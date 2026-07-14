Ruhe im Sommer, volle Pipeline im Herbst: Wie Unternehmen jetzt den Grundstein für den Umsatz von morgen legen

Sommer nutzen, Umsatz sichern: Warum jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Expertenbroschüre ist

* Die Sommermonate bieten Unternehmen die Chance, ihre Kommunikation strategisch vorzubereiten und sich frühzeitig für die zweite Jahreshälfte zu positionieren. * Viele Angebote bleiben unter ihren Möglichkeiten, weil sie nicht klar genug vermittelt werden; verständliche Inhalte werden zum entscheidenden Erfolgsfaktor. * Mit einer strukturierten Expertenbroschüre können Unternehmen Vertrauen aufbauen, Anfragen qualifizieren und ihre Vertriebsprozesse deutlich effizienter gestalten. Dülmen, 14. Juli 2026: Während viele Unternehmen im Sommer einen Gang zurückschalten, nutzen erfolgreiche Betriebe diese Phase strategisch: Sie bereiten ihre Kommunikation gezielt vor, um im Herbst und Winter mit klaren Botschaften und überzeugenden Inhalten neue Kunden zu gewinnen.

Silke Schwetschenau, TÜV-zertifizierte Verkaufspsychologie-Expertin und Inhaberin von PREMIUMTEXTE, entwickelt für Dienstleister und KMU-Unternehmen verkaufsstarke Expertenbroschüren, die als effizientes Vertriebsmedium mehr Abschlüsse und mehr Umsätze ermöglichen.

Warum viele Angebote nicht überzeugen, obwohl sie gut sind

Gerade in beratungsintensiven Branchen stehen Unternehmen vor einer zentralen Herausforderung: Ihre Leistungen sind komplex, erklärungsbedürftig und oft nicht auf den ersten Blick greifbar. Websites, Präsentationen oder klassische Werbemittel stoßen hier schnell an ihre Grenzen.

„Viele Unternehmen haben hervorragende Angebote, aber Nutzen und Mehrwert werden oft nicht deutlich genug kommuniziert. Das führt dazu, dass potenzielle Kunden abspringen oder sich gar nicht erst melden“, sagt Silke Schwetschenau.

Die Folge: Terminvereinbarungen sind schwierig, es gibt zu wenige oder die falschen Anfragen oder Entscheidungsprozesse ziehen sich hin.

Den Sommer als strategisches Zeitfenster nutzen

Wer seine Vertriebsprozesse im zweiten Halbjahr optimieren will, sollte den Sommer nutzen, denn jetzt herrscht weniger operative Hektik, was mehr Raum für strategische Arbeit ermöglicht. In dieser Phase können Unternehmen ihre Kommunikation so aufstellen, dass sie für die Folgemonate optimal vorbereitet sind.

„Wer im Sommer investiert, spart im Herbst Zeit und Nerven und gewinnt schneller die richtigen Kunden“, so Schwetschenau. „Es ist jetzt wichtig, Inhalte zu schaffen, die Vertrauen aufbauen und Verkaufsgespräche vorbereiten.“

Die Expertenbroschüre als unterschätztes Vertriebsinstrument

Ein wirkungsvolles Mittel dafür ist die Expertenbroschüre. Anders als klassische Imagebroschüren oder reine Werbetexte erklärt sie strukturiert, verständlich und stark nutzenorientiert, wie ein Angebot funktioniert und für wen es wirklich passt. Zugleich positioniert sie den Anbieter als vertrauenswürdigen Experten. Damit wird sie zu einem zentralen Baustein im Vertrieb:

* Sie bereitet Gespräche gezielt vor.

* Sie reduziert Erklärungsaufwand.

* Sie filtert passende Anfragen.

* Sie stärkt Vertrauen schon vor dem ersten Kontakt.

„Eine gute Expertenbroschüre wirkt wie ein stiller Verkäufer im Hintergrund. Sie sorgt dafür, dass Kunden bereits mit einem klaren Verständnis ins Gespräch gehen und viel schneller entscheiden“, erklärt Schwetschenau.

