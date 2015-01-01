Zusammenarbeit im QNG-Segment: Rocket House fungiert für Makler als Produktspezialist im Hintergrund

KfW-40-QNG-Neubauinvestments erfordern in der Beratung jedoch viel Fachwissen. Rocket House positioniert sich in der Zusammenarbeit mit Immobilienmaklern deshalb als Produktspezialist im Hintergrund.

Der Markt für Kapitalanlageimmobilien hat sich in den vergangenen Jahren fachlich deutlich verdichtet. Energieeffizienz, staatliche Programme und steuerliche Rahmenbedingungen wirken direkt in die Investmentrechnung hinein. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage vor allem bei Anlegern mit hoher Einkommenssteuer hoch, wenn Angebote nachvollziehbar sind und eine tragfähige Kalkulation vorliegt. KfW-40-QNG-Neubau ist in diesem Umfeld ein Segment, mit dem Makler ihr Leistungsangebot erweitern können – vorausgesetzt, Fachberatung und Abwicklung sind verlässlich abgedeckt. Rocket House Immobilien bietet dafür ein Kooperationsmodell: Makler führen die Kundenbeziehung und stellen den Kontakt her, Rocket House übernimmt die fachliche Begleitung. Dazu zählen die Plausibilisierung der Mieteinnahmen, die Berechnungen, die Einordnung von Finanzierung und Abschreibung sowie die Administration bis zur Umsetzung. Ziel ist eine Zusammenarbeit, in der Beratungsgespräche auf prüfbaren Zahlen beruhen und die Rolle des Maklers gegenüber dem Kunden klar bleibt.

Hintergrund ist die Komplexität der Materie. In passenden Konstellationen können die degressive Abschreibung und die Sonderabschreibung nach § 7b EStG die Netto-Wirkung eines Neubauinvestments in den ersten Jahren deutlich beeinflussen. Die Entlastung entsteht über zusätzliche Abschreibungen, die die Steuerlast senken und Liquidität freisetzen. § 7b ist an Kosten- und Zeitgrenzen gebunden, die die begünstigten Herstellungskosten je Quadratmeter deckeln und damit einen festen Rahmen für die Kalkulation vorgeben. „Viele Makler haben die richtigen Kunden, aber im Tagesgeschäft fehlt oft die Kapazität, jedes Detail zu § 7b, degressiver Abschreibung und Finanzierung selbst abzubilden“, sagt Markus Schmidt, Inhaber von Rocket House Immobilien aus Mönchengladbach. Rocket House Immobilien begleitet Anleger bei der Strukturierung von Neubauinvestments im KfW-40-QNG-Segment. Der Schwerpunkt liegt auf Projekten, bei denen Vermietbarkeit, Kostenprofil, Finanzierung und steuerliche Möglichkeiten in einer Rechnung zusammengeführt werden.

Markus Schmidt betont: „Wir übernehmen diese Details im Hintergrund und liefern eine Rechnung, die im Gespräch belastbar ist und in der Abwicklung funktioniert.“ Gleichzeitig bleibe die Grundregel bestehen, dass ein Objekt wirtschaftlich tragen müsse. „Abschreibung verstärkt eine gute Kalkulation, aber sie ersetzt sie nicht.“ Rocket House richtet sich mit dem Kooperationsangebot an Makler, die Wert auf klare Rollen, saubere Unterlagen und verlässliche Kommunikation auf Augenhöhe legen. Die Zusammenarbeit ist bundesweit möglich und kann projektbezogen aufgesetzt werden, sodass Makler einzelne Objekte oder ganze Serien in das Modell einbinden können, ohne ihre eigene Marktposition zu verwässern. Im Vordergrund steht dabei, dass die Verantwortung klar verteilt bleibt: Der Makler führt die Kundenbeziehung und tritt als erster Ansprechpartner auf, Rocket House liefert die fachliche Kompetenz, die prüffähigen Berechnungen und die strukturierte Dokumentation für Finanzierung, Abschreibung und Objektprüfung. Auf diese Weise entsteht ein Rahmen, in dem komplexe KfW-40-QNG-Investments professionell umgesetzt werden können, während der Makler sein Leistungsversprechen gegenüber dem Kunden ausbaut und zugleich Entlastung im Tagesgeschäft gewinnt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rocket House Immobilien

Herr Markus Schmidt

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Deutschland

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Über Rocket House Immobilien / Markus Schmidt

Rocket House Immobilien ist ein spezialisierter Dienstleister für steueroptimierte Immobilieninvestments im energieeffizienten Neubausegment. Gründer Markus Schmidt bringt viele Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen des Finanzvertriebs mit dem Fokus auf Immobilieninvestments ein und bündelt mit Rocket House diese Expertise in einer Plattform, die Investoren systematisch an energieeffiziente Neubauimmobilien heranführt und ihnen hilft, Steuer- und Fördermöglichkeiten strukturiert im Rahmen zukunftsorientierter Immobilieninvestments zu nutzen. Im Zentrum des Geschäftsmodells stehen Neubauprojekte nach KfW-40-QNG-Standard. Diese Objekte verbinden hohe energetische Qualität mit den Förder- und Abschreibungsvorteilen der aktuellen Gesetzgebung, etwa im Kontext des Qualitätssiegels „Nachhaltiges Gebäude“ und der Regelungen des § 7b EStG. Durch die Kombination aus staatlicher Förderung, erhöhter steuerlicher Abschreibung und niedrigen laufenden Energiekosten entstehen Immobilienlösungen, die für einkommensteuerpflichtige Anleger geeignet sind, um Nettoertrag und Steuerentlastung gezielt miteinander zu verbinden. Rocket House versteht sich dabei weniger als klassischer Vertrieb einzelner Objekte, sondern als Strukturierer von Kapitalanlagekonzepten und Sparringspartner von langfristig orientierten Investoren, die energieeffiziente Neubauten bewusst als strategischen Baustein ihres Vermögensaufbaus einsetzen wollen. Ein besonderes Merkmal des Ansatzes ist der starke Fokus auf Wissensvermittlung. Rocket House bietet Workshops, digitale Tools und ein begleitendes Bildungsangebot, mit dem sich private und professionelle Investoren „aufschlauen“ können, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Für Partner aus dem Finanz- und Immobilienvertrieb eröffnet dieses Modell die Möglichkeit, ihren Kunden einen professionalisierten Zugang zu steueroptimierten Neubauinvestments zu bieten. Rocket House kann dabei als Produktspezialist im Hintergrund agieren, der Projekte prüft, steuerliche Rahmenbedingungen einordnet und die investitionsrelevanten Kennzahlen so aufbereitet, dass Berater sie in ihre ganzheitliche Finanz- und Ruhestandsplanung integrieren können. Mehr Informationen unter https://www.rocket-house.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Prof. Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 0170 5200599

web ..: https://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de

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