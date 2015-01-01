Hitzewelle meistern mit Hydrofast: Die Heatwave Survival Station für europäische Haushalte

Hydrofast C300 – Die intelligente Trinkwasserzentrale für Ihr Zuhause

Europa erlebt in diesem Sommer erneut eine außergewöhnlich intensive Hitzewelle. Im Juni 2026 wurden in Frankreich und Deutschland mit 44,3 °C beziehungsweise 41,3 °C neue Temperaturrekorde gemessen. Mit den steigenden Temperaturen wachsen auch die gesundheitlichen Risiken durch Hitze, wodurch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wichtiger denn je wird. Immer mehr Verbraucher suchen daher nach Trinkwasserlösungen, die nicht nur für angenehme Abkühlung sorgen, sondern zugleich eine gesunde und komfortable Wasserversorgung im Alltag ermöglichen.

Um Familien während der heißesten Monate des Jahres zu unterstützen, startet Hydrofast die Kampagne „Heatwave Survival Station“. Im Mittelpunkt steht der Hydrofast C300 All-in-One Tisch-RO-Wasserfilter – eine vielseitige All-in-One-Lösung für moderne europäische Küchen. Das System liefert auf Knopfdruck gekühltes Wasser, Sprudelwasser, heißes Wasser und gereinigtes Trinkwasser und unterstützt so eine gesunde Flüssigkeitsaufnahme sowie eine angenehme Erfrischung an heißen Sommertagen.

Hydrofast C300 – Die intelligente Trinkwasserzentrale für Ihr Zuhause

Der Hydrofast C300 All-in-One Tisch-RO-Wasserfilter vereint Umkehrosmose-Filtration, gekühltes Wasser, Sprudelwasser und Heißwasser in einem eleganten, platzsparenden Gerät, das sich harmonisch in nahezu jede Küchenumgebung integriert.

Im Gegensatz zu fest installierten Untertisch-RO-Systemen ist keine aufwendige Montage erforderlich. Nutzer müssen lediglich den 5-Liter-Frischwassertank mit Leitungswasser befüllen und das Gerät an eine Steckdose anschließen. Schon steht zu Hause jederzeit gereinigtes Trinkwasser zur Verfügung. Damit eignet sich der Hydrofast C300 besonders für Mietwohnungen, Apartments und moderne Haushalte, die Wert auf Komfort, Flexibilität und eine unkomplizierte Installation legen.

So unterstützt der Hydrofast C300 All-in-One Tisch-RO-Wasserfilter den täglichen Flüssigkeitsbedarf während der heißen Sommermonate in Europa.

Modernes RO-Filtersystem für sauberes und gesundes Trinkwasser

Während Hitzewellen Europa erfassen und Familien sowie Freunde gemeinsam spannende Fußballspiele verfolgen, gewinnt sicheres und hochwertiges Trinkwasser zunehmend an Bedeutung.

Der Hydrofast C300 All-in-One Tisch-RO-Wasserfilter verfügt über ein leistungsstarkes sechsstufiges RO-Filtersystem mit UV-Sterilisation (PP + ACF + RO + GAC + MIN + UV). Dieses reduziert effektiv Schwermetalle, Chlorrückstände, Bakterien sowie weitere Verunreinigungen und verbessert gleichzeitig Geschmack und Wasserqualität.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

– Sechsstufige Tiefenfiltration mit PP-, Aktivkohle-, RO-, GAC-, Mineralisierungs- und UV-Stufe für eine umfassende Wasseraufbereitung.

– Integrierte Mineralisierung, die das Wasser mit wertvollen Mineralien wie Natrium (Na?), Calcium (Ca²?), Kalium (K?) und Magnesium (Mg²?) anreichert und dadurch für einen angenehm weichen, ausgewogenen und mineralstoffreichen Geschmack sorgt.

– Eine hochwertige DuPont®-RO-Membran, die mehr als 1.000 Arten von Verunreinigungen, darunter Schwermetalle, Fluoride und Chlorrückstände, wirksam reduziert.

– TDS-Echtzeitanzeige, mit der Nutzer die Wasserqualität und die Filterleistung jederzeit bequem überwachen können.

Ob an heißen Sommertagen oder während langer Fußballabende – der Hydrofast C300 liefert jederzeit sauberes, mineralstoffreiches und angenehm schmeckendes Trinkwasser und trägt so zu einer gesunden täglichen Flüssigkeitsversorgung bei.

Sofort gekühltes Wasser für angenehme Erfrischung an heißen Sommertagen

Wenn die Temperaturen steigen und spannende Fußballspiele bis in die Verlängerung gehen, ist eine schnelle Erfrischung besonders willkommen. Das gilt vor allem für viele europäische Haushalte, in denen Klimaanlagen nach wie vor nicht selbstverständlich sind und sich Wohnräume im Sommer oft stark aufheizen.

