Rückenfit in den Herbst mit den besten Übungen für einen starken Rücken

Der Herbst ist da, und coronabedingt wird es ein Herbst werden, wie wir ihn noch nicht erlebt haben. Das stellt Körper und Psyche vor besondere Herausforderungen.

München, 21.11.2020 – Apex-Spine – Rückenfit gegen Nässe, Feuchtigkeit und Co

Viele Menschen leiden in der kalten Jahreszeit verstärkt an Rückenschmerzen. Das Tiefdruck-Wetter macht vielen Menschen sowohl physisch als auch psychisch Probleme. Es kommt zu Schwellungen des Gelenkgewebes. Die Nerven reagieren sensibler. Egal, ob Mangel an strahlendem Sonnenschein oder hohe Luftfeuchtigkeit, machen Sie für Ihre Gesundheit das Beste daraus.

Welche besonderen Schwierigkeiten entstehen im Herbst für den Rücken?

Zu den üblichen Faktoren wie zu langes Sitzen vor dem Computer, Festhalten an gewohnten schädlichen Sitz-, Steh- und Liegepositionen sowie erhöhtem Stress gehören in dieser Jahreszeit Kälte und Nässe auch dazu. Darüber hinaus trägt der Rücken durch schwere Mäntel und Jacken auch mehr Gewicht als im Sommer. Wer schon Rückenprobleme hat, merkt den Unterschied sofort.

Mit welchen Übungen kann man vorbeugen?

Mit gesunder, ausgewogener Ernährung sowie gezielten, regelmäßigen Übungen werden Sie ganz schnell wieder rückenfit. Die Vitalität wird verbessert und das Immunsystem gestärkt. Eine bessere Körperhaltung (Muskeltonus) bewirkt, dass der Rücken gerade ist. Rückenprobleme werden nachweislich durch einen besseren Muskeltonus gemindert. Regelmäßiger Sport, wie zum Beispiel Laufen, Schwimmen oder auch nur jeden Abend eine Runde um den Block, machen Sie rückenfit. Rückenprobleme lassen sich auch dadurch verbessern.

Während der Arbeit im Homeoffice können Sie sich geschickt selbst motivieren, indem Sie Geräte und Utensilien so platzieren, dass Sie aufstehen und gehen müssen. Entspannen und spannen Sie zwischendurch Ihre Arm-, Bein- und Gesäßmuskeln an. Natürlich eigenen sich Übungen für den Rücken auch im Garten oder auf dem Balkon. Hören Sie zehn Minuten Musik und tanzen Sie dazu.

Stretching- und Yoga-Übungen eignen sich auch als Übungen für den Rücken. Gezielte Dehnübungen als Übungen für den Rücken über zehn Minuten bringen mehr als eine Stunde halbherzige Pseudoübungen. Rückenprobleme lassen sich so rasch verbessern bzw. erst gar nicht entstehen.

Rückenfit durch eine der besten Apps gegen Rückenschmerzen

Rückenprobleme können Sie sehr leicht mit einer App in den Griff bekommen. In Zeiten der Digitalisierung können Sie die Übungen für den Rücken ganz leicht während einer Pause am Computer ansehen. Diese lassen sich individuell gestalten. Sie haben einen direkten Zugang und können jederzeit einzelnen Übungen auswählen. Wartezeiten können damit hervorragend überbrückt werden. Vor allem das inkludierte Audio-Coaching hilft, Rückenprobleme in den Griff zu bekommen.

Rückenfit durch das Apex-Spine Center

Das Apex- Spine Center in München ist eines der weltweit führenden Zentren für endoskopische und minimalinvasive Bandscheibenoperationen sowie Wirbelsäulenchirurgie. Das Team um Dr. Michael Schubert hat sich durch innovative Methoden und hervorragende Diagnostik weltweit einen einzigartigen Ruf erarbeitet. Darüber hinaus tragen ein eingespieltes, freundliches Behandlungs- und Betreuungsteam sowie eine erstklassige Unterbringung mit Hotelambiente zur raschen Genesung bei. Sollten Sie Fragen bezüglich einer Behandlung, Operation oder Übungen für den Rücken haben, um sich wieder rückenfit zu machen, kontaktieren Sie einfach Apex-Spine.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

apex spine Center

Herr Dr. med. Michael D. Schubert

Dachauerstraße 124A

80637 München

Deutschland

fon ..: 089-15001660

web ..: http://www.apex-spine.de/

email : info@apex-spine.com

Das international bekannte Wirbelsäulenzentrum apex spine in München, mit seinem renommierten Team aus Orthopäden, Neurochirurgen, Unfallchirurgen, Physiotherapeuten und Sporttherapeuten hat sich auf die Diagnose und Behandlung von Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und Wirbelsäulen-erkrankungen spezialisiert.

