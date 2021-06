Ridgeline Minerals erweitert Landpaket auf Oxid-Silber-Gold-Projekt Selena in Nevada

Vancouver, Kanada, 28. Juni 2021 – Ridgeline Minerals Corp. (Ridgeline oder das Unternehmen) (TSX-V: RDG | OTCQB: RDGMF | FWB: 0GC0) gibt bekannt, dass es vom Bureau of Land Management (BLM) weitere Bergbauclaims (868 Acres) direkt auf dem Trend der hochgradigen Silber-Blei-Zink-Bohrabschnitte, die von Ridgeline für das Projekt Selena (Selena) bekannt gegeben wurden (siehe Pressemitteilung vom 15. Juni 2021), erworben hat. Selena besteht jetzt aus 467 zusammenhängenden Claims über 9.626 Acre bzw. 39 Quadratkilometer (Abbildung 1).

Die Mineralisierung auf Selena scheint von oberflächennahem Oxid-Silber-Gold auf der ursprünglichen Entdeckung des Unternehmens zu hochgradigem Silber-Blei-Zink in der Tiefe überzugehen. Diese Entwicklung lässt darauf schließen, dass die Mineralisierung auf Selena mit dem größeren Metallzonierungsmuster des Kupfer-Gold-Porphyrs Butte Valley weniger als 1 Kilometer (km) westlich der Grenze des Konzessionsgebiets zusammenhängt (Abbildung 1). Beide Basismetall-Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD) und Silber-Goldlagerstätten in Sediment können vom Abstand und genetisch mit Porphyrsystemen mit Selena zusammenhängen, die das Potenzial aufweisen, beide Lagerstättentypen auf dem Konzessionsgebiet aufzuweisen (Abbildung 2).

Chad Peters, President & CEO, sagte: Mit jedem Bohrprogramm entwickelt sich unser geologisches Modell von Selena immer mehr zu einer aufstrebenden, großflächigen Explorationsgelegenheit mit dem Potenzial, zahlreiche Lagerstättentypen auf dem 39 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet zu entdecken. Diese zusätzlichen Claims ergeben nun mehr als 3 km ungetesteten Bodens zwischen unserer bekannten Entdeckung und der Kupfer-Gold-Porphyrlagerstätte Butte Valley im Westen.

Abbildung 1: Draufsichtskarte mit kürzlich abgesteckten Claims neben der Porphyrlagerstätte Butte Valley

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59208/RidgelineMinerals06-28_2021_FINAL-DE_PRCOM.001.jpeg

Abbildung 2: Schematischer Querschnitt eines idealisierten Porphyrmodells mit Potenzial für zahlreiche Lagerstättentypen auf Selena.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59208/RidgelineMinerals06-28_2021_FINAL-DE_PRCOM.002.jpeg

Projekt Selena

Selena liegt im White Pine County, Nevada, rund 64 km nördlich der Stadt Ely, Nevada, und 12 km südöstlich der Goldmine Bald Mountain, die im Besitz von Kinross ist und von ihnen betrieben wird. Das zu 100% unternehmenseigene Konzessionsgebiet beherbergt Nevadas neueste Silber-Gold-Oxidentdeckung und ist ein 39 Quadratkilometer großes sehr aussichtsreiches Explorationsgebiet, das in den vergangenen zwanzig Jahren, ehe Ridgeline es 2019 kaufte, nur wenig exploriert wurde (Selenas VRIFY Deck finden Sie hier).

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Michael T. Harp, P.Geo., dem Vice President, Exploration, des Unternehmens überprüft und genehmigt, der der qualifizierte Sachverständige von Ridgeline im Sinne von National Instrument 43-101 und für die technischen Sachverhalte dieser Pressemitteilung verantwortlich ist.

Über Ridgeline Minerals Corp.

Ridgeline ist ein auf Entdeckungen fokussierter Goldexplorer mit einem erfahrenen Managementteam und einem 125 km² großen Explorationsportfolio in vier Projektgebieten in den äußerst aussichtsreichen Trends Carlin und Battle Mountain-Eureka in Nevada, USA. Weitere Informationen über Ridgeline finden Sie unter www.RidgelineMinerals.com.

Für das Board

Chad Peters

President & CEO

Weitere Informationen:

Chad Peters, P.Geo.

President & CEO

Ridgeline Minerals Corp.

1-866-RDG-NVAU (734-6828) – gebührenfrei

info@ridgelineminerals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem der voraussichtliche Zeitpunkt für die Veröffentlichung zusätzlicher Bohrergebnisse, Pläne für die Erprobung aussichtsreicher Ziele im Jahr 2021 und die potenzielle Weiterentwicklung von Mineralexplorations-, Explorationsbohr-, Erschließungs- und/oder Betriebsprogrammen. Die Wörter Potenzial, antizipieren, signifikant, Entdeckung, prognostizieren, glauben, schätzen, erwarten, können, werden, projizieren, planen, historisch und ähnliche Ausdrücke dienen der Kenntlichmachung von Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen identifizieren. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung hat Ridgeline mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, der Annahmen, dass die aktuellen Ziele hinsichtlich seiner Mineralprojekte erreicht werden können und dass seine anderen Unternehmensaktivitäten wie erwartet verlaufen werden, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass alle erforderlichen Informationen rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Ridgeline wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu solchen Risiken und anderen Faktoren gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von Schlüsselpersonen, Risiken im Zusammenhang mit unvorhergesehenen Verzögerungen, Risiken im Zusammenhang mit historischen Daten, die vom Unternehmen nicht verifiziert wurden, sowie jene Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen von Ridgeline erörtert werden. Obwohl Ridgeline versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die sich auf Ridgeline auswirken und dazu führen können, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Ridgeline keine Verpflichtung, Revisionen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

