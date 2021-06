GoldHaven sichert sich Option auf das gold-kupferhaltige Smoke Mountain-Projekt, Zentral-British Columbia

Vancouver, British Columbia, 28. Juni 2021 – GoldHaven Resources Corp. (GoldHaven oder das Unternehmen) (CSE: GOH) (OTCQB: GHVNF) (FRA: 4QS) gibt bekannt, dass es eine Earn-In-Vereinbarung abgeschlossen hat, nach der GoldHaven einen 100%igen Anteil an dem 4.190 Hektar (42 km2 ) Smoke Mountain Kupfer-Gold-Projekt erwerben kann, das sich zentral in British Columbia etwa 60 Kilometer südwestlich von Houston und 23 Kilometer nord-nordwestlich der Huckleberry Kupfer-Molybdän-Silber-Mine von Imperial Metals Corporation befindet. Das Projekt ist über eine Reihe von geschotterten Forstwirtschaftswegen vom Highway 16 aus erreichbar.

Daniel Schieber, der CEO von GoldHaven, meint: Das Smoke Mountain-Projekt verschafft den Aktionären von GoldHaven Zugang zu einem gold- und kupferhaltigen Projekt, in einem gefragten Gebiet mit Metallvorkommen in British Columbia. In diesem Gebiet wurden bereits zahlreiche Entdeckungen gemacht, zuletzt haben das Buck-Projekt von Sun Summit (SMN.V) und Silver Queen von Equity Metals (EQTY.V) hochgradiges Gold und Silber geliefert. Wir befinden uns auf einem sehr aussichtsreichen Gürtel und dies wird sicherstellen, dass GoldHaven den Aktionären das ganze Jahr über Ergebnisse liefern kann.

Projektübersicht für Smoke Mountain

Das Smoke Mountain-Projekt ist eine strategische Landposition innerhalb eines 85 Kilometer langen Gürtels von magmatisch-hydrothermalen Minen, Lagerstätten und Vorkommen mit Kupfer-, Gold- und Silbervorkommen im westlichen Zentral-British Columbia (Abbildung 1). Historische Arbeiten bei Smoke Mountain beinhalten Kartierungen und Probenahmen, die das Vorkommen einer hochgradigen Goldmineralisierung hervorheben, zusätzlich zu einem bedeutenden Oberflächenbereich mit mineralisierten Adern und Alterationsspuren. Smoke Mountain ist über eine Straße erreichbar und sehr aussichtsreich für Gold und Kupfer.

Höhepunkte Smoke Mountain

– Gesteinsproben der British Columbia Geological Survey von 1989 ergaben 7,45 g/t Gold in Verbindung mit einer weit verbreiteten hydrothermalen Alteration und Chalkopyrit und Bornit an der südwestlichen Flanke des Smoke Mountain6.

– Die Smoke Mountain-Claims enthalten aussichtsreiche vulkanische Gesteine der jurassischen Hazelton-Gruppe und Intrusionen, die der Buckley-Suite zugeordnet sind. Diese Gesteine werden mit vielen der bedeutenden Kupfer-, Gold- und Polymetall-Lagerstätten in diesem Teil von BC in Verbindung gebracht.

– Smoke Mountain ist Teil eines nordöstlich verlaufenden metallogenen Gürtels mit porphyischen und epithermalen Kupfer-Gold-Silber-Minen, Erschließungsprojekten, Lagerstätten und Vorkommen.

– Zu den wichtigsten Projekten am Gürtel gehören Buck (Sun Summit Metals), Silver Queen (Equity Metals), Poplar (Universal Copper), Berg (Surge Copper Earn-in von Centerra) und Huckleberry (Imperial Metals).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59206/GOH-NR-SmokeMtnOption-Jun28_21-GE_PRcom.001.png

Abbildung 1. Lage des prospektiven Gold-Kupfer-Smoke Mountain Projekts, westliches Zentral-British Columbia, Kanada. HINWEIS: Die nahegelegenen Minen und Explorationsprojekte, einschließlich ihrer Ressourcen und jüngsten Bohrabschnitte, bieten einen geologischen Kontext für das Smoke Mountain Projekt, was jedoch nicht unbedingt darauf hindeutet, dass das Objekt ähnliche Gehalte oder Tonnagen oder mineralisierte Abschnitte der Mineralisierung beherbergt.

