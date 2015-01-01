Riss in der Wand: Wann Eigentümer einen Sachverständigen einschalten sollten

Ein feiner Riss im Putz ist meist harmlos. RS Echtwert erklärt, an welchen Anzeichen Eigentümer erkennen, ob eine fachliche Prüfung sinnvoll ist.

Bergisch Gladbach, Juni 2026

Risse in Wänden gehören zu den häufigsten baulichen Auffälligkeiten in Wohngebäuden, vom feinen Putzriss bis zum Riss im Mauerwerk. Nicht jeder Riss ist ein Schaden, doch bestimmte Merkmale gelten als Warnsignal und sollten fachlich eingeschätzt und bei Bedarf weitergehend geprüft werden. Darauf weist RS Echtwert, der Sachverständigenbereich der RS Immobilieninvest GmbH aus Bergisch Gladbach, hin. Geschäftsführer René Schulte ist dort als Sachverständiger für Bauschäden tätig und Ansprechpartner für Immobiliengutachten in Bergisch Gladbach und Umgebung.

Die meisten Risse, die Eigentümer beim Streichen oder Putzen entdecken, sind feine Haarrisse im Putz. Sie entstehen durch Materialbewegungen oder altersbedingte Spannungen im Baukörper, bleiben oft über Jahre unverändert und sind in vielen Fällen baulich unkritisch. Aufmerksamkeit verdienen Risse, die breiter werden, schräg verlaufen, wiederholt an ähnlichen Stellen auftreten oder sich an Fenstern, Türen, Deckenanschlüssen und Außenwänden zeigen. Kommen Feuchtigkeit, muffiger Geruch oder Verfärbungen dazu, lohnt sich ein genauerer Blick.

Für die erste Einschätzung hilft ein Blick auf Tiefe und Verlauf des Risses. Bleibt er auf den Putz beschränkt und verläuft eher unregelmäßig oder netzartig, handelt es sich meist um einen reinen Oberflächenriss ohne erkennbare bauliche Relevanz. Scheint sich der Riss dagegen durch mehrere Materialschichten bis ins Mauerwerk fortzusetzen und verläuft schräg, etwa von einer Fensterecke ausgehend, kann das auf Bewegungen im Baukörper hinweisen.

Auch die Entstehung selbst gibt Hinweise: Setzungsrisse können entstehen, wenn sich der Baugrund oder einzelne Gebäudeteile ungleichmäßig bewegen oder absenken, etwa durch unterschiedliche Bodenverhältnisse, bauliche Veränderungen oder veränderte Lasten. Sie zeigen sich oft in einem klaren, eher diagonalen Verlauf. Spannungsrisse entstehen dagegen häufig durch Materialbewegungen infolge von Temperatur, Feuchte oder unterschiedlichen Baustoffeigenschaften. Sie verlaufen häufiger unregelmäßig und bleiben in der Regel oberflächlicher. Beide Rissarten sehen für Laien oft ähnlich aus, die Ursache und damit der weitere Handlungsbedarf unterscheiden sich aber deutlich.

„Ein Riss ist nicht automatisch ein Bauschaden“, sagt René Schulte, geprüfter Sachverständiger für Immobilienbewertung und für Schäden an Gebäuden (VfB e. V.) und Geschäftsführer der RS Immobilieninvest GmbH. „Aber er verdient Aufmerksamkeit, wenn er sich verändert oder an einer baulich sensiblen Stelle auftritt. Entscheidend ist nie nur die einzelne Stelle, sondern der Zusammenhang im ganzen Gebäude.“

Auch beim Immobilienverkauf spielen sichtbare Risse eine Rolle. Kaufinteressenten nehmen solche Stellen sofort wahr, selbst wenn die Ursache harmlos ist. Wer das vorher klären und nachvollziehbar erklären kann, nimmt dem Verkaufsprozess viel von seiner Unruhe. Aus Erfahrung zeigt sich: Eine frühe, ehrliche Einschätzung schafft mehr Vertrauen als jedes Verkaufsargument.

RS Echtwert begleitet Eigentümer in Bergisch Gladbach und Umgebung bei genau solchen Fragen, unkompliziert und ohne komplizierte Fachsprache. Wenn sich daraus weitere Schritte ergeben, steht dafür auch ein bestehendes Handwerkernetzwerk zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RS Immobilieninvest GmbH

Frau Tanja Polly

Wingertsheide 13

51427 Bergisch Gladbach

Deutschland

fon ..: 02204/9671128

web ..: http://www.rs-immobilieninvest.de

email : info@rs-immobilieninvest.de

RS Immobilieninvest aus Bergisch Gladbach vermittelt Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Region. Mit RS Echtwert betreibt das Unternehmen einen eigenen Sachverständigenbereich für Immobilienbewertung und Bauschäden unter der Leitung von Geschäftsführer René Schulte. Über RS Financial unterstützt das Team zudem bei Fragen zu Finanzierung und Versicherung. Ziel ist eine verständliche, ehrliche Begleitung von Eigentümern und Käufern in allen Phasen.

Pressekontakt:

OMERGY GmbH

Herr Hartmut Wehrmeyer

Sophienblatt 82 – 86

24114 Kiel

fon ..: 043167070100

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