Der Hydrofast C300 All-in-One Tisch-RO-Wasserfilter stellt auf Knopfdruck angenehm gekühltes Trinkwasser bereit und bietet damit eine komfortable Alternative zu herkömmlichen Kühlschränken oder abgefülltem Wasser.

Zu den Vorteilen gehören:

– Sofort verfügbares 7 °C kaltes Wasser.

– Kein Vorkühlen im Kühlschrank und keine Wartezeit erforderlich.

– Ideal für heiße Sommertage, Familienfeiern, Grillabende oder entspannte Fußballabende mit Freunden.

Mit dem Hydrofast C300 All-in-One Tisch-RO-Wasserfilter steht jederzeit eine angenehm gekühlte und gesunde Erfrischung für die ganze Familie bereit.

Sprudelwasser für mehr Genuss und gesunde Flüssigkeitszufuhr

Gerade während spannender Fußballspiele oder geselliger Sommerabende wünschen sich viele Menschen eine erfrischende Alternative zu zuckerhaltigen Erfrischungsgetränken. Der Hydrofast C300 All-in-One Tisch-RO-Wasserfilter macht es einfach, zu Hause frisches Sprudelwasser nach individuellem Geschmack zuzubereiten und unterstützt so eine bewusstere und gesündere Trinkgewohnheit.

Ob ein italienisch inspirierter Zitronen-Spritz, ein spritziges Orangengetränk oder ein erfrischendes Minz-Limetten-Wasser – mit wenigen Zutaten lassen sich abwechslungsreiche Sommergetränke ganz ohne zusätzlichen Zucker kreieren.

Zu den Highlights gehören:

– Integriertes Sprudelwassersystem für frisch zubereitetes Sprudelwasser auf Knopfdruck.

– Drei individuell einstellbare Karbonisierungsstufen – von leicht perlend bis intensiv sprudelnd.

– Ideal für die Zubereitung kreativer, zuckerfreier Sommergetränke für Familie und Gäste.

Der ideale Begleiter für Fußballabende und sommerliche Zusammenkünfte

Ob beim Eröffnungsspiel, einem spannenden Halbfinale oder einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen – gemeinsame Fußballabende gehören für viele Familien und Freundeskreise zu den Höhepunkten des Sommers.

Mit seinen vielseitigen Temperaturfunktionen unterstützt der Hydrofast C300 All-in-One Tisch-RO-Wasserfilter unterschiedlichste Getränkewünsche und erleichtert die Bewirtung von Gästen.

Zu den wichtigsten Funktionen zählen:

– Gekühltes Wasser, Sprudelwasser, heißes Wasser und Wasser in Raumtemperatur aus einem einzigen Gerät.

– Vier voreingestellte Temperaturstufen (Kalt, Raumtemperatur, Warm und Kochend) sowie eine frei einstellbare Temperatur zwischen 40 °C und 100 °C.

– Ideal für Kaffee, Tee, Babynahrung sowie zahlreiche weitere Heiß- und Kaltgetränke.

– Perfekt geeignet für Fußballabende, Grillpartys, Sommerfeste und den täglichen Familienalltag.

Ganz gleich, ob eiskalte Erfrischung an heißen Nachmittagen oder heißer Kaffee in den späten Abendstunden – der Hydrofast C300 bietet jederzeit die passende Wassertemperatur.

Qualität und Sicherheit stehen an erster Stelle

Der Hydrofast C300 All-in-One Tisch-RO-Wasserfilter basiert auf moderner Wasseraufbereitungstechnologie und erfüllt hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Mehrere internationale Zertifizierungen bestätigen die zuverlässige Filterleistung und die hohe Produktsicherheit.

Dazu gehören unter anderem:

– CE- und LFGB-Zertifizierung – erfüllt die strengen europäischen Anforderungen an Sicherheit und Materialqualität.

– SGS-geprüfte Filterleistung entsprechend dem NSF-58-Standard.

– Reduziert nachweislich über 99 % von fünfwertigem Arsen, Cadmium, sechswertigem Chrom, Blei, PFOA sowie coliformen Bakterien.

– 2 Jahre Herstellergarantie für zusätzliche Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit.

Damit bietet der Hydrofast C300 europäischen Haushalten eine zuverlässige Lösung für hochwertiges Trinkwasser – Tag für Tag.

Weitere intelligente Trinkwasserlösungen von Hydrofast entdecken

Für Verbraucher, die besonderen Wert auf komfortable Heißwasserzubereitung und hochwertige Wasserfiltration legen, bietet Hydrofast außerdem den Hydrofast W100 Tisch-RO-Wasserfilter mit Heizfunktion an.