Earn-in-Vereinbarung

Als Gegenleistung für die Gewährung und zur Aufrechterhaltung der Option gibt GoldHaven während des Optionszeitraums insgesamt 450.000 $ in GoldHaven-Aktien an die Optionsgeber aus und leistet Barzahlungen an die Optionsgeber in Höhe von 375.000 $ wie folgt:

Zahlungszeitraum Gegenleistung

(a) Am Stichtag 25.000 $ und 112.500 $ in

GoldHaven

-Aktien

(b) An oder vor 12 Monaten 50.000 $ und 112.500 $ in Gol

ab dem Stichtag dHaven-Aktien

(c) An oder vor 24 Monaten 100.000 $ und 112.500 $ in Go

ab dem ldHaven-Aktien

Stichtag

(d) An oder vor 36 Monaten 200.000 $ und 112.500 $ in Go

ab dem ldHaven-Aktien

Stichtag

INSGESAMT 375.000 $ und 450.000 $ in

GoldHaven

-Aktien

Hierfür wird die Anzahl der auszugebenden GoldHaven-Aktien durch die Teilung des $-Betrages durch den Marktpreis zum Zeitpunkt der Ausgabe bestimmt. Die Verkäufer behalten eine 2,5-prozentige NSR-Lizenzgebühr (kaufbar auf 2%) und es bestehen keine Arbeitsverpflichtungen auf dem Objekt.

Qualifizierter Sachverständiger

Daniel MacNeil, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat alle technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung gelesen und genehmigt.

Der Weg nach vorn

Zusätzlich zu Rio Loa und Alicia kontrolliert GoldHaven fünf weitere chilenische Assets hoher Priorität, die weiterhin getestet, gebohrt und weiterentwickelt werden sollen. Diese laufenden Explorationsbemühungen werden das Unternehmen im Jahr 2021 beschäftigen. Das Unternehmen treibt die Roma und Alicia Objekte des Apolo Projekts sowie die Coya-Assets voran und bereitet sie für Probebohrungen vor. Diese Explorationsziele wurden aufgrund der ausgedehnten und durchdrungenen Alteration, der günstigen Geologie, der hochgradig anomalen geochemischen Ergebnisse und ihrer relativen Nähe zu bestehenden Lagerstätten als Ziele von hoher Priorität eingestuft.

Über GoldHaven Resources Corp.

GoldHaven Resources Corp. ist ein junges kanadisches Explorationsunternehmen, das im hochgradig gold- und silberhaltigen Maricunga-Goldgürtel im Norden von Chile aktiv ist. Der Maricunga-Gürtel erstreckt sich 150 km in Nord-Süd-Richtung und 30 km in Ost-West-Richtung und beherbergt zahlreiche Minen und Explorationsprojekte im fortgeschrittenen Stadium einschließlich Salares Norte (Goldfields), Esperanza (Kingsgate Consolidated), La Coipa (Kinross), Cerro Maricunga (Fenix Gold), Lobo Marte (Kinross), Volcan (Volcan), Refugio (Kinross/Bema), Caspiche (Goldcorp/Barrick) und Cerro Casale (Goldcorp/Barrick). Das Unternehmen hat Vereinbarungen zur Übernahme von sieben Explorationszielen von hoher Priorität getroffen, die anhand von geologischen Studien ermittelt wurden. Bisher hat Goldhaven vier dieser sieben Konzessionsgebiete als Ziele von hoher Priorität eingestuft und wird im ersten Quartal 2021 mit den Bohrungen beginnen. Zu den vier vorrangigen Zielzonen gehören: Coya, etwa 16 km nordöstlich der Kinross La Coipa-Mine; Rio Loa, ein Projekt 25 km südlich der Lagerstätte Salares Norte von Gold Field (5,2 Millionen Unzen Goldäquivalent1) sowie respektive das dritte und vierte Projekt Alicia und Roma, die sich etwa 35 km südlich der Lagerstätte Salares Norte befinden. Diese Explorationsziele wurden aufgrund ihrer ausgedehnten und durchgängigen Alteration, ihrer vorteilhaften geologischen Eigenschaften, der hochgradig anomalen geochemischen Ergebnisse und ihrer relativen Nähe zu bestehenden Lagerstätten als Ziele von hoher Priorität eingestuft.

Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

Für das Board of Directors

Daniel Schieber

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Daniel Schieber,

CEO & Director

www.goldhavenresources.com

Büro direkt: (604) 638-5938

Handy direkt: (604) 722-5798

1 Giroux, G.H., 2012. MINERAL RESOURCE UPDATE On The POPLAR DEPOSIT, OMINECA MINING DIVISION BRITISH COLUMBIA. vonGiroux Consultants Ltd. im Auftrag von Lions Gate Metals Inc. angefertigt. Gültigkeitsdatum: 30. März 2012 www.universalcopper.com/UNV_Presentation_Web.pdf?a28db

2 Norton, C., Huang, J. und Lui, D., Updated Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Berg Project, British Columbia. Ein von Tetra Tech Canada Inc. angefertigter NI 43-101-konformer technischer Bericht. Gültigkeitsdatum: 9. März 2021, Veröffentlichungsdatum: 3. Mai 2021. surgecopper.com/site/assets/files/5735/updated_technical_report_mineral_resource_estimate_on_the_berg_project-_bc.pdf

