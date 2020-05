Rockstone Research: Der beste Goldexplorer – Das perfekte Goldprojekt und die ideale Aktienstruktur für eine Kurs-Verzehnfachung (mindestens!)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51716/IRW1-PRcom.001.jpeg

Die Stimmung im Goldmarkt wird immer besser. Der Goldpreis steigt in allen Währungen an und auch einige Goldaktien performen wieder stark. Jetzt ist die Zeit, sich zu positionieren und sein Portfolio mit einem Mix aus physischen Edelmetallen und Aktien von Produzenten, angehenden Produzenten und Explorern auszustatten. Da Explorer bekanntlich den grössten Profit ermöglichen, war ich in den letzten Wochen auf der Suche nach einem unterbewerteten Kandidaten mit überschaubarem Risiko, der alle Kriterien erfüllt, um schnell zu einem 10-Bagger zu werden; d.h. sich verzehnfachen kann. Und ich bin mehr als fündig geworden: Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; Frankfurt Ticker / WKN: TV3 / A2PE64; ISIN: CA88900N1050)

Nach mehreren Videokonferenzen mit Derek Wood (Präsident und CEO von Tocvan) und seinem Chef-Geologen Mark Smethurst (COO und Qualifizierte Person) habe ich begonnen, Aktien im Markt zu kaufen und beabsichtige, weitere Portfolio-Umschichtungen zugunsten Tocvan durchzuführen.

Normalerweise nehme ich auch gerne mal an Kapitalerhöhungen (sog. Privatplatzierungen) teil, jedoch machte mir Derek Wood klar, dass keine Finanzierung bevorsteht und er Verwässerungen wie der Teufel das Weihwasser scheut. Das gefällt mir! Denn wie er aus seiner 25-jährigen Karriere bei diversen Banken und Börsenmaklern nur allzu gut weiss, sind es Verwässerungen bei niedrigen Kursen, die Aktionärswerte zerstören.

Vor etwas mehr als einem Jahr, am 28. Februar 2019, hat Derek Wood mit Tocvan ein Unternehmen an die Börse gebracht, das er akribisch strukturierte, um Aktionären von Beginn an die grösstmögliche Rendite zu bieten. Ich bin überzeugt, dass er mit seinem Ansatz erfolgreich sein wird und die Aktie auf mehrere Euro ansteigt, weil eben nur sehr wenige Aktien im Markt verfügbar sind (aktuell 17,7 Mio. Stück).

Allein um eine Verzehnfachung des Aktienkurses zu erreichen, muss die Aktie auf etwa 1,40 ansteigen, womit das Unternehmen mit 25 Mio. bewertet wäre – eine Marktkapitalisierung, die mit dem Pilar-Goldprojekt in Mexiko sogar um ein Vielfaches übertroffen werden sollte. Und zwar in den kommenden Monaten.

Der vollständige Report kann mit folgenden Links eingesehen werden:

PDF:

www.rockstone-research.com/images/PDF/Tocvan1de.pdf

Webversion:

www.rockstone-research.com/index.php/de/research-reports/5628-Der-beste-Goldexplorer

Unternehmensdetails

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51716/IRW1-PRcom.002.jpeg

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 17.699.167

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51716/IRW1-PRcom.003.png

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,22 CAD (30.04.2020)

Marktkapitalisierung: $3,9 Mio. CAD

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51716/IRW1-PRcom.004.png

Deutschland Symbol / WKN (Frankfurt): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,14 EUR (30.04.2020)

Marktkapitalisierung: 2,5 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird vom Unternehmen für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Quellenangaben: Siehe PDF.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

Schweiz

email : sb@rockstone-research.com

Pressekontakt:

Rockstone Research

Stephan Bogner

Stein am Rhein

8260 Stein am Rhein

email : sb@rockstone-research.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Halo informiert über die aktuelle Betriebssituation Persönliches Statement zu Corona und den Immobilienpreisen in Düsseldorf: Bitte nicht so Negativ!