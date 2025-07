Risikostreuung mit Royalty-Unternehmen

Bei Aktieninvestments, wie immer bei der Geldanlage, sollte eine gewisse Diversifizierung angestrebt werden.

Im Aktienbereich bieten sich insbesondere Royalty-Gesellschaften an. Diese besitzen Rechte an Umsatzbeteiligungen, die sogenannten Royaltys. Sie finanzieren die Projektentwicklung von Bergbauunternehmen und nehmen damit teil an Gewinn oder Umsatz der Projekte, für die sie dadurch Lizenzgebühren (Royaltys) erhalten. Royalty-Unternehmen sind meist an einer Vielzahl von Unternehmen beteiligt und so werden Risiken gestreut. Das operative Risiko ist für die Royalty-Gesellschaft gering und steigen die Preise der Rohstoffe, man denke nur an den Gold- und Silberpreis, so verdienen die Royalty-Gesellschaften automatisch ohne weiteres Zutun mit. Ein Portfolio von zum Beispiel einigen Hundert Bergbaugesellschaften zu verwalten, ist nicht einfach. Ein erfahrenes Management ist also unerlässlich. Zu den Royalty-Unternehmen, die über ein sehr erfahrenes und erprobtes Management verfügen, gehören OR Royalties und Gold Royalty.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/ – (Gold, Silber, Kupfer) verfügt über Lizenzgebühren, Streams und weitere Beteiligungen in Kanada, Australien und in den USA. Dabei ist die Lizenzgebühr für den Canadian Malartic Complex ein besonderes Highlight, handelt es sich doch um eine der größten Goldminen weltweit. Im zweiten Quartal 2025 konnte OR Royalties einen neuen Einnahme-Rekord verzeichnen.

Ebenfalls einen Rekord im zweiten Quartal beim Gesamtumsatz erreichte Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – (Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika). Royalty-Gesellschaften können mit dem ihnen eigenen Geschäftsmodell also Risiken minimieren und einen langfristigen Anlageerfolg absichern. Denn wenn auch mal das eine oder andere Bergbauunternehmen nicht so erfolgreich ist, kann dies durch andere Beteiligungen des Royalty-Unternehmens aufgefangen werden und fällt nicht so ins Gewicht.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Copper Giant erweitert Mocoas hochgradige oberflächennahe Mineralisierung durch 567- Meter-Abschnitt mit 0,54 % Kupfer und 0,07 % Molybdän Zamora in Spanien ist eine Reise wert – ein unvergessliches Urlaubserlebnis