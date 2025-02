Rudkowski & Hag eröffnet neuen Standort in Bad Godesberg – Expansion auf 11 Standorte im Rheinland

Die Rudkowski & Hag Immobilien GmbH setzt ihren Expansionskurs fort und eröffnet im Februar 2025 einen neuen Standort im Villenviertel von Bad Godesberg. Mit dieser Erweiterung wächst das Unternehmen auf insgesamt elf Standorte im Rheinland und stärkt seine Position als einer der führenden bankenunabhängigen Immobilienmakler der Region.

Der neue Standort wird von einem erfahrenen Team aus Immobilienprofis geleitet, die kumuliert über 50 Jahre Markterfahrung in Bonn vorweisen können. Viele von ihnen waren zuvor in Bad Godesberg für ein renommiertes Franchise-Unternehmen tätig und bringen tiefgehendes Fachwissen sowie exzellente Marktkenntnisse mit. „Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden nun noch mehr Expertise und persönliche Beratung direkt vor Ort bieten können“, erklärt Michael Rudkowski, Geschäftsführer von Rudkowski & Hag.

Die Expansion ermöglicht es Rudkowski & Hag, die individuelle und hochwertige Betreuung seiner Kunden im Rheinland weiter auszubauen – mit einem besonderen Fokus auf die Stadt Bonn und ihre exklusiven Wohnlagen. „Bonn ist ein Standort mit großem Potenzial. Hier treffen Tradition und Moderne aufeinander – genau das spiegelt auch unsere Unternehmensphilosophie wider“, ergänzt Geschäftsführer Philipp Hag.

Auch Erten Dörter, COO von Rudkowski & Hag, unterstreicht die Bedeutung eines starken Teams: „Die Basis für professionelle Maklerunternehmen sind erfahrene und kompetente Mitarbeitern. Umso glücklicher sind wir, dass wir mit einem bestehenden und äußerst erfolgreichen Team in Bonn starten können.“ Erten Dörter verfügt über eine langjährige Expertise im Aufbau marktführender Maklerunternehmen und war als Lizenzpartner maßgeblich an der erfolgreichen Expansion von Engel & Völkers im Kölner Umland beteiligt.

Mit innovativen Vermarktungskonzepten, langjähriger Erfahrung und einem tiefen Verständnis für den regionalen Immobilienmarkt setzt Rudkowski & Hag weiterhin Maßstäbe in der Branche. Der neue Standort in Bad Godesberg ist ein weiterer Schritt, um noch näher an den Kunden zu sein und ihnen erstklassigen Service in allen Fragen rund um die Immobilienvermittlung zu bieten.

Über Rudkowski & Hag Immobilien GmbH

Rudkowski & Hag Immobilien GmbH ist eines der führenden Maklerunternehmen im Rheinland. Das Familienunternehmen mit Sitz in Köln wird seit 2017 in zweiter Generation von Michael Rudkowski und Philipp Hag geleitet. Mit über 60 Jahren Branchenerfahrung, elf Standorten und einem Team aus mehr als 50 Experten bietet das Unternehmen eine persönliche, moderne und verlässliche Immobilienberatung.

