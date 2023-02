Rosewood Vienna setzt auf Gesundheit und führt als erster Hotel Wiens Hallstein Wasser!

Das Team der „Neue Hoheit“ Bar hat pünktlich zur Fastenzeit den Mocktail Shiso Gin & Tonic mit Hallstein kreiert.

Ungefiltert, unbehandelt und kompromisslos ist Hallstein aus der Dachsteinregion jetzt in den Zimmern, den Restaurants und Bars sowie dem Fitness Center des Luxushotels Rosewood Vienna erhältlich.

Viele Starköche und Sommeliers von der San Ysidro Ranch in Kalifornien und Feinkost Käfer in München bis hin zum Senns Restaurant in Salzburg und dem Steirereck in Wien lieben Hallstein: Denn der hohe pH-Wert, der hohe Anteil an gelöstem Sauerstoff, die ausgewogenen, milden Mineralien, der sehr niedrige Gehalt an Nitrat und an organischem Kohlenstoff, die nur sehr mäßigen gelösten Gesamtfeststoffe, das ausgeglichene Verhältnis von Kalzium zu Magnesium und eine niedrige Austrittstemperatur sorgen besonders beim Genuss von feinsten Speisen und Getränken für einen unverfälschten Geschmack. Mit diesen acht wichtigen Parametern, die kein anderes Wasser der Welt erfüllt, ist Hallstein aber auch das zurzeit wohl gesündeste Wasser: unbehandelt, ungefiltert und nicht gepumpt ist das stark limitierte Wasser einfach von der Natur perfektioniert. Daher ist Hallstein Wasser ideal zur Stärkung des Immunsystems. Denn nur besonders reines Wasser hilft dem Körper sich von all den Giftstoffen zu reinigen und unterstützt zudem das Immunsystem, was zu einem verringerten Risiko an Entzündungen und anderen Gesundheitsproblemen führt.

Das Rosewood Vienna liegt mitten im Herzen der österreichischen Hauptstadt am Petersplatz, einem der berühmtesten Plätze der Wiener Altstadt, umgeben von vielseitigen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und geschichtsträchtigen Orten. Das wunderschön restaurierte Gebäude aus dem 19. Jahrhundert verfügt über 99 sorgfältig und detailverliebt eingerichtete Zimmer und Suiten, ein unverwechselbares kulinarisches Angebot und das Asaya Spa mit Augustinus Bader Produkten. Die pulsierende „Neue Hoheit Brasserie“ vereint innovative österreichische und europäische Küche und setzt damit einen neuen Standard für Kulinarik in der Donaumetropole. Die dazugehörige Bar, entworfen vom renommierten Innenarchitekten Kroenland, verfügt über handgefertigte Möbel, einen erlesen Weinkeller mit seltenen und exklusiven Jahrgängen. In der Bar erhält man eine ausgezeichnete Auswahl an klassischen und neun innovativen Signature Cocktails, inspiriert von den 9 Bundesländern Österreichs sowie natürlich Hallstein Wasser.

Mocktail: Shiso Gin & Tonic (mit Hallstein Wasser)

Rezept:

* 50 ml Lyre’s Dry London Spirit (Non-Alcoholic)

* 30 ml Citrus Syrup (Rezept siehe unten)

* 3 Blatt Shiso

* Hallstein Wasser zum Auffüllen wie gewünscht

Rezept für den Citrus Syrup: 500ml Zitronensaft & 500ml Limettensaft

Die Zesten der Früchte vor dem Pressen abziehen, mit Zucker und Honig kurz aufkochen und ziehen lassen für eine süße und säure Balance mit einer intensiven Citrusnote.

Über Hallstein Artesian Water:

Im Frühjahr 1999 beschloss der austro-amerikanische Unternehmer Karlheinz Muhr mit seiner Frau Elisabeth und den drei Kindern Alexander, Phillip und Stephanie, dass die Familie keine zuckerhaltigen Getränke wie Säfte und Limonaden mehr trinkt. Mit dem Beschluss begann die Suche nach dem „idealen Wasser“ und welche Parameter so ein reines Wasser haben müsste. Nachdem die Familie Muhr über mehrere Jahre mit einem Team von Wissenschaftlern und Wasserexperten ihre acht Parameter erarbeitet hat, testeten und tranken sie jedes im Handel erhältliche Wasser und stellten fest, dass fast jedes Wasser auf irgendeine Weise behandelt worden war. Daher starteten sie mit Hilfe von Hydrogeologen eine globale Suche, um das Terrain zu identifizieren, in dem ein natürlich reines Wasser entstehen kann, das ihren acht Faktoren für „Perfektion“ entspricht. Sechs Jahre später wurde ihre ideale Quelle in ihrer Heimat, in den österreichischen Alpen, entdeckt: Völlig unbehandelt sprudelt dort in der Dachsteinregion Hallstein artesisch aus der Quelle.

