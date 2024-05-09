Hydrofast bringt den All-in-One-Tischwasserreiniger C300 offiziell auf den europäischen Markt

Installationsfreie RO-Technologie, Sprudelwasser und babysichere Präzision – vereint in einem Gerät

Hydrofast, ein schnell wachsender Innovator im Bereich der Wasseraufbereitung für den Haushalt, hat heute den offiziellen europäischen Marktstart seines neuen Flaggschiffprodukts bekannt gegeben: des Hydrofast All-in-One-Tischwasserreinigers C300.

Mit der Mission gegründet, die tägliche Trinkwasserqualität durch Technologie und Design zu verbessern, verzeichnet Hydrofast in den vergangenen Jahren ein starkes Markenwachstum. Im vierten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen ein Wachstum im Quartalsvergleich von 27.8%, was die steigende Nachfrage der Verbraucher nach intelligenteren und hochwertigeren Wasserlösungen widerspiegelt. Mit einer zunehmenden Präsenz in mehreren globalen Märkten investiert Hydrofast kontinuierlich in Produktinnovationen, die auf moderne Lebensstile zugeschnitten sind – insbesondere für urbane Familien, Berufstätige und Mieter, die Wert auf Qualität und Flexibilität legen.

Keine Rohrleitungen. Keine Installation. Keine Kompromisse.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Untertisch-RO-Systemen, die aufwendige Installationen und kostspielige Eingriffe in die Wasserleitungen erfordern, ist der Hydrofast C300 zu 100 % installationsfrei. Einfach einstecken, den Wassertank befüllen und sofort nutzen. Damit ist der C300 die ideale Lösung für europäische Mietwohnungen, Apartments und ältere Gebäude, in denen bauliche Veränderungen teuer oder unpraktisch sind.

Der C300 verfügt über die EU-CE-Zertifizierung und erfüllt damit die strengen europäischen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz – ein verlässlicher Qualitätsnachweis für Familien in ganz Europa.

Ein Gerät für alle Wasserszenarien – von Sprudelwasser bis Babynahrung

Als echtes All-in-One-System ersetzt der Hydrofast C300 mehrere Haushaltsgeräte gleichzeitig – Wasserfilter, Wasserkocher, Sprudelgeräte und Kühlschrankspender – und vereint sie in einem kompakten Tischgerät.

Frisches Sprudelwasser auf Knopfdruck

Mit nur einer Berührung genießen Nutzer frisch zubereitetes Sprudelwasser mit klarem, erfrischendem Geschmack. Dank der Turbo-Turbinen-Karbonisierungstechnologie wird die CO?-Löslichkeit verbessert, was feinere Perlen und ein besonders sanftes Mundgefühl erzeugt – ideal für den täglichen Wasserkonsum, Cocktails oder gemeinsame Mahlzeiten.

Präzise Temperaturkontrolle für Babynahrung

Gesundheit und Säuglingsernährung sind zentrale Kaufgründe für RO-Wasserreiniger. Der C300 bietet eine präzise Temperaturregelung im Bereich von 40-45 °C, ideal für die sichere und exakte Zubereitung von Babynahrung – ganz ohne wiederholtes Abkochen oder Schätzen. Dieser speziell abgestimmte Temperaturbereich ermöglicht Eltern ein sicheres Füttern, rund um die Uhr.

Vollständiger Temperaturbereich für jeden Bedarf

Von gekühltem Wasser unter 7 °C über Raumtemperatur, warmes Wasser (40-100 °C) bis hin zu echtem kochendem Wasser (100 °C) passt sich der C300 mühelos an unterschiedlichste Anwendungen an – Trinken, Tee, Kaffee, Kochen und mehr.

Fortschrittliche RO-Filtration mit visueller TDS-Anzeige

Das Herzstück des C300 ist ein sechsstufiges RO-Umkehrosmose-Filtersystem (CB + CF + RO + PP + Mineralfilter), das Schwermetalle, Bakterien, Kalk und andere schädliche Verunreinigungen effektiv entfernt. Das Ergebnis ist sauberes, wohlschmeckendes Wasser – geeignet für den täglichen Konsum und die Zubereitung von Babynahrung.

