Rockstone Research zu Tocvan: Perfect Storm – Tocvan erhält Freigabe für US-Börsenlisting und Gold steigt stark an

Das US-Börsenlisting wurde soeben genehmigt! Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) verkündete heute in einer Pressemitteilung, dass das Börsenlisting in den USA genehmigt wurde, einschließlich der DTC Eligibility, womit nun ein elektronischer Handel der Tocvan-Aktie in den USA möglich ist.

Timing ist alles! Als Tocvan gestern herausragende Bohrergebnisse von seinem Pilar Gold-Silberprojekt in Mexiko verkündete, feierte der Goldpreis ein fulminantes Comeback mit einem Anstieg von mehr als $30. Das sind die perfekten Rahmenbedingungen für Goldaktien wie Tocvan, um stark anzusteigen.

Derek Wood, CEO von Tocvan, kommentierte in der heutigen News: „Mit dem jüngsten Erfolg des Unternehmens bei der Erweiterung der Größe und des Umfangs des Pilar Gold- und Silberprojekts kamen viele Anfragen von US-Bürgern, die Tocvan-Aktien kaufen wollten. Wir freuen uns, dass wir nun auch jenen Investoren entgegenkommen können, die unsere Aktien nicht in Kanada kaufen konnten. Neben dem gestiegenen allgemeinen Interesse an Investitionen in den Rohstoffsektor ist der Zeitpunkt günstig, um den Bekanntheitsgrad des Unternehmens bei einem breiteren Spektrum von Privatanlegern und institutionellen Investoren deutlich zu erhöhen.“

www.rockstone-research.com/index.php/de/news/5894-Perfect-Storm-Tocvan-erhaelt-Freigabe-fuer-US-Boersenlisting-und-Gold-steigt-stark

Die Tocvan-Aktie an der kanadischen Heimatbörse korrigierte vor kurzem auf die SMA-Kurve (pink), die stark unterstützend wirkt und von wo aus ein neuer, starker Aufwärtstrend begonnen hat. Die Begleitindikatoren MACD und RSI deuten ebenfalls auf eine Trendumkehr und einen neuen Aufwärtstrend hin:

Ein neues Interview mit CEO Derek Wood wurde gestern nach Börsenschluss veröffentlicht: youtu.be/0nRZymTidew

Deutsche Kurzfassung:

– Zu Beginn spricht Derek über den gestern bekanntgegebenen Bohrerfolg und dass das Phase-2-Bohrprogramm ein „enormer Erfolg“ („tremendous success“) war, denn die Größe und das Ausmaß des Pilar-Projekts konnte stark vergrößert werden. Das ist erstaunlich, weil es sich um ein fortgeschrittenes Projekt handelt, auf dem bereits mehr als 19.000 m Bohrungen stattgefunden haben.

– Obwohl die Gold-Silber-Lagerstätte mit den Tocvan-Bohrungen stark vergrößert werden konnte, ist die Main Zone weiterhin „offen“ für weitere Vergrößerungen, insbesondere nach Süd-Osten. Hinzu kommt, dass Tocvan mit den Bohrungen eine neue, 500 m lange Gold-Lagerstätte entdeckte, die parallel zur Main Zone verläuft. Derek sagte: „Die gute News ist, dass dies nun ein viel größer Projekt ist als bisher angenommen.“

– Das Tocvan-Management wird nun die Chance nutzen, um Tocvan bekannter zu machen, da Reisen und Meetings wieder möglich sind. Die Verhandlungen mit strategischen Partnern, sowie Gespräche mit Investoren, stehen nun auf der Tagesordnung, bevor der nächste Schritt eingeleitet wird: Großproben („bulk samples“), um die Wirtschaftlichkeit nachzuweisen und Cashflow zu produzieren, womit weitere Exploration auf Pilar und dem Zweitprojekt Picacho finanziert werden soll. Diese Vorgehensweise wird neue Aktienausgabe reduzieren, um Verwässerung bestehender Aktionäre zu vermeiden.

– Anschließend spricht Derek über das soeben genehmigte US-Börsenlisting und welch großen Einfluss dies auf die Tocvan-Aktie haben kann, weil es nur 28 Mio. ausgegebene Aktien gibt. Das US-Börsenlisting hat zwar etwas Zeit in Anspruch genommen, doch Derek ist sich sicher, dass es wert war. Tocvan hat bereits einige Anfragen von US-Investoren erhalten, die Interesse haben, die Tocvan-Aktie zu kaufen. Nun ist es endlich so weit und US-Anleger können die Aktie an einer US-Börse kaufen. Der Nachfragedruck auf die Aktie sollte nun merklich steigen, vor allem auch weil Derek erzählte, dass man nun mehr Fokus darauflegen wird, das Unternehmen in den USA bekannter zu machen. US-Anleger sind bekannt für ihr Interesse an aussichtsreichen Gold-Silber-Explorations- und Minenprojekten in Mexiko.

– Abschließend bekräftigte Derek, dass die Tocvan-Aktie noch viel Spielraum für Kurszuwächse bietet, sowohl kurz- als auch langfristig.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 28.441.496

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $1,53 CAD (29.07.2021)

Marktkapitalisierung: $44 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 1,02 EUR (28.07.2021)

Marktkapitalisierung: 29 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

