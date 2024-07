Roboverse Reply überzeugt bei der ELROB 2024 mit einer Plattform zur Steuerung autonomer mobiler Roboter

16.07.2024 | Roboverse Reply, das auf Integrationsszenarien rund um Robotik und Reality Capture mit Mixed Reality spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, demonstrierte auf der European Land Robot Trial (ELROB) 2024, wie autonome mobile Roboter die Aufklärungsarbeit aus der Ferne ermöglichen und erhielt dafür in der Recon-Challenge den Preis „Best Performance“. Die ELROB ist Europas anspruchsvollste und etablierteste Leistungsschau im Bereich Robotik und unbemannte Systeme, bei der sich führende Robotik-Experten aus aller Welt mit ihren aktuellen Entwicklungen in verschiedenen Disziplinen messen. Dabei stach Roboverse Reply erneut mit seiner Robotik-Plattform mit VR-Interface hervor, mit der die Experten kürzlich die diesjährige AIRA-Challenge, einen internationalen Wettbewerb für fortschrittliche Lösungen zur autonomen Wartung von Industrieanlagen, für sich entscheiden konnten.

Roboverse Reply trat zusammen mit ELP an, einem Unternehmen, das auf die technische Ausstattung für polizeiliche und militärische Entschärfungsdienste spezialisiert ist. Zusammen überzeugten sie insbesondere im Bereich der Aufklärung mit einer autonomen Lösung für die räumliche Erfassung. Die Robotik-Plattform von Roboverse Reply erlaubt es Anwendern, dank modernster KI-Technologie und fortschrittlicher Sensorik, mobile Roboter wie Spot® von Boston Dynamics ferngesteuert über eine VR-Brille durch Gefahrenzonen zu navigieren und dort Aufgaben zu erledigen. Dabei liefert der Roboter neben Wärme-, Tiefen- und Röntgenbildern auch farbige 3D-Scans und somit essenzielle Informationen über die Umgebung und potenzielle Hindernisse für die Einsatzkräfte. All diese Informationen fließen in Echtzeit in die VR-Steuerung ein und sorgen für eine intuitive und präzise Steuerung des Roboterarms per VR-Controller.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, kommentiert: „Der Gewinn der ELROB Recon- und der AIRA-Challenge beweisen, wie vielseitig einsetzbar die Robotik-Plattform von Roboverse Reply ist. Die autonome Wartung von Produktionsanlagen und die Aufklärungsarbeit sind dabei nur zwei Beispiele, bei denen sie die Effizienz und Sicherheit entscheidend steigert. Damit unsere Kunden künftig noch passgenauere Informationen und Unterstützung für ihre Anwendungsfälle erhalten, forschen wir kontinuierlich an neuen Lösungen in den Bereichen Spatial Computing- und Embodied AI.“

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Roboverse Reply

Roboverse Reply ist auf die Integrationsszenarien rund um Robotik und Reality Capture mit Mixed Reality spezialisiert, bei denen Cloud- oder On-Premises-Infrastrukturen Enterprise-Ready-Lösungen erfordern. Die Lösungen von Roboverse Reply umfassen KI-Kompetenz mit sensorbasierter Anomalie-Erkennung, Flottenmanagement für das Internet der Roboter-Dinge, digitale Zwillinge und Geschäftslogik, um End-to-End-Support für Kunden zu liefern. Die Roboverse Reply Plattform ermöglicht autonome präventive Inspektionen, um die Lebensdauer von Infrastrukturen zu verlängern sowie interaktive Telepräsenz, die für Sicherheitszwecke entscheidend ist. www.reply.com/roboverse-reply/de/