Um eine der häufigsten Verbraucherfragen direkt zu beantworten – „Ist mein Wasser wirklich gereinigt?“ – verfügt der C300 über eine Echtzeit-TDS-Anzeige. Auf dem Touchscreen werden die TDS-Werte von Rohwasser und gereinigtem Wasser gleichzeitig dargestellt und bieten eine transparente, datenbasierte Bestätigung der Wasserqualität.

Mit einem Reinwasser-zu-Abwasser-Verhältnis von 3:1 ist das System deutlich wassereffizienter als herkömmliche RO-Lösungen und erfüllt damit die europäischen Erwartungen an Nachhaltigkeit.

Leise, energieeffiziente Kühlung – entwickelt für den Alltag

Die Kühlung erfolgt über moderne Halbleiter-Kühltechnologie, die gekühltes Wasser bei extrem niedriger Geräuschentwicklung (bis zu 48 dB) und verbesserter Energieeffizienz liefert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kompressorsystemen benötigt sie keine Kältemittel, erzeugt keine Vibrationen und arbeitet nahezu geräuschlos – ideal für offene Küchen, Schlafzimmer oder gemeinschaftliche Wohnbereiche.

Abnehmbarer Wasserkrug – gereinigtes Wasser überall dort, wo es gebraucht wird

Ein besonderes Highlight des C300 ist der abnehmbare 1,5-Liter-Wasserkrug für gereinigtes Wasser, ein seltenes Designmerkmal in dieser Produktkategorie. Gereinigtes Wasser lässt sich so bequem ins Schlafzimmer, an den Herd zum Kochen, zu Luftbefeuchtern oder an den Esstisch mitnehmen – ein Maß an Flexibilität, das fest installierte Systeme nicht bieten.

Diese Eigenschaft macht den C300 besonders attraktiv für Familien, Pflegepersonen und alle, die Komfort über die Küchenarbeitsfläche hinaus schätzen.

Verfügbarkeit

Der Hydrofast C300 ist ab sofort auf der offiziellen Hydrofast-Website erhältlich und kann umgehend bestellt sowie versendet werden.

– Für den direkten Zugriff besuchen Sie bitte: https://hydrofast.com/products/c300-countertop-ro-water-filter

– Der Verkaufspreis des C300 beträgt 599,99 EUR. Zusätzlich gilt im Zeitraum vom 28. Januar bis zum 10. Februar ein offizieller Rabatt in Höhe von 50 EUR.

Weitere Informationen zur gesamten Produktpalette von Hydrofast, zu Nachhaltigkeitsinitiativen und zum Kundenservice finden Sie auf der offiziellen Website unter: https://hydrofast.com/.

Mit der Einführung des C300 definiert Hydrofast die Trinkwasserversorgung für den Haushalt in Europa neu – mit einem gesundheitsorientierten, babysicheren, installationsfreien und hochwertigen Wassererlebnis, das sich nahtlos in den modernen Alltag integriert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hydrofast

Frau Sharon Pang

Time Square No. 2506

266000 Qingdao City – Shandong Province

China

fon ..: –

web ..: https://hydrofast.com/

email : media@hydrofast.com

Über Hydrofast:

Unser Umgang mit Wasser zeigt: Wenn wir sorgsam mit unseren Ressourcen sind, funktioniert das Leben besser. Wir bei Hydrofast bringen diese Philosophie mit umweltfreundlichen Haushaltsgeräten in jeden Winkel Ihres Zuhauses. Jedes Produkt, das wir entwickeln – von Kaffeemaschinen bis hin zu Abfalllösungen – ist darauf ausgelegt, Ihren Alltag zu verbessern und dabei unseren Planeten zu respektieren. Wir träumen von einer Welt, in der Menschen nach dem Aufwachen die Werkzeuge um sich herum ganz einfach nutzen können, um ihre Gesundheit und den Planeten zu schützen.

Pressekontakt:

Hydrofast

Frau Sharon Pang

Time Square No. 2506

266000 Qingdao City – Shandong Province

fon ..: –

web ..: https://hydrofast.com/

email : media@hydrofast.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Moderne Brandschutzlösungen für Tiefgaragen und Parkhäuser Immobilienmakler Marburg – CR Immobilien