  • Richtfest für die Inselsicht

    Das Mehrzweckgebäude in Norddeich wird 2026 bezugsfertig sein. Einer der Mieter ist die Forschungsstelle Küste des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz.

    BildEnde 2023 legte die AG Reederei Norden-Frisia gemeinsam mit dem damaligen Umweltminister Olaf Lies den Grundstein für ein neues Gebäude im Herzen von Norddeich: die Inselsicht.

    Eine neue Heimat erhält die Forschungsstelle Küste des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) im ersten und in Teilen des zweiten Stocks des Mehrzweckbaus. Während im Erdgeschoss Ladenflächen entstehen, sind Teile der zweiten sowie die dritte Etage für Ferienwohnungen und Dauerwohnraum vorgesehen. Das Gebäude umfasst
    insgesamt rund 3.300 Quadratmeter.

    „Die zu vermietenden Flächen sind bereits weitestgehend vergeben“, sagt Reedereivorstand Carl-Ulfert Stegmann. Auch über den Hauptmieter, die Forschungsstelle Küste, freue man sich sehr. „Der NLWKN leistet hier einen wichtigen Beitrag zum Küsten- und Umweltschutz“, so Stegmann. Es passe zum Nachhaltigkeitskonzept der Reederei, der Forschungsstelle Küste einen prominenten
    Standort zur Verfügung stellen zu können.

    Neben Vorstand und Mitarbeitenden der AG Reederei Norden-Frisia nahmen am Richtfest auch künftige Mieter und Vertreter der am Bau beteiligen Firmen teil.

    Die heutige AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem Namen „Frisia“ als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund um die Inselversorgung entwickelt.
    Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etwa 200 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia als Kernunternehmen.

    Die Aufgabe der „Frisia“ war bis dato die eines klassischen Inselversorgers und wandelt sich hin zu einem nachfrageorientierten Mobilitätsanbieter. Mit zwölf Fähr-, Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und Juist.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    AG Reederei Norden-Frisia
    Frau Anke Wolff
    Mole Norddeich 1
    26506 Norden
    Deutschland

    fon ..: 04931 987-1134
    web ..: http://www.reederei-frisia.de
    email : a.wolff@reederei-frisia.de

