Royalty-Unternehmen sind Trumpf

Diversifizierung ist das große Plus bei den Royalty-Gesellschaften, also die Kombination von Risiken und Chancen.

1986 wurde die Franco-Nevada Mining Corporation Limited als erstes Royalty-Unternehmen gegründet. Noch heute handelt es sich um eines der führenden auf Gold setzendes Royalty- und Streaming-Unternehmen mit einem riesigen Portfolio an Vermögenswerten. Daneben gibt es inzwischen eine Reihe anderer Royalty-Gesellschaften, die sich durch eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung auszeichnen und für Anleger von Interesse sind. Bergbauunternehmen brauchen Finanzierungen. Hier helfen die Royalty-Unternehmen und erhalten dafür Streams (beispielsweise eine bestimmte Menge an Edelmetallen) und Lizenzgebühren. Das Bergbaurisiko liegt dabei fast gänzlich bei den Minengesellschaften.

Steigen die Kosten, so berührt dies das Royalty-Unternehmen in der Regel nicht. Kann eine Minengesellschaft ihre Produktion erweitern oder werden die Rohstoffe im Boden wertvoller, etwa bei einem höheren Goldpreis, so profitieren die Royalty-Unternehmen ohne weiteres Zutun davon. Denn meist beziehen sich die Lizenzeinnahmen auf ein bestimmtes Landpaket. Manchmal bekommen die Royalty-Unternehmen auch Anteile an der Minengesellschaft. So ist die Geschäftsbeziehung zwischen dem Minenunternehmen und der Royalty-Gesellschaft für beide ein Gewinn.

Und je mehr Beteiligungen eine Royalty-Gesellschaft vorweisen kann, desto größer ist die Diversifizierung. Ist mal eine Minenfirma nicht so erfolgreich, können dies andere Beteiligungen auffangen. Und so werden Werte für Investoren geschaffen, die mit dem Investment in ein Royalty-Unternehmen breit aufgestellt sind. Besonders schön ist es, wenn sich die Royalty-Unternehmen so wie Gold Royalty oder OR Royalties auf zwei aussichtsreiche Rohstoffe, nämlich Gold und Kupfer, konzentrieren.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer, wobei Kanada, Australien und die USA im Blickpunkt der Beteiligungen und Lizenzgebühren stehen.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – konzentriert sich auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

Quellen:

https://www.aktiencheck.de/kolumnen/Artikel-Royalty_Unternehmen_als_Chance_fuer_Anleger-16428676;

https://www.franco-nevada.com/Home/default.aspx