Von der Idee zur fertigen Broschüre: So entsteht das Vertriebstool

Damit eine Expertenbroschüre zum Türöffner beim Kunden wird, braucht sie sowohl verkaufsstarke Texte als auch ein überzeugendes Design. Entscheidend sind ein verkaufspsychologisch optimierter Aufbau, die richtige Ansprache, überzeugende Themen und eine strukturierte inhaltliche Führung.

Silke Schwetschenau entwickelt die Broschüren als durchdachtes Kommunikations- und Vertriebsinstrument. Der Prozess umfasst unter anderem

* eine gezielte Analyse von Angebot, Zielgruppe und Positionierung,

* die Entwicklung einer klaren Struktur, die den Leser Schritt für Schritt führt,

* die verständliche Aufbereitung komplexer Inhalte,

* den Einsatz verkaufspsychologischer Prinzipien für maximale Wirksamkeit,

* die vollständige Texterstellung inklusive rotem Faden und klarer Argumentation.

Auf Wunsch begleitet sie auch die Umsetzung bis zur fertigen Broschüre, inklusive Grafik und Satz.

„Eine Expertenbroschüre muss den Leser so führen, dass er Vertrauen aufbaut und ins Handeln kommt“, sagt Schwetschenau. „Die Broschüre ist wie ein gutes Verkaufsgespräch, nur eben schriftlich.“

Fazit: Jetzt handeln, später profitieren

Der Sommer ist keine Pause im Marketing, sondern die beste Zeit, um Strukturen zu schaffen, die langfristig zum Tragen kommen. Unternehmen, die diese Phase nutzen, sichern sich einen entscheidenden Vorsprung am Markt.

„Marketing darf kein Notfallinstrument sein. Es muss vorausschauend funktionieren“, sagt Schwetschenau. „Wer heute vorbereitet, hat morgen die besseren Gespräche und die passenden Kunden.“

Wer die ruhigen Monate gezielt nutzen will, erhält Informationen und erste Konzeptideen für eine individuell entwickelte Expertenbroschüre in einem unverbindlichen kostenlosen Gespräch. Interessierte können sich unter www.expertenbroschuere.de direkt für einen Termin eintragen oder sich unter info@expertenbroschuere.de bei Silke Schwetschenau melden.

Über Silke Schwetschenau

Silke Schwetschenau, strategische Texterin, Redakteurin und TÜV-geprüfte Verkaufspsychologie-Expertin (TÜV Rheinland), unterstützt Unternehmen dabei, komplexe Leistungen verständlich zu kommunizieren. Mit ihrem Ansatz verbindet sie langjährige Redaktionserfahrung mit Verkaufspsychologie und strategischem Marketing. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Entwicklung von Expertenbroschüren als Vertriebsinstrument für erklärungsbedürftige Angebote.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PREMIUMTEXTE Silke Schwetschenau

Frau Silke Schwetschenau

Coesfelder Straße 235

48249 Dülmen

Deutschland

fon ..: 0156|791 208 78

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email : copy@premium-texte.de

PREMIUMTEXTE Silke Schwetschenau steht für TÜV-zertifizierte, maßgeschneiderte Kommunikation mit System, bestätigt durch den TÜV Rheinland. Unternehmen, Dienstleister und Agenturen profitieren damit von geprüfter Qualität, Verkaufspsychologie-Expertise und fundierter, nachvollziehbarer Methodik.

Auf Basis des wissenschaftlich basierten NEUROWRITING-Systems unterstützt Silke Schwetschenau Unternehmen dabei, durch gezielte Botschaften passende Kunden anzusprechen, die Sichtbarkeit zu erhöhen und Umsätze nachhaltig zu steigern.

Der Fokus liegt auf strategischer Beratung und zuverlässiger Projektbegleitung, insbesondere bei komplexen und erklärungsbedürftigen Angeboten, bei denen klare und verständliche Kommunikation entscheidend ist.

Das Angebot umfasst verkaufspsychologisch optimierte Strategien und Texte für Webseiten, Broschüren, Online-Marketing-Funnel, Blogartikel, Fachbeiträge, Newsletter, Pressemeldungen und vieles mehr.



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