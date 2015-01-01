Ostern 2026 in Europa: Hydrofast W100 Countertop RO Wasserfilter – das perfekte Gesundheits-Ei

Das Gesundheits-Ei zu Ostern: Der Hydrofast W100 Countertop RO Wasserfilter für das Wohlbefinden der ganzen Familie

Ostern ist eine Zeit der Erneuerung, des Zusammenseins und der kleinen Freuden – vom Färben von Eiern in leuchtenden Farben bis hin zum gemeinsamen Genießen selbstgemachter Köstlichkeiten mit der Familie. Hydrofast greift diesen Geist auf und bietet eine praktische, langlebige Lösung für mehr Wohlbefinden, die perfekt zur warmen Atmosphäre dieses Festes passt.

So wie Kinder bunte Ostereier im Garten oder im Wohnzimmer suchen, können Eltern den Hydrofast W100 Countertop RO Water Purifier „entdecken“ – die ideale Lösung gegen hartes Wasser in europäischen Haushalten und ein verborgenes „Gesundheits-Ei“, das die tägliche Hydration der ganzen Familie schützt.

In dieser festlichen Zeit bringt Hydrofast mit dem W100 Countertop RO Water Purifier nachhaltige Gesundheit in jeden besonderen Moment und harmoniert perfekt mit dem Geist von Fürsorge und Zusammenhalt zu Ostern.

Als Countertop-RO-System ohne feste Installation wurde es speziell für europäische Haushalte mit 2-3 Personen entwickelt. Das Gerät lässt sich mühelos auf der Küchenarbeitsplatte oder dem Esstisch platzieren – ganz ohne Installation. Damit eignet es sich ideal sowohl für Osterfeiern als auch für den täglichen Gebrauch.

Es ist eine kleine, aber bedeutungsvolle Ergänzung zum Fest und verwandelt die tägliche Wasseraufnahme in ein Ritual für Gesundheit – ganz so wie die liebgewonnenen Ostertraditionen, die Familien jedes Jahr pflegen.

Innovative Funktionen für Osterfeiern

Dieser kalkfreie Wasserfilter nutzt moderne RO-Umkehrosmose-Technologie, um Europas häufiges Problem mit hartem Wasser effektiv zu lösen. Kalkablagerungen in Wasserkochern, Tassen und Kaffeemaschinen werden reduziert, sodass Küchenutensilien sauber und gepflegt bleiben.

Darüber hinaus verbessert RO-Wasser die Kaffeeextraktion und sorgt bei Ostermahlzeiten für ein besonders intensives Geschmackserlebnis: Reines RO-Wasser bringt die Aromen von Kaffee und schwarzem Tee optimal zur Geltung und ermöglicht eine reichhaltigere, ausgewogenere Extraktion – perfekt zu Hot Cross Buns, Schokoladeneiern und fruchtigen Tartes.

– Mit 3-Sekunden-Schnellaufheizung und 8 Temperaturstufen erfüllt der W100 die Bedürfnisse aller Gäste – zum Beispiel 80 °C für Tee oder besonders heißes Wasser für heiße Schokolade.

– Das 6-stufige Filtersystem (PP-CTO-RO-PCF-MIN-UV) mit UV-Sterilisation sorgt für maximale Reinheit. Gleichzeitig reichert die Mineralisierungsstufe das Wasser mit Ca²?, Mg²? und Zn²? an und sorgt für einen angenehm weichen, leicht alkalischen Geschmack.

– Ein intelligentes Display zeigt in Echtzeit den TDS-Wert sowie die Lebensdauer der Filter an, sodass Familien sich ganz auf gemeinsame Momente konzentrieren können – statt sich Gedanken über die Wasserqualität zu machen.

Exklusive Oster-Promotion 2026 für europäische Käufer

Zur Feier von Ostern 2026 und um Familiengesundheit noch zugänglicher zu machen, bietet Hydrofast den W100 Countertop Water Purifier vom 23. März bis 6. April 2026 zu einem Sonderpreis von 329 EUR an.

Damit ist es die perfekte Gelegenheit für Familien, sich selbst zu Ostern ein nachhaltiges Upgrade für ihre Gesundheit zu schenken. Europäische Kunden können den Hydrofast W100 direkt über OTTO auf der folgenden Produktseite erwerben: https://tinyurl.com/yhwpaswb

In diesem Jahr zu Ostern können Sie auf kurzfristige Süßigkeiten verzichten und Ihrer Familie stattdessen ein Geschenk machen, das langfristig wirkt: den Hydrofast W100 – das „Familien-Gesundheits-Ei“, das auch lange nach den Osterfeiern für Wohlbefinden sorgt.

Weitere Informationen über Hydrofast und den W100 finden Sie auf der offiziellen Website: https://hydrofast.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hydrofast

Frau Sharon Pang

Bertaux, Isabelle rue Ramey 55

75018 Paris

Frankreich

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email : media@hydrofast.com

Über Hydrofast:

Unser Umgang mit Wasser zeigt: Wenn wir sorgsam mit unseren Ressourcen sind, funktioniert das Leben besser. Wir bei Hydrofast bringen diese Philosophie mit umweltfreundlichen Haushaltsgeräten in jeden Winkel Ihres Zuhauses. Jedes Produkt, das wir entwickeln – von Kaffeemaschinen bis hin zu Abfalllösungen – ist darauf ausgelegt, Ihren Alltag zu verbessern und dabei unseren Planeten zu respektieren. Wir träumen von einer Welt, in der Menschen nach dem Aufwachen die Werkzeuge um sich herum ganz einfach nutzen können, um ihre Gesundheit und den Planeten zu schützen.

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