Rockstone Research: Jetzt anschnallen! Gold-Anomalie so gewaltig, dass Tocvan-CEO Hauptredner bei grosser Konferenz in Mexiko ist

Bohrprogramm startet in Kürze und Jay Currie sieht Aktie mindestens doppelt so hoch

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54171/Rockstone_IRW15_111120.001.jpeg

Gestern Abend veröffentlichte der in Nord-Amerika bekannte Jay Currie von MotherlodeTV einen neuen Artikel über Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; Frankfurt: TV3, WKN: A2PE64), der ins Deutsche übersetzt wurde (siehe unten). Es wird anschaulich erklärt, wieso Tocvan aussergewöhnlich gute Chancen hat, mit dem bevorstehenden Bohrprogramm eine riesige Gold-Lagerstätte nachzuweisen. Mit guten Bohrergebnissen sieht er die Aktie mindestens doppelt so hoch wie aktuell.

Heute startet die „Discoveries 2020 Mining Conference“ in Guadalajara, Mexiko, an der Tocvan-CEO Derek Wood als ein „Key Note Speaker“ einen der Hauptvorträge hält. Das zeigt, dass Tocvan in Mexiko bereits Anerkennung findet. Diese Konferenz wird Tocvan zu deutlich mehr Bekanntheit verhelfen.

Hinzu kommt, dass jederzeit mit der Bohrgenehmigung gerechnet werden kann (vor 2 Wochen wurde die Genehmigung beantragt; in der Regel erhält man die Bohrgenehmigung nach 2 Wochen). Tocvan-CEO Derek Wood sagte, dass er nach der Konferenz in Mexiko bleiben will, um vor Ort das Bohrprogramm zu verfolgen. Er rechnet mit der Genehmigung in der kommenden Woche. Sobald die Bohrgenehmigung eingetroffen ist, kann Tocvan sofort loslegen. Dies ist typischerweise der Startschuss für eine starke Aktienkurs-Rallye, da viele Investoren oftmals erst mit dem Bohrstart einsteigen

VOLLSTÄNDIGER ARTIKEL:

www.rockstone-research.com/index.php/de/news/5762-Jetzt-anschnallen-Gold-Anomalie-so-gewaltig,-dass-Tocvan-CEO-Hauptredner-bei-grosser-Konferenz-in-Mexiko-ist

Unternehmensdetails

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54171/Rockstone_IRW15_111120.002.jpeg

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 24.480.287

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54171/Rockstone_IRW15_111120.003.png

Chart

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,35 CAD (10.11.2020)

Marktkapitalisierung: $9 Mio. CAD

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54171/Rockstone_IRW15_111120.004.png

Chart

Deutschland Symbol / WKN (Frankfurt): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,218 EUR (10.11.2020)

Marktkapitalisierung: 5 Mio. EUR

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Quellenangaben siehe vollständigen Artikel.

