TÜV-zertifizierte Verkaufspsychologie-Expertin: Silke Schwetschenau stärkt Marketingwirkung für Unternehmen

Silke Schwetschenau vom Text- und Redaktionsservice PREMIUMTEXTE aus Dülmen im Münsterland erhält TÜV-Zertifikat.

Die Texterin und Kommunikationsstrategin Silke Schwetschenau hat die Zertifizierung zur Expertin für Verkaufspsychologie beim TÜV Rheinland erfolgreich abgeschlossen. Für Unternehmen bedeutet das: mehr Klarheit in der Kommunikation, besseres Verständnis der Zielgruppe und wirksamere Texte, die nachweislich auf psychologischen Prinzipien basieren.

Warum Verkaufspsychologie heute entscheidend ist

Kaufentscheidungen entstehen selten rein rational. Studien aus Psychologie und Hirnforschung zeigen, dass ein großer Teil unbewusst abläuft, gesteuert durch Emotionen, Motive und mentale Denkmuster.

Für Unternehmen heißt das konkret: Wer nur informiert, wird übersehen.

Wer stattdessen psychologische Auslöser anspricht, wird verstanden und gekauft.

„Mit dem erworbenen Wissen aus der Verkaufspsychologie kann ich meine Kunden noch gezielter begleiten. Gemeinsam analysieren wir, welche Kaufmotive ihre Zielgruppe wirklich antreiben und richten Kommunikation und Texte konsequent darauf aus“, erklärt Schwetschenau.

Klarer Nutzen für Unternehmen

Die Kombination aus Copywriting und Verkaufspsychologie bringt messbare Vorteile:

* Höhere Aufmerksamkeit: Botschaften treffen schneller ins Schwarze.

* Bessere Verständlichkeit: Komplexe Angebote werden einfach greifbar.

* Mehr Vertrauen: Inhalte wirken nachvollziehbar und glaubwürdig.

* Stärkere Conversion: Texte führen häufiger zu Anfragen und Abschlüssen.

Gerade bei erklärungsbedürftigen Leistungen wird Kommunikation so zum echten Wettbewerbsvorteil.

Neurowriting-System: Wie Inhalte besser im Kopf bleiben

In ihrer Arbeit kombiniert Schwetschenau klassische Werbetexterstellung mit strategischer Kommunikationsberatung. Sie entwickelt unter anderem Texte für Webseiten und Marketing-Funnel, Werbematerialien, Fachartikel und Unternehmensbroschüren für Unternehmen und Dienstleister, insbesondere mit komplexem Angebot.

Ein zentraler Baustein ihrer Arbeit ist das von Schwetschenau entwickelte Neurowriting-System. Es verbindet Textkonzeption mit Erkenntnissen aus Psychologie, Lernforschung und Neurowissenschaft. Das Ziel ist es, Inhalte so aufzubereiten, dass sie schnell erfasst werden, leicht verständlich sind und im Gedächtnis bleiben. Statt Informationsflut entstehen strukturierte Botschaften, die das Gehirn gerne verarbeitet.

„Ich bin Deutschlands erste TÜV-zertifizierte Texterin, die mit dem Neurowriting-System arbeitet. Davon profitieren meine Kunden durch klare Botschaften, die die passende Zielgruppe ansprechen und optimal wirken.“

Geprüfte Qualität durch TÜV-Zertifizierung

Die Zertifizierung durch den TÜV Rheinland bestätigt fundierte Kenntnisse über:

* Wahrnehmung und Motivation

* Verhaltenspsychologie

* psychologische Einflussfaktoren auf Kaufentscheidungen

* praktische Anwendung in Marketing und Conversion-Optimierung

Silke Schwetschenau hat ihre Qualifizierung im Rahmen eines umfassenden Zertifizierungsprogramms im Bereich Verkaufspsychologie erworben, das vom bekannten Verkaufspsychologen Matthias Niggehoff vom IFV-Institut entwickelt und begleitet wurde.

Für Unternehmen bietet die TÜV-Zertifizierung eine klare Orientierung in einem oft unübersichtlichen Markt.

„Gerade bei der aktuellen Marktsituation, in der es viele undurchsichtige und teilweise unseriöse Anbieter im Marketing gibt, sind mir Qualität und nachvollziehbare Standards besonders wichtig. Ich setze auf fundiertes Handwerk, transparente Methoden und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit klaren Absprachen und Handschlagqualität.“

TÜV-zertifizierte PREMIUMTEXTE aus dem Münsterland

Silke Schwetschenau ist Inhaberin des Text- und Redaktionsservices PREMIUMTEXTE mit Sitz in Dülmen im Münsterland. Ihre Dienstleistungen sind auch vollständig online erhältlich. Sie unterstützt Unternehmen und Organisationen bei der Entwicklung individueller Botschaften, verständlicher Inhalte und strategischer Kommunikationskonzepte.

Unternehmen, die ihre Kommunikation gezielt optimieren und dabei von TÜV-geprüfter Qualität profitieren möchten, können unter copy@premium-texte.de oder 0156 791 208 78 einen kostenfreien Beratungstermin vereinbaren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PREMIUMTEXTE Silke Schwetschenau

Frau Silke Schwetschenau

Coesfelder Straße 235

48249 Dülmen

Deutschland

fon ..: 0156|791 208 78

web ..: https://www.premium-texte.de

email : copy@premium-texte.de

Über PREMIUMTEXTE Silke Schwetschenau

PREMIUMTEXTE Silke Schwetschenau steht für TÜV-zertifizierte, maßgeschneiderte Kommunikation mit Sogwirkung, bestätigt durch den TÜV Rheinland. Unternehmen, Dienstleister und Agenturen profitieren damit von geprüfter Qualität, Verkaufspsychologie-Expertise und fundierter, nachvollziehbarer Methodik.

Auf Basis des wissenschaftlich fundierten Neurowriting-Systems unterstützt Silke Schwetschenau Unternehmen dabei, durch gezielte Botschaften passende Kunden anzusprechen, die Sichtbarkeit zu erhöhen und Umsätze nachhaltig zu steigern.

Der Fokus liegt auf strategischer Beratung und zuverlässiger Projektbegleitung, insbesondere bei komplexen und erklärungsbedürftigen Angeboten, bei denen klare und verständliche Kommunikation entscheidend ist.

Das Angebot umfasst verkaufspsychologisch optimierte Texte für Webseiten, Online-Marketing-Funnel, Blogartikel, Fachbeiträge, Broschüren, Newsletter, Pressemeldungen und vieles mehr.

Pressekontakt:

PREMIUMTEXTE Silke Schwetschenau

Frau Silke Schwetschenau

Coesfelder Straße 235

48249 Dülmen

fon ..: 0156|791 208 78

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