Der W100 kombiniert moderne RO-Wasserfiltration mit einer leistungsstarken Heizfunktion und eignet sich besonders für alle, die regelmäßig Kaffee, Tee oder andere Heißgetränke genießen. Dank der schnellen Wassererwärmung steht jederzeit gefiltertes Wasser in der gewünschten Temperatur bereit – ideal für den Alltag zu Hause oder im Homeoffice.

Ergänzt wird das Sortiment durch die tragbare Kaffeemaschine Hydrofast PO-100, die hochwertigen Kaffeegenuss auch unterwegs ermöglicht.

Weitere Informationen zur gesamten Hydrofast-Produktpalette finden Sie unter: https://eu.hydrofast.com/

Mitmachen und gewinnen: Die „Hydrofast Sparkling Challenge“ auf Instagram

Angesichts der anhaltenden Hitzewellen in Europa gewinnt eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr im Alltag zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Verbraucher suchen nach einfachen und gesunden Möglichkeiten, sich an heißen Sommertagen zu erfrischen.

Aus diesem Anlass startet Hydrofast die „Hydrofast Sparkling Challenge“ auf Instagram. Die Aktion lädt Nutzerinnen und Nutzer dazu ein, ihre kreativen Sommergetränke und individuellen Rezeptideen mit dem Hydrofast C300 All-in-One Tisch-RO-Wasserfilter zu teilen und andere zu einem gesünderen Trinkverhalten zu inspirieren.

Ob fruchtige Zitronen-Sprudelgetränke, erfrischende Beeren-Kreationen oder alkoholfreie Sommer-Cocktails – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Kampagneninformationen

Aktionszeitraum: Juli bis 21. September 2026

Teilnahmegebiet: Europa

Plattform: Instagram

Zur Teilnahme einfach dem offiziellen Hydrofast-Instagram-Konto @hydrofast_official folgen und eigene Rezepte oder kreative Inhalte rund um den Hydrofast C300 All-in-One Tisch-RO-Wasserfilter veröffentlichen.

Attraktive Preise im Gesamtwert von über 3.400 EUR

Hydrofast prämiert die kreativsten Beiträge mit attraktiven Preisen:

– 4 Hauptgewinner erhalten jeweils einen Hydrofast C300 All-in-One Tisch-RO-Wasserfilter (UVP: 699,99 EUR).

– 5 weitere Gewinner erhalten jeweils einen Ersatzfilter für den C300 (UVP: 99,99 EUR) sowie eine PET-Sprudelflasche (UVP: 29,99 EUR)

Exklusive Sommeraktion für den Hydrofast C300

Damit europäische Familien auch während der heißen Sommermonate jederzeit hochwertiges Trinkwasser genießen können, bietet Hydrofast den Hydrofast C300 All-in-One Tisch-RO-Wasserfilter im Rahmen einer zeitlich begrenzten Sommeraktion zu einem attraktiven Preis an.

OTTO-Sommerangebot

Aktionszeitraum: 25. Juni bis 20. Juli

Aktionspreis: 599,99 EUR

Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite des Hydrofast C300 All-in-One Tisch-RO-Wasserfilters bei OTTO: https://www.otto.de/p/hydrofast-wasserfilter-c300-ro-wasserfilter-eiswasser-und-sprudelwasser-6-stufige-filterung-mit-uv-sterilisation-S03H40VJ/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hydrofast

Frau Sharon Pang

110 16th Street, Suite 1460

CO 80202 Denver

USA

fon ..: –

web ..: https://hydrofast.com/

email : media@hydrofast.com

Über Hydrofast:

Hydrofast entwickelt intelligente Wasseraufbereitungslösungen für moderne Haushalte mit dem Ziel, sicheres, komfortables und nachhaltiges Trinkwasser für den Alltag bereitzustellen.

Durch die Kombination innovativer Umkehrosmose-Technologie mit benutzerfreundlichem Design erleichtert Hydrofast die tägliche Wasserversorgung – ganz ohne aufwendige Installation oder komplizierte Bedienung.

Das Produktsortiment unterstützt unterschiedlichste Alltagssituationen – von der Zubereitung von Babynahrung über Kaffee und Tee bis hin zu gekühltem Trinkwasser und Sprudelwasser – und trägt gleichzeitig dazu bei, den Verbrauch von Einweg-Plastikflaschen zu reduzieren und einen nachhaltigeren Lebensstil zu fördern.

Mit zuverlässiger Technologie, hoher Produktqualität und einem klaren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit möchte Hydrofast dazu beitragen, gesunde Flüssigkeitszufuhr einfacher, komfortabler und angenehmer zu gestalten.

Pressekontakt:

Hydrofast

Frau Sharon Pang

110 16th Street, Suite 1460

CO 80202 Denver

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email : media@hydrofast.com

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