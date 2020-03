Rote Karte für Insekten

Online-Shop www.pvcstreifen-vorhang.de bietet maßgefertigte PVC Vorhänge gegen Ungeziefer an

Spätestens mit dem Beginn der warmen Jahreszeit sind sie wieder da: Mücken, Bremsen, Wespen. In Industrie, Landwirtschaft und Gastronomie sind PVC Streifenvorhänge die ideale Lösung, um den Plagegeistern die rote Karte zu zeigen.

Mensch und Tier sind im Sommer gleichermaßen genervt von den Attacken durch Insekten – zumal Wespen und Bienen für allergische Personen eine lebensbedrohliche Gefahr darstellen. Allerdings stehen in vielen Industriebetrieben die Verbindungstüren zwischen Außen- und Innenbereich häufig offen. Restaurants setzen auf das Prinzip der „offenen Küche“, das dem Gast Einblicke in die Zubereitung der Speisen, Insekten aber auch Zugang in den Küchenbereich ermöglicht. In der Landwirtschaft, wo offene Stalltüren ebenfalls verbreitet sind, macht Ungeziefer Nutztieren und Beschäftigten zu schaffen. PVC Streifenvorhänge, die an den Durchgängen montiert werden, ermöglichen das komfortable Durchschreiten der einzelnen Bereiche und sorgen dafür, dass Insekten draußen bleiben. Die Lamellen sind so weich und flexibel, dass keine Verletzungsgefahr besteht.

PVC Streifenvorhänge als Insektenschutz maßgefertigt online kaufen

Im Online-Shop www.pvcstreifen-vorhang.de erhalten Unternehmen, Landwirte und Restaurants maßgefertigte PVC Streifenvorhänge in unterschiedlichen Qualitäten und Farben.

Wer sich für Meter- oder Rollenware zum Selberschneiden entscheidet, findet hier außerdem geeignetes Werkzeug und Zubehör für die Montage. Ein Bedarfsrechner ermöglicht es, die benötigte Menge exakt zu ermitteln.

Alle unter im Online-Shop erhältlichen PVC Streifenvorhänge werden in der EU gemäß REACH-Verordnung hergestellt. Die PVC Streifenvorhänge sind DEHP, DOP- und silikonfrei und ohne krebserregende Inhaltsstoffe. Darüber hinaus erfüllen sie alle Anforderungen für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Unternehmen.

Sichere, europaweite Lieferung

Der Online-Shop www.pvcstreifen-vorhang.de verfügt über einen großen Lagerbestand. So kann eine zeitnahe Lieferung gewährleistet werden. Diese erfolgt europaweit und ist in Deutschland ab einem Bestellwert von 50 Euro versandkostenfrei. Käufer profitieren von allen gängigen Zahlungsmöglichkeiten und einem umfassenden Käuferschutz.

