Royal identifiziert fünf zusätzliche Bohrziele im Südosten von Saskatchewan

SASKATOON (SASKATCHEWAN), 16. Juli 2020. Royal Helium Ltd. (Royal oder das Unternehmen) (TSXV: RHC) gibt bekannt, dass das Unternehmen nach dem erfolgreichen Abschluss seiner überzeichneten Privatplatzierung nun wieder sein Programm zur Ermittlung von Bohrzielen im Südosten der kanadischen Provinz Saskatchewan aufgenommen hat.

Mit einem ersten Schwerpunkt auf dem Gebiet Bengough im Südosten von Saskatchewan hat Royal seismische 3-D-Daten für eine Fläche von 50,36 km2 erneut verarbeitet. Das Unternehmen hatte dieses Datenmaterial 2017 erworben. Mit der erneuten Auswertung sollte ein Verständnis der regionalen Strukturen im Grundgebirge gewonnen sowie mögliche Bohrziele ermittelt werden. Die seismischen 3-D-Daten weisen auf eine große regionale Struktur mit mehreren Einschlüssen hin. Fünf (5) dieser Einschlüsse wurden als anfängliche Bohrziele identifiziert und werden einer weiterführenden eingehenden Prüfung unterzogen werden, einschließlich einer Flugmessung mit dem Magnetometer.

Nach Einschätzung von Royal ist die Grundgebirgsstruktur Bengough Teil eines größeren regionalen strukturellen Trends im Grundgebirge, der sich über mindestens 60 Meilen nördlich der Grenze zu den USA erstreckt und drei der Schwerpunktgebiete von Royal durchläuft. Entlang dieses Trends lieferten historische Tests Heliumwerte von 0,70 bis 0,78 % bei Minton, von 1,39 bis 1,41 % bei Bengough und 0,48 bis 2,45 % bei Ogema/Ogema North.

Die Flächen von Royal im Südosten Saskatchewans, die rund 50 % des gesamten Grundbesitzes ausmachen, weisen allesamt robuste Heliumvorkommen auf. Im Rahmen der Strategie, die die Abscheidung, Raffination und Verflüssigung von inertem Gas in einem vollständigen Zyklus vorsieht, ist es von entscheidender Bedeutung, eine große Anzahl von Bohrzielen mit niedrigem Risikoprofil im gesamten bedeutenden Grundbesitz des Unternehmens zu erschließen. Die ersten fünf Ziele, die bei Bengough ermittelt wurden, sind ein spannender erster Schritt in Südost-Saskatchewan. Der Bestand der anfänglichen Zielgebiete erhöht sich zusammen mit dem sieben Zielen im Projekt Climax im Südwesten von Saskatchewan damit auf 12. Die Effektivität der Explorationsmethoden von Royal, die bei Climax demonstriert wurde, wird es uns ermöglichen, die Risikominderung für diese Bohrziele zu beschleunigen, meint Andrew Davidson, President und CEO von Royal.

Das Unternehmen wird Updates zu weiteren Fortschritten seiner Explorationsaktivitäten bereitstellen.

Royal Helium Ltd.

Royal verfügt über mehr als 400.000 Acres große Flächen mit Heliumpotenzial im Süden der kanadischen Provinz Saskatchewan. Der gesamte Grundbesitz von Royal befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Highways, Straßen, Städten und vor allem bestehender Öl- und Gasinfrastruktur. Ein bedeutender Teil der Flächen liegt unweit von bestehenden Heliumproduktionsstandorten. Angesichts stabiler, steigender Preise und begrenzter, nicht erneuerbarer Quellen für Helium weltweit möchte Royal sich zu einem führenden nordamerikanischen Produzenten dieses hochwertigen Rohstoffs entwickeln.

