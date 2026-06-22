Rock Tech Lithium stärkt die „Made in Ontario“-Lithium-Lieferkette durch strategische Akquisition des Victory-Projekts

Hochgradige Spodumenvorkommen in strategisch günstiger Lage – nahe dem Trans-Canada Highway, mit CPKC-Schienenanbindung und Zugang zu Energieinfrastruktur – erweitern das Rohstoffpotenzial für Rock Techs Mine-to-Converter-Plattform in Ontario und schaffen eine Verbindung zwischen den Ressourcen im Nordwesten Ontarios und dem geplanten Red Rock Konverter.

– Rock Tech Lithium hat mit Bounty Gold Corp. und Last Resort Resources Ltd. eine Optionsvereinbarung zum Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Victory-Projekt abgeschlossen, einem 9.875 Hektar großen Lithium-Explorationsgebiet im Nordwesten Ontarios, .

– Das Victory-Projekt beherbergt zwei bekannte spodumenführende LCT-Pegmatitvorkommen an der Oberfläche. Selektive Stichproben ergaben Werte von bis zu 5,11 % LiO am Last-Resort-Pegmatit und bis zu 3,48 % LiO am Bounty-Pegmatit.

– Die beiden bekannten spodumenführenden Vorkommen liegen etwa 6 Kilometer voneinander entfernt und definieren ein breites lineares Explorationsgebiet.

– Das Grundstück profitiert von der Nähe zu wichtiger Infrastruktur, darunter der Trans-Canada Highway, Schienenanbindung, elektrische Übertragungsinfrastruktur und eine Erdgaspipeline, die Explorationsaktivitäten und, sofern durch zukünftige Explorationsergebnisse und technische Studien gerechtfertigt, potenzielle zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten unterstützen.

– Das Victory-Projekt stellt einen frühen Schritt in Rock Techs regionaler Konsolidierungsstrategie dar, die auf den Aufbau einer breiteren Lithium-Lieferkette in Ontario abzielt, um zukünftigen wirtschaftlichen Wohlstand und fortgesetzte Souveränität zu unterstützen, verankert durch Georgia Lake und verbunden mit dem geplanten Red Rock Konverter.

Toronto, Ontario – 22. Juni 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. (Rock Tech oder das Unternehmen) (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung vom 17. Juni 2026 (die Optionsvereinbarung) mit Bounty Gold Corp. (Bounty) und Last Resort Resources Ltd. (Last Resort) zum Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Victory-Projekt (das Victory-Projekt, das Projekt oder das Grundstück) abgeschlossen hat, einem 9.875 Hektar großen Lithium-Explorationsgebiet, das etwa 45 km östlich von Kenora im Nordwesten Ontarios liegt. Bei erfolgreicher Exploration und vorbehaltlich weiterer technischer Bewertung könnte das Victory-Projekt eine potenzielle zukünftige Quelle für lithiumhaltige Mineralien für Rock Techs geplante Made-in-Ontario-Lithium-Lieferkette darstellen und das EV- und Batterie-Ökosystem der Provinz sowie ihre aufstrebenden Sektoren für fortgeschrittene Fertigung und Verteidigung unterstützen.

Victory ergänzt das Georgia-Lake-Projekt und den geplanten Red Rock Konverter des Unternehmens, indem es ein weiteres Lithium-Explorationsgebiet im frühen Stadium zum Ontario-Portfolio des Unternehmens hinzufügt. Das Grundstück beherbergt zwei bekannte spodumenführende Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatitvorkommen (LCT) an der Oberfläche und befindet sich in der Nähe des Trans-Canada Highway und einer nahegelegenen CPKC-Schienenanbindung. Rock Tech ist der Ansicht, dass das Grundstück vielversprechende Explorationsmöglichkeiten bietet und, bei erfolgreicher Weiterentwicklung, eine potenzielle zukünftige Quelle für Spodumen-Rohstoff für die breitere Mine-to-Converter-Strategie des Unternehmens in Ontario darstellen könnte, vorbehaltlich erfolgreicher Exploration und weiterer technischer Bewertung.

Die Entwicklung heimischer Lithium-Rohstoffquellen gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Ontario, Kanada und verbündete Volkswirtschaften sichere, inländische Lieferketten für kritische Mineralien aufbauen wollen. Durch die Kombination von Explorations- und Entwicklungsmöglichkeiten mit nachgelagerter Konversionskapazität will Rock Tech die Abhängigkeit von Übersee-Verarbeitung verringern und gleichzeitig das Wachstum einer sicheren nordamerikanischen Lithium-Lieferkette unterstützen, die dem EV- und Batterie-Ökosystem dient und kritische Materialien für aufstrebende Sektoren der fortgeschrittenen Fertigung und Verteidigung liefert.

