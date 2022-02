Uranpreise steigen

Das größte Uran-Produzentenland, Kasachstan muss mit tödlichen Protesten kämpfen.

Im Januar gab es in Kasachstan massive Proteste gegen die gestiegenen Gaspreise, mehr als 200 Menschen mussten dabei ihr Leben lassen und Tausende wurden verletzt. Menschenrechtsorganisationen und die EU fordern Aufklärung, doch Präsident Kassym-Jomart Tokayev lehnt dies ab. Für das aus Kasachstan kommende Uranangebot ergeben sich damit Unsicherheiten. Dies könnte den Uranpreis weiter nach oben treiben.

Nach einem fulminanten Preisanstieg im September letzten Jahres – es war ein Kursanstieg von rund 24 Prozent und damit die beste monatliche Performance – kann Uran noch teurer werden. Kasachstan produziert schließlich mehr als 40 Prozent des weltweiten Urans. Nun sind Kommunikationsnetze unterbrochen und bei Reisen gibt es Einschränkungen, um die Unruhen zu unterdrücken. Nichtsdestotrotz wird auf höhere Uranpreise gesetzt, da sich Regierungen von fossilen Brennstoffen abwenden. Übrigens wirkten sich die Unruhen in Kasachstan auch auf die Aktienkurse von Uranunternehmen aus. Während die Kurse beim größten Uranunternehmen Kazatomprom fielen, stiegen hingegen viele nordamerikanische Urangesellschaften im Kurs. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Europäische Union den Plan verfolgt, bestimmte Nuklearprojekte als nachhaltig zu kennzeichnen. So entstehen auf jeden Fall Zweifel, ob man sich in Sachen Urannachschub ganz auf Kasachstan verlassen kann.

Uranprojekte außerhalb Kasachstans sind daher von besonderem Interesse, wie etwa die Projekte von Consolidated Uranium oder von Uranium Energy.

Consolidated Uranium – https://www.youtube.com/watch?v=pykE9CRrrCc – besitzt ein Portfolio von Uranprojekten in Australien, Kanada, Argentinien und den USA. Darunter sind für einen schnellen Neustart auch zugelassene Uranminen in Utah und Colorado.

Uranium Energy – https://www.youtube.com/watch?v=4-kdD_OUsZo – , schuldenfrei, verfügt unter anderem über sieben ISR-Uranprojekte in den USA, wobei die wichtigen Genehmigungen bereits gegeben sind.

