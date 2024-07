Rohstoffmärkte stark, darunter Kupfer und Zinn

2021 und 2022 waren starke Rohstoffjahre. 2023 entwickelten sich die Preise unterschiedlich.

2023 häuften sich Sorgen über die chinesische Immobilienkrise und eine mögliche Rezession. Eine große Schwäche in Sachen Rohstoffe ist dieses Jahr nicht eingetreten. 2024 scheint die Nachfrage nach zum Beispiel Kupfer eher hoch zu sein und viele Experten erwarten vor allem für das zweite Halbjahr 2024 Aufwärtspotenzial. Denn das Angebot der Kupferminen ist knapp. Eine Erholung der industriellen Nachfrage, die Umstellung auf Lageraufstockung und die nahende Zinssenkung durch die Fed sollten den Preis antreiben. Zwar ist das Nachfragewachstum in China noch schwach, aber die Regierung bemüht sich die Wirtschaft anzukurbeln.

Kupfer besitzt, neben Gold, GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – in aussichtsreichen Liegenschaften in Süd- und Nordamerika.

Ein anderes Metall, bei dem es zu Versorgungsengpässen kommen kann, ist Zinn. Und Zinn ist wichtig für Wind- und Sonnenenergie, für die fortschreitende Elektrifizierung. Denn Zinn wird zum Löten verwendet und ist in den Halbleitern enthalten. Dazu kommt der Aufbau der künstlichen Intelligenz. An der London Metal Exchange ist Zinn bereits im April stark gestiegen und liegt sogar vor Kupfer, das von vielen mit großem Interesse beobachtet wird. Bei der Zinnversorgung gab es Störungen bei den großen Produzentenländern Indonesien, Myanmar und in der Demokratischen Republik Kongo.

Indonesien ist der größte Zinnexporteur der Welt und das Land hat seine Lieferungen reduziert. Die Gründe liegen in Lizenzverzögerungen und Korruptionsgerüchten. Myanmar ist vom Bürgerkrieg arg mitgenommen und die Zinnexporte haben sich verlangsamt. Im Kongo stören Unruhen die Exporte. So sind auch die Zinnbestände an der LME in diesem Jahr bereits um fast die Hälfte gefallen.

Gute Zeiten also für Unternehmen wie TinOne Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tinone-resources-inc/ -. Die Gesellschaft besitzt in Tasmanien und in New South Wales, Australien Zinn-/Wolfram- und Lithiumprojekte.

