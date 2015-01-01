Rocket House wird Jugend-Hauptsponsor beim FC Wegberg-Beeck

Der Mönchengladbacher Unternehmer Markus Schmidt ist neuer Jugend-Hauptsponsor beim FC Wegberg-Beeck 1920 e. V. und mit seinem Unternehmen Namensgeber des „Rocket House Jugendsportparks“.

Rocket House Immobilien baut sein regionales Engagement im Nachwuchssport aus. Das von Markus Schmidt gegründete Unternehmen aus Mönchengladbach ist neuer Jugend-Hauptsponsor des FC Wegberg-Beeck 1920 e. V. und gibt dem Jugendsportpark des Vereins künftig seinen Namen. Der „Rocket House Jugendsportpark“ wurde beim letzten Heimspiel der ersten Herrenmannschaft der Saison 2025/2026 offiziell vorgestellt. Mit dem Engagement unterstützt Rocket House gezielt die Jugendarbeit eines traditionsreichen Vereins in der Region. Für Markus Schmidt ist das Sponsoring Ausdruck einer unternehmerischen Haltung, die über die eigene Geschäftstätigkeit hinausgeht. „Jugendförderung ist mir persönlich und uns als Unternehmen sehr wichtig. Sportvereine leisten einen enormen Beitrag für junge Menschen: Sie vermitteln Teamgeist, Verlässlichkeit, Disziplin und Fairness. Deshalb freuen wir uns sehr, die Jugend des FC Wegberg-Beeck als Hauptsponsor begleiten zu dürfen“, sagt Markus Schmidt, Gründer von Rocket House Immobilien.

Bei der offiziellen Vorstellung des neuen Namens waren unter anderem Jugendleiter Kwame Nsiah und der Vereinsvorsitzende des FC Wegberg-Beeck, Rechtsanwalt Dr. Tim Banerjee, dabei. Der Verein sieht in der Partnerschaft ein starkes Signal für den Nachwuchsbereich und die weitere Entwicklung der Jugendmannschaften. „Wir freuen uns sehr, Markus Schmidt mit Rocket House an Bord zu haben. Gerade im Amateur- und Nachwuchsfußball sind verlässliche Partner wichtig, um Trainingsbedingungen, Ausstattung und organisatorische Strukturen langfristig zu stärken“, sagt Dr. Tim Banerjee. Die Ausrichtung ist klar: „Wer Jugendarbeit unterstützt, investiert in die Zukunft eines Vereins und in die Entwicklung junger Menschen“, betont Markus Schmidt. „Der FC Wegberg-Beeck steht für sportlichen Ehrgeiz, regionale Verwurzelung und engagierte Vereinsarbeit. Wir wünschen der Wegberg-Beecker Jugend alles Gute für ihre sportliche Entwicklung und freuen uns auf viele Begegnungen, Spiele und Erfolge im Rocket House Jugendsportpark.“

Rocket House Immobilien ist ein spezialisierter Dienstleister für steueroptimierte Immobilieninvestments im energieeffizienten Neubausegment. Das Unternehmen begleitet Privatanleger, professionelle Investoren und Partner bei der Strukturierung von Neubauinvestments, insbesondere im KfW-40-QNG-Segment. Mit dem Engagement beim FC Wegberg-Beeck unterstreicht Rocket House seine regionale Verbundenheit im Raum Mönchengladbach/Heinsberg und dem gesamten westlichen Rheinland.

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Über Rocket House Immobilien / Markus Schmidt

Rocket House Immobilien ist ein spezialisierter Dienstleister für steueroptimierte Immobilieninvestments im energieeffizienten Neubausegment. Gründer Markus Schmidt bringt viele Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen des Finanzvertriebs mit dem Fokus auf Immobilieninvestments ein und bündelt mit Rocket House diese Expertise in einer Plattform, die Investoren systematisch an energieeffiziente Neubauimmobilien heranführt und ihnen hilft, Steuer- und Fördermöglichkeiten strukturiert im Rahmen zukunftsorientierter Immobilieninvestments zu nutzen. Im Zentrum des Geschäftsmodells stehen Neubauprojekte nach KfW-40-QNG-Standard. Diese Objekte verbinden hohe energetische Qualität mit den Förder- und Abschreibungsvorteilen der aktuellen Gesetzgebung, etwa im Kontext des Qualitätssiegels „Nachhaltiges Gebäude“ und der Regelungen des § 7b EStG. Durch die Kombination aus staatlicher Förderung, erhöhter steuerlicher Abschreibung und niedrigen laufenden Energiekosten entstehen Immobilienlösungen, die für einkommensteuerpflichtige Anleger geeignet sind, um Nettoertrag und Steuerentlastung gezielt miteinander zu verbinden. Rocket House versteht sich dabei weniger als klassischer Vertrieb einzelner Objekte, sondern als Strukturierer von Kapitalanlagekonzepten und Sparringspartner von langfristig orientierten Investoren, die energieeffiziente Neubauten bewusst als strategischen Baustein ihres Vermögensaufbaus einsetzen wollen. Ein besonderes Merkmal des Ansatzes ist der starke Fokus auf Wissensvermittlung. Rocket House bietet Workshops, digitale Tools und ein begleitendes Bildungsangebot, mit dem sich private und professionelle Investoren „aufschlauen“ können, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Für Partner aus dem Finanz- und Immobilienvertrieb eröffnet dieses Modell die Möglichkeit, ihren Kunden einen professionalisierten Zugang zu steueroptimierten Neubauinvestments zu bieten. Rocket House kann dabei als Produktspezialist im Hintergrund agieren, der Projekte prüft, steuerliche Rahmenbedingungen einordnet und die investitionsrelevanten Kennzahlen so aufbereitet, dass Berater sie in ihre ganzheitliche Finanz- und Ruhestandsplanung integrieren können. Mehr Informationen unter https://www.rocket-house.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Prof. Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 0170 5200599

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email : info@pp-text.de

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