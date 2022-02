Rohstoffmärkte wie noch nie

Der Rohstoffveteran von Goldman Sachs, Jeff Curie, brachte es gerade auf den Punkt, die Rohstoffmärkte haben sich wie noch nie entwickelt.

Wenn sich Jeff Curie äußerst, dann hören alle hin. Noch nie habe er erlebt, dass die Rohstoffmärkte die Engpässe so einpreisen wie derzeit. Curie verweist darauf, dass er seit 30 Jahren im Geschäft sei und solche Märkte noch nie gesehen habe. Egal ob es sich um Öl, Gas Kohle, Aluminium oder Kupfer handelt. Futures-Kurven werden in Super-Backwardation gehandelt, dies weist daraufhin, dass Händler Prämien für sofortige Angebote zahlen. Backwardation bezeichnet die Preissituation bei Warentermingeschäften. Dabei liegt der Terminkurs bei Fälligkeit unter dem aktuellen Kassakurs. Die Futures-Kurve ist also nach unten geneigt. Eine starke Unterversorgung mit Rohstoffen wie noch nie ist also gegeben. Und es liegt eine akute erhöhte Nachfrage vor, wobei die Käufer den Rohstoff sofort benötigen.

Diese Situation trifft also auch auf das Konjunkturmetall Kupfer zu. Mit der Hoffnung auf eine baldige Erholung der Weltwirtschaft steigt die Nachfrage nach dem rötlichen Metall. Gefragte Branchen brauchen diesen Rohstoff. Und dies sind wachsende Branchen wie etwa die Elektromobilität oder die Halbleiterindustrie. So wurde Kupfer auch schon als das neue Öl bezeichnet. So zum Beispiel vom Gründer des Investmenthauses Livermore Partners, David Neuhauser. Einen Kupferpreis von bis zu 20.000 US-Dollar je Tonne Kupfer in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren könnte er sich durchaus vorstellen. Gesellschaften mit Kupfer in den Projekten sollten Investoren daher nicht vernachlässigen, beispielsweise Kutcho Copper oder Aztec Minerals.

Kutcho Copper – https://www.youtube.com/watch?v=M-1LW2OIpqQ – treibt das Kupfer-Zink-Projekt Kutcho in British Columbia voran, welches bereits über eine sehr positive Machbarkeitsstudie verfügt.

Aztec Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=GH4F1q7hGgc – besitzt aussichtsreiche Beteiligungen am Porphyr-Gold-Kupfer-Projekt Cervantes in Mexiko und am historischen Tombstone-Silber District in Arizona.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Kutcho Copper