Explorationspotenzial in infrastrukturnaher Lage

Das Victory-Projekt beherbergt zwei bekannte spodumenführende Pegmatitvorkommen: den Last-Resort-Pegmatit und den Bounty-Pegmatit. Diese Vorkommen enthalten festgestellte spodumenführende Pegmatitmineralisierung an der Oberfläche und bieten mehrere Ziele für die zukünftige Exploration.

Der Last-Resort-Pegmatit ist das vorrangige Ziel des Unternehmens. Selektive Stichproben aus dem Vorkommen ergaben Werte von bis zu 5,11 % LiO. Das Vorkommen wurde an der Oberfläche über eine Streichlänge von etwa 200 Metern und eine Breite von bis zu etwa 30 Metern kartiert. Das Vorkommen wurde nicht durch Bohrungen getestet, und das Ausmaß der Mineralisierung über die derzeit kartierte Ausdehnung hinaus, einschließlich seiner Tiefenausdehnung, Gehaltkontinuität und Gesamtgeometrie, wurde nicht festgestellt. Zusätzliche Exploration, einschließlich Bohrungen, wird erforderlich sein, um Ausmaß, Kontinuität und Bedeutung der beobachteten Mineralisierung zu bewerten.

Der Bounty-Pegmatit, der etwa 6 km vom Last-Resort-Pegmatit entfernt liegt, wurde an der Oberfläche über eine Streichlänge von etwa 375 Metern und eine Breite von bis zu etwa 60 Metern kartiert. Spodumenführende Proben aus dem Bounty-Vorkommen ergaben Werte von bis zu 3,48 % LiO. Das Vorkommen wurde nicht durch Bohrungen getestet, und seine Tiefenausdehnung, Gehaltkontinuität und Gesamtgeometrie wurden nicht festgestellt.

Das etwa 6 km lange lineare Gebiet zwischen den beiden bekannten spodumenführenden Vorkommen ist weitgehend unerforscht und wird durch zukünftige Explorationsprogramme bewertet. Rock Tech beabsichtigt, diesen Korridor durch stufenweise Untersuchungen vor Ort zu bewerten, einschließlich Prospektion, geologischer Kartierung, Probenahme und, vorbehaltlich der Ergebnisse, gezielter Bohrungen. Obwohl eine mineralisierte Kontinuität zwischen den Last-Resort- und Bounty-Vorkommen nicht nachgewiesen wurde, stellt der Korridor einen logischen Schwerpunkt für zukünftige Exploration dar.

Strategische Einbindung in Rock Techs Ontario-Lithium-Plattform

Rock Techs Ontario-Strategie wird durch das Georgia-Lake-Projekt und den geplanten Red Rock Konverter getragen. Die Hinzunahme des Projekts verschafft dem Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten zur Lithium-Exploration im Nordwesten Ontarios und ergänzt damit seine bestehende Vermögenswerte in der Provinz.

Das Georgia-Lake-Projekt und das Victory-Projekt sind separate Mineralgrundstücke. Informationen, Mineralisierung, Mineralressourcen, Mineralreserven und Explorationsergebnisse in Bezug auf das Georgia-Lake-Projekt sind nicht notwendigerweise repräsentativ für die Mineralisierung, das Explorationspotenzial oder zukünftige Ergebnisse des Victory-Projekts.

Victory fügt sich in Rock Techs breitere Strategie ein, eine regionale Lithium-Plattform rund um infrastrukturnahe Vermögenswerte aufzubauen, die in Ontarios bestehendes Transportnetzwerk integriert werden können. Ähnlich wie Georgia Lake profitiert das Victory-Projekt von der Nähe zu bestehender Straßen- und Schieneninfrastruktur, einschließlich des Trans-Canada Highway und nahegelegener CPKC-Schienenanbindung. Diese Eigenschaften sind wichtig für Rock Techs Entwicklungsansatz, der sich auf die Identifizierung von Vermögenswerten konzentriert, die durch stufenweise Explorationsprogramme bewertet werden können und, sofern durch zukünftige Explorationsergebnisse und technische Studien gerechtfertigt, für eine weitere Entwicklung in Betracht gezogen werden.

