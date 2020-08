Rock Tech benennt Dr. Jingyuan Liu und Prof. Wolfgang Voigt zu technischen Beratern

Vancouver, BC, Kanada – 17. August 2020 – Rock Tech Lithium Inc. (das „Unternehmen“ oder Rock Tech) (TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB) freut sich bekanntzugeben, dass Dr. Jingyuan Liu und Prof. Wolfgang Voigt zu technischen Beratern für die Entwicklung und Umsetzung seiner Strategie der Lithiumverarbeitung (Lithium-Konverter) benannt wurden.

Rock Tech entwickelt sein eigenes Lithiumprojekt Georgia Lake und beabsichtigt zudem eine eigene Verarbeitungsanlage für batterietaugliches Lithium zu bauen, um ein verlässlicher, nachhaltiger, voll integrierter Lithiumhydroxid-Produzent für die westliche Automobilindustrie zu werden. Das Unternehmen hat durch die Benennung von zwei hochkarätigen Lithiumverarbeitungsexperten sein Team gestärkt – insbesondere im Bereich der Lithiumhydroxidproduktion, einem Kernbestandteil der Lithium-Ionen-Batterien, die überwiegend in der Elektrofahrzeugindustrie verwendet werden.

Herr Liu ist ein weltweit führender Bergbau- und Prozesstechniker, der die Planung, Konstruktion und den Betrieb von Lithium-Verarbeitungsanlagen beaufsichtigt und bei verschiedenen hochkarätigen Lithiumprojekten weltweit beratend zur Seite stand. Er hat einen PhD in Chemieingenieurwesen der University of Newcastle, Australien. Zurzeit ist Herr Liu Principal of Process Engineering bei Wave International, einem renommierten australischen Ressourcenberatungs- und Ingenieurbüro mit Schwerpunkt auf Lithiumprojekten. Außerdem fungiert er als General Manager, Operations, bei Altech Chemicals Ltd. (ASX:ATC).

Herr Voigt ist Professor Emeritus in Anorganischer Chemie an der Technischen Universität Freiberg, Deutschland. Sein Forschungsschwerpunkt lag in den letzten 20 Jahren größtenteils auf der Salzchemie, insbesondere Lithium. Zuvor hat er sich weltweit bei verschiedenen Sole- und Hartgestein-Lithiumprojekten eingesetzt und kombiniert technisches Knowhow über bewährte Verfahren mit innovativen technischen Konzepten für eine effizientere Spodumen-Umwandlung.

Menschen mit einem solchen Wissensreichtum im Lithiumbereich sowie praktischer Erfahrung in Bau und Betrieb von Lithiumanlagen sind äußerst selten, und wir freuen uns sehr, dass wir Wolfgang und Jingyuan als technische Berater gewinnen konnten, sagt Simon Bodensteiner, Chief Executive Officer von Rock Tech. Unser Beraterteam, das wir in den nächsten Monaten noch um zusätzliche Experten erweitern werden, wird von großer Bedeutung sein, um das Management von Rock Tech bei unseren Studien und der Projektumsetzung zu unterstützen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.

