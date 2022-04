Rockstone Research zu Tocvan: Beste Bohrergebnisse aller Zeiten

Glückwunsch an Tocvan und alle Aktionäre!

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65299/IRW83.001.png

Die besten Bohrergebnisse, die Tocvan Ventures Corp. jemals beim Pilar-Goldprojekt erzielt hat, wurden heute veröffentlicht:

116,9 m @ 1,2 g/t Gold und 7 g/t Silber (nach nur 20 m Bohrkernlänge)

48,1 m @ 2,8 g/t Gold und 9 g/t Silber (nach nur 56 m Bohrkernlänge)

10,2 m @ 12 g/t Gold und 23 g/t Silber

4,2 m @ 28,3 g/t Gold und 49 g/t Silber

Das ist spektakulär hochgradig für einen Tagebau in der Goldminenhochburg Sonora (Mexiko), wo Gehalte von mindestens 0,4 g/t Gold als abbauwürdig gelten.

Die nur 50 km entfernte Santana Goldmine von Minera Alamos Inc. (Börsenwert: $300 Mio.) ist letztes Jahr mit Durchschnittsgehalten von ca. 0,65 g/t Gold in Produktion gegangen, wohl gemerkt ohne Ressourcenschätzung oder Wirtschaftlichkeitsstudie. Den Bau der ca. $15 Mio. teuren (bzw. günstigen) Verarbeitungsanlage wurde dank einer strategischen Beteiligung mit Gold-Senior Osisko Gold Royalties Ltd. (Börsenwert: $3,2 Mrd.) finanziert. Die Minera-Alamos-Aktie gehörte 2019-2020 mit einem Anstieg von +800% zu den am besten performenden Gold-Junior-Aktien in Kanada, in welcher Zeit den Investoren dank guter Bohr- und Großproben- („bulk sample“) Ergebnisse schnell klar wurde, dass Santana ein ernstzunehmender Goldminen-Anwärter sei. Dasselbe kann nun auch für Tocvan antizipiert werden!

Mit einem Börsenwert von $26 Mio. müsste die Tocvan-Aktie von aktuell $0,80 auf $9,31 ansteigen (+1064% bzw. Faktor 11), um denselben Börsenwert wie Minera Alamos zu erreichen. Das liegt daran, dass Tocvan vergleichsweise wenig Aktien im Umlauf hat (nur 32 Mio. Stück).

Laut heutiger News wurden im aktuellen Phase-3-Bohrprogramm bereits 9 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.462 m abgeschlossen. Die Laborergebnisse von 5 weiteren Bohrlöchern stehen noch aus und werden in Kürze erwartet.

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

www.rockstone-research.com/index.php/de/news/5966-Tocvan-Beste-Bohrergebnisse-aller-Zeiten

Tocvan-Aktie: Starker Kursanstieg deutet sich an

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65299/IRW83.002.png

Vollbild / Aktualisierter Chart

Neuer Goldpreis-Ausbruch nach kurzer Konsolidierung

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65299/IRW83.003.png

Vollbild / Aktualisierter Chart

Pilar: Inmitten großer Goldminenprojekte im Süden von Sonora

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65299/IRW83.004.png

Vollbild / Das Pilar-Projekt befindet nur 50-80 km von 2 bedeutenden Gold-Silber-Projekten entfernt:

Die La-Colorada-Goldmine von Argonaut Gold Inc. (Börsenwert: $734 Mio. CAD) und die Santana-Goldmine von Minera Alamos Inc. (Börsenwert: $231 Mio. CAD).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65299/IRW83.005.png

Tocvans Phase-1-Bohrprogramm (Dezember 2020) erzielte mitunter bessere Bohrergebnisse als der Großteil der Bohrergebnisse von Argonaut Gold Inc. und Minera Alamos Inc.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65299/IRW83.006.png

Vollbild / Das Pilar-Projekt befindet sich in der Nähe von Gold-Minen (rot) sowie Gold-Entwicklungs- (orange) und Explorations- (grün) Projekten. Quelle: Mexico Mining Center

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

www.rockstone-research.com/index.php/de/news/5966-Tocvan-Beste-Bohrergebnisse-aller-Zeiten

Unternehmensdetails

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65299/IRW83.007.png

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 32.234.772

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65299/IRW83.008.png

Vollbild / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,80 CAD (13.04.2022)

Marktkapitalisierung: $26 Mio. CAD

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65299/IRW83.009.png

Vollbild / Quelle

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,574 EUR (13.04.2022)

Marktkapitalisierung: 19 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.