Das Projekt liegt etwa fünf Autostunden vom geplanten Red Rock Konverter von Rock Tech entfernt und schafft eine geografische Verbindung innerhalb der Mine-to-Converter-Strategie des Unternehmens in Ontario. Bei erfolgreicher zukünftiger Exploration und wenn nachfolgende technische Studien eine weitere Entwicklung des Projekts unterstützen, könnte Victory Rock Tech eine zusätzliche Optionalität hinsichtlich der zukünftigen Spodumen-Rohstoffversorgung bieten. Potenzielle Entwicklungs- und Verarbeitungsalternativen, einschließlich externer Verarbeitung, Integration mit bestehender oder zukünftiger regionaler Infrastruktur oder anderer projektspezifischer Wege, würden erst nach zusätzlicher Exploration, technischen Studien und metallurgischen Tests bewertet.

Die Akquisition von Victory spiegelt Rock Techs disziplinierten Ansatz zum Aufbau einer regionalen Lithium-Plattform im Nordwesten Ontarios wider. Durch die Sicherung vielversprechender Lithium-Vermögenswerte in der Nähe bestehender Infrastruktur und in Reichweite des geplanten Red Rock Konverters stärkt das Unternehmen weiterhin die Grundlagen einer Made-in-Ontario-Lieferkette für kritische Mineralien, die in der Lage ist, zukünftige Batterie- und fortgeschrittene Fertigungsindustrien zu unterstützen.

Das Victory-Projekt fügt sich nahtlos in unsere Strategie zum Aufbau einer Made-in-Ontario-Lithium-Lieferkette ein, sagt Mirco Wojnarowicz, CEO von Rock Tech. Ontario verfügt über die Ressourcen, die Infrastruktur und die bestehende industrielle Basis, um ein führender Standort für Batteriematerialien zu werden, auch für die Sektoren Elektrofahrzeuge, fortschrittliche Fertigung und Verteidigung. Diese strategische Akquisition verschafft Rock Tech Zugang zu einem vielversprechenden spodumenführenden Grundstück mit starken Infrastrukturmerkmalen, während die Optionsstruktur es uns ermöglicht, das Projekt durch stufenweise Exploration zu testen, bevor wir den Großteil der Akquisitionsgegenleistung binden.

Transaktionsbedingungen

Gemäß der Optionsvereinbarung kann Rock Tech eine 100-prozentige Beteiligung am Victory-Projekt erwerben, indem Gesamtzahlungen von 600.000 CAD in bar geleistet und Stammaktien von Rock Tech im Wert von 400.000 CAD über einen Zeitraum von 24 Monaten ausgegeben werden. Die Zahlungen sind gestaffelt: 150.000 CAD in bar und 100.000 CAD in Aktien sind bei Unterzeichnung fällig, der Restbetrag ist in zwei weiteren Tranchen zum 12-Monats- und 24-Monats-Jahrestag der Optionsvereinbarung zahlbar.

Die Verkäufer behalten eine Net-Smelter-Return-Royalty von 2,0 % am Victory-Projekt. Rock Tech hat das Recht, 1,0 % der NSR-Royalty jederzeit vor einer Bauentscheidung für 1,0 Mio. CAD zu erwerben.

Zusätzliche Meilensteinzahlungen werden ausschließlich bei Veröffentlichung zukünftiger NI 43-101-konformer (wie nachstehend definiert) Mineralressourcenschätzungen für das Victory-Projekt fällig, sofern solche erstellt werden. Dies umfasst 500.000 CAD bei Veröffentlichung einer ersten Mineralressourcenschätzung von mindestens 10 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von mindestens 1,0 % Li_2O, sowie 1,0 Mio. CAD bei Veröffentlichung einer gemessenen und angezeigten Mineralressourcenschätzung von über 25 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von mindestens 1,0 % Li_2O und 1,5 Mio. CAD bei Veröffentlichung einer gemessenen und angezeigten Mineralressourcenschätzung von über 50 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von mindestens 1,0 % Li_2O. Die zuvor genannten Ressourcenschwellen sind ausschließlich vertragliche Zahlungsmeilensteine und stellen keine Schätzungen von Mineralressourcen oder Mineralreserven des Victory-Projekts dar.

Die Transaktion unterliegt üblichen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle gemäß der Optionsvereinbarung ausgegebenen Stammaktien unterliegen den geltenden wertpapierrechtlichen Weiterverkaufsbeschränkungen und etwaigen von der TSX Venture Exchange geforderten Haltefristen. Die Transaktion ist ein Geschäft zu marktüblichen Bedingungen (Arm’s-Length-Transaktion), und im Zusammenhang mit der Transaktion sind keine Vermittlungsgebühren zu zahlen.

