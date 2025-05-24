RLS-Vortragsveranstaltung zum Thema „RLS und Schlafapnoe“

Am 15.04.26 ab 18:30 Uhr findet im Elbe-Klinikum Stade, Raum Elbe, ein Vortrag zum Thema „RLS und Schlafapnoe“ statt. Referentin ist Dr. Katharina Glanz (Geschäftsführerin RLS e.V.)

Stade, den 13.04.2026. Am 15.04.2026 ab 18:30 Uhr findet im Elbe-Klinikum Stade (Bremervörder Straße 111), Raum Elbe ein Vortrag zum Thema „RLS und Schlafapnoe“ statt. Referentin ist Dr. Katharina Glanz (Geschäftsführerin der Deutschen Restless Legs Vereinigung e.V.).

Nutzen Sie die Gelegenheit und treffen Sie die Vertreter der RLS-Selbsthilfegruppe Stade sowie der Selbsthilfegruppe Schlafapnoe für den Landkreis Stade und erfahren Sie mehr über unsere Unterstützungsmöglichkeiten und unser Engagement für Menschen mit RLS und Schlafapnoe.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, wir würden uns über möglichst viele Besucherinnen und Besucher freuen.

Mit diesem Vortrag werden zwei häufig vorkommende Krankheiten angesprochen, die sich auf den gesunden und erholsamen Schlaf negativ auswirken und damit der Lebensqualität und der Gesundheit der Betroffenen nachhaltig schädigen.

Das Restless Legs Syndrom (RLS) oder das „Syndrom der unruhigen Beine“ ist eine häufige schlafbezogene neurologische Krankheit, die zwar seit langem beschrieben, aber bis heute oft nicht richtig erkannt wird. Typisch für RLS sind unangenehme bis schmerzhafte, schwer zu beschreibende Missempfindungen sowie ein ausgeprägter Bewegungsdrang vor allem der Beine, mitunter aber auch anderer Körperregionen. Die Beschwerden treten dann auf, wenn der Körper zur Ruhe kommt, was insbesondere Ein- und Durchschlafstörungen nach sich zieht.

Schlafapnoe beschreibt ein Beschwerdebild, bei dem schlafbegleitend wiederholt Atmungsstörungen auftreten. Dies führt zu Schlafstörungen oder verschlimmert sie sowie zu Tagesmüdigkeit bis hin zum Einschlafzwang (Sekundenschlaf, besonders gefährlich im Straßenverkehr) und weiteren Symptomen und Begleiterkrankungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

Deutschland

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

web ..: https://www.restless-legs.org/

email : info@restless-legs.org

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

Pressekontakt:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

email : info@restless-legs.org

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