3 Christensen, K., Connaughton, G.R. und Ogryzolo, P., 2011. TECHNICAL REPORT ON THE MAIN ZONE OPTIMIZATION HUCKLEBERRY MINE OMINECA MINING DIVISION BRITISH COLUMBIA, CANADA. Von Huckleberry Mines Ltd. und Imperial Metals Corporation angefertigt, 22. November 2011. Die Explorationsdaten gelten zum 1. September 2011, am 11. Mai 2016 überarbeitet. www.imperialmetals.com/assets/docs/2016-hml-43-101-technical-report-on-the-main-zone-optimization.pdf

4 Burga D., Barry J., Grant D., Hutter J., Puritch E., Sutcliffe, R.H. und Wu, Y., 2019. INITIAL MINERAL RESOURCE ESTIMATE AND TECHNICAL REPORT ON THE NUMBER 3 VEIN, SILVER QUEEN PROPERTY, OMINECA MINING DIVISION, BRITISH COLUMBIA, CANADA. Prepared for NEW NADINA EXPLORATIONS LIMITED.

NI 43-101- & 43-101F1-konformer technischer Bericht von P&E Mining Consultants Inc. Gültigkeitsdatum: 15. Juli 2019. Zeichnungsdatum: 29. August 2019.

equitymetalscorporation.com/site/assets/files/3673/sq_ni43-101_aug29_2019.pdf

5 sunsummitminerals.com/news/2021/sun-summit-drills-31-6-g-t-gold-over-4-0-metres-including-246-g-t-gold-over-0-5-metres-in-the-trench-zone-and-1-07-g-t-gold-over-109-metres-including-7-17-g-t-gold-over-5-2-metres-in-the-horseshoe-zo/

6 Diakow, L.j. und Drobe, J.R., 1989. The Geology and Mineral Occurrences in the North Newcombe Lake Map Sheet, NTS 093E/14. Open File Map 1989-1 British Columbia Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources Map.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE – Canadian Securities Exchange – definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen – einschließlich dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 – stehen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der beabsichtigten Verwendung des Erlöses aus dem Angebot, der möglichen Übernahme der Projekte, der Erwartung des Unternehmens, dass es bei der Umsetzung seiner Geschäftspläne erfolgreich sein wird, sowie der voraussichtlichen Geschäftspläne und des Zeitplans für zukünftige Aktivitäten des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise gekennzeichnet durch Wörter wie: „glaubt“, „wird“, „erwartet“, „antizipiert“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „plant“, „kann“, „sollte“, „potenziell“, „geplant“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen sowie ähnliche Ausdrücke, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden oder werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, dass das Investoreninteresse ausreicht, um das Angebot abzuschließen, und dass der Erhalt aller notwendigen behördlichen oder unternehmerischen Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Angebot und der Zuteilung, dass das Investoreninteresse an zukünftigen Finanzierungen bestehen wird, dass die Fundamentaldaten des Marktes zu einer anhaltenden Nachfrage nach Edelmetallen und entsprechenden Preisen führen werden, dass alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zustimmungen im Zusammenhang mit der zukünftigen Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens rechtzeitig vorliegen, dass Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen für die Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens zur Verfügung stehen und dass das Unternehmen in der Lage ist, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze einzuhalten.

Das Unternehmen weist die Investoren darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich betrieblicher und technischer Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Mineralexplorations- und -erschließungsaktivitäten, tatsächlicher Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, der Schätzung oder Realisierung von Mineralreserven und Mineralressourcen, die Unfähigkeit des Unternehmens, die notwendige Finanzierung zu erhalten, die für die Durchführung seiner Geschäfte und Angelegenheiten, wie derzeit geplant, erforderlich sind, die Unfähigkeit, das Angebot abzuschließen, die Unfähigkeit des Unternehmens, endgültige Vereinbarungen in Bezug auf die Absichtserklärungen, die Gegenstand der Abtretung sind, abzuschließen, der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion, die Produktionskosten, die Investitionsausgaben, die Kosten und der Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, der Bedarf an zusätzlichem Kapital, zukünftige Edelmetallpreise, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen der Finanzmärkte und der Nachfrage und des Marktpreises für Rohstoffe, mangelndes Interesse von Investoren an zukünftigen Finanzierungen, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Zulassungen oder Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die den Bergbau betreffen, Rechtsstreitigkeiten, die Unfähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen, Zulassungen oder Ermächtigungen zu erhalten, einschließlich der Börse, der Zeitpunkt und der mögliche Ausgang von anhängigen Rechtsstreitigkeiten, Umweltfragen und -verbindlichkeiten und Risiken in Zusammenhang mit Joint-Venture-Betrieben sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die im jüngsten Zwischenbericht des Unternehmens über die Geschäftsentwicklung und -analyse (Management’s Discussion and Analysis) offengelegt und bei bestimmten Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden.Alle vom Unternehmen in Kanada veröffentlichten Dokumente sind auf www.sedar.comverfügbar. Den Lesern wird dringend empfohlen, diese Unterlagen zu konsultieren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemeldung veröffentlicht werden bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