Wir waren schon immer davon überzeugt, dass das Victory-Projekt vielversprechend für weitere Exploration ist, und die Oberflächengeologie hat diese Einschätzung durchgehend bestätigt“, sagte Jace Angell, Präsident von Last Resort. Rock Tech ist in Ontario bereits fest verankert und verfolgt eine klare Strategie für den Aufbau eines integrierten Lithiumgeschäfts in der Provinz. Wir freuen uns, dass das Projekt nun in die nächste Phase übergeht.“

Mit seiner Ontario-Strategie ist Rock Tech ein starker technischer und strategischer Partner für das Victory-Projekt“, sagte Jason Leblanc, Präsident von Bounty Gold. Das Grundstück befindet sich noch in einem frühen Explorationsstadium, doch die bekannten spodumenführenden Vorkommen, die infrastrukturelle Anbindung und der regionale Kontext bieten eine gute Grundlage für ein systematisches Explorationsprogramm. Wir sehen den Ergebnissen von Rock Techs geplantem Arbeitsprogramm mit Freude entgegen.“

Unterstützung von Rock Techs Ontario-Investitionsstrategie

Das Victory-Projekt spiegelt Rock Techs anhaltendes Engagement für Investitionen in Ontarios Sektor für kritische Mineralien wider. Zusammen mit dem Georgia-Lake-Projekt und dem geplanten Red Rock Konverter stärkt das Victory-Projekt die Ontario-Vermögensbasis des Unternehmens und erweitert sein Portfolio vielversprechender Lithium-Explorationsgrundstücke.

Rock Tech beabsichtigt, das Victory-Projekt durch ein phasenweises Explorationsprogramm voranzutreiben, das die Bestätigung der bekannten, spodumenhaltigen Vorkommen, die Untersuchung ihres Erweiterungspotentials sowie die Bewertung des bislang wenig erkundeten Korridors zwischen den Vorkommen Last Resort und Bounty zum Ziel hat.

Das Victory-Projekt ist ein Explorationsgrundstück im frühen Stadium. Obwohl spodumenführende Pegmatite an der Oberfläche identifiziert wurden, reicht die bisherige Exploration nicht aus, um eine Mineralressource zu definieren, und es kann nicht zugesichert werden, dass weitere Exploration zur Abgrenzung einer Mineralressource führen wird oder dass sich das Projekt letztlich als wirtschaftlich tragfähig erweisen wird.

Technische Offenlegung

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene technische Informationen stammen aus historischen Explorationsarbeiten früherer Grundstückseigentümer und -betreiber. Obwohl Rock Tech verfügbare historische Aufzeichnungen überprüft hat, hat das Unternehmen nicht alle historischen Explorationsinformationen unabhängig verifiziert, und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf historische Explorationsergebnisse verlassen, bis zusätzliche Verifizierungsarbeiten abgeschlossen sind. Die in dieser Pressemitteilung referenzierten historischen Explorationsinformationen sollten nicht als Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzung interpretiert werden. Zusätzliche Explorationsaktivitäten, einschließlich Feldverifizierung, Bestätigungsprobenahme und Bohrungen, werden erforderlich sein, um historische Ergebnisse zu verifizieren und Ausmaß, Kontinuität und Bedeutung der berichteten Mineralisierung zu bewerten.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Cameron Andrews, P.Eng., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), überprüft und genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung offengelegten Probenergebnisse stammen aus selektiven Stichproben und sind nicht notwendigerweise repräsentativ für die Mineralisierung über das gesamte Victory-Projekt. Stichproben sind von Natur aus selektiv und sollten nicht als repräsentativ für den durchschnittlichen Gehalt, die Mächtigkeit oder die Kontinuität der Mineralisierung herangezogen werden. Rock Tech hat verfügbare historische Berichte, Probenahmeprotokolle und Analyseinformationen der Verkäufer überprüft; das Unternehmen hat jedoch keine unabhängige Feldverifizierung, Bestätigungsprobenahme oder Parallelbohrungen historischer Ergebnisse durchgeführt. Das Unternehmen hat nicht alle historischen oder von Verkäufern erstellten Analyseergebnisse unabhängig verifiziert, und die Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf solche Informationen verlassen, bis zusätzliche Verifizierungsarbeiten abgeschlossen sind. Die qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um alle derartigen historischen Explorationsinformationen unabhängig zu verifizieren.

Das Victory-Projekt verfügt derzeit nicht über eine Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzung.

Die in dieser Pressemitteilung erörterten potenziellen Verarbeitungswege sind konzeptioneller Natur. Es wurden von Rock Tech keine metallurgischen Tests, Bergbaustudien, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vormachbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien zum Victory-Projekt durchgeführt, die eine solche Verarbeitungs- oder Entwicklungsalternative stützen würden, und es kann nicht zugesichert werden, dass eine solche Alternative sich als technisch oder wirtschaftlich tragfähig erweisen wird.

Im Namen des Managements

Mirco Wojnarowicz

CEO, Rock Tech Lithium Inc.

Über Rock Tech Lithium

Rock Tech ermöglicht das Batteriezeitalter, indem das Unternehmen Europas und Nordamerikas Batterieindustrie unabhängiger und wettbewerbsfähiger macht. Ziel ist es, die Versorgung mit hochwertigem, lokal produziertem Lithium sicherzustellen – für eine resiliente, nachhaltige und transparente Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Batteriegrundstoff.

Rock Tech setzt auf verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung, moderne und bewährte Technologien sowie einen klaren Fokus auf Kreislaufwirtschaft. Die Lithiumhydroxidkonverter-Projekte in Guben (Deutschland, 24.000 Tonnen LHM p.a.) und Ontario (Kanada, bis zu 32.000 Tonnen LCE p.a.) bilden die Grundlage für eine stabile und regionale Versorgung der Batterie- und Automobilindustrie. Der Konverter in Guben ist als strategisches Projekt im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act anerkannt.

Die Rohstoffe für die Konverterprojekte stammen ausschließlich von nachweislich ESG-konformen Lieferanten. In Kanada setzt Rock Tech unter anderem auf das unternehmenseigene Georgia-Lake-Projekt, das eine stabile und nachhaltige Versorgung für den nordamerikanischen Markt sicherstellt und in enger Partnerschaft mit den lokalen indigenen Gemeinschaften entwickelt wird. Durch die Integration von recycelten Materialien soll der lokale Batteriekreislauf geschlossen werden.

Mit seinen Anlagen leistet Rock Tech einen zentralen Beitrag zur Rohstoffsouveränität und zur Erreichung der Klimaziele. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit Industrie, Politik und Gesellschaft zusammen und setzt auf offene Kommunikation und höchste Umweltstandards.

Für weitere Informationen:

Kerstin Wedemann, Chief Legal & Corporate Officer

info@rocktechlithium.com; +49 2102 894 1122

Rock Tech Lithium Inc, 2700-40 Temperance Street, Toronto ON M5H 0B4, CAN

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Certain statements contained in this news release constitute forward-looking information under applicable securities laws and are referred to herein as forward-looking statements. All statements, other than statements of historical fact, which address events, results, outcomes or developments that the Company expects to occur are forward-looking statements. When used in this news release, words such as expects, anticipates, plans, predicts, believes, estimates, intends, targets, projects, forecasts, may, will, should, would, could or negative versions thereof and other similar expressions are intended to identify forward-looking statements. In particular, this news release contains forward-looking information relating to, among other things: the completion of the acquisition of the Victory Project and satisfaction of applicable closing conditions, including acceptance by the TSX Venture Exchange; the Companys plans and objectives for the Victory Project; the potential existence, extent, continuity, grade and characteristics of mineralization on the Property; the Company’s planned exploration activities, including prospecting, mapping, sampling, geophysical surveys and drilling; the potential delineation of mineral resources on the Property; the potential for the Victory Project to provide future spodumene feedstock opportunities; the potential integration of the Victory Project into the Companys broader Ontario lithium strategy; the advancement of the Companys Ontario mine-to-converter platform, including the Georgia Lake Project and the proposed Red Rock Converter; the development of domestic and North American critical minerals supply chains; and the timing, scope and results of future technical studies, environmental reviews, permitting processes and development activities.

Forward-looking information is based on managements reasonable assumptions, estimates, expectations and opinions as of the date of this news release. Such assumptions include, without limitation: that the conditions to completion of the transaction will be satisfied on the anticipated timeline or at all; that historical exploration information and geological interpretations provide a reasonable basis for future exploration activities; that future exploration programs will be completed as planned and yield results consistent with managements expectations; that future exploration programs will successfully evaluate the extent and continuity of mineralization identified at surface; that required permits, approvals and authorizations will be obtained in a timely manner; that contractors, suppliers, personnel and equipment will be available on reasonable terms; that financing will be available as required; and that market conditions, including lithium prices and demand for battery materials, will remain supportive of exploration and development activities.

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