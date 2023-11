Ruhrfeuerwerk 2023 mit Funke Superböllern und Riesen Feuerwerksverkauf bei Assindia Bottrop

Funke Superböller 1 und 2, Funke China Böller D, C, Petarden und vieles mehr – für alle Feuerwerks Fans gibt es 2023 wieder die besten Böller Deutschlands bei Ruhrfeuerwerk in Bottrop.

Als im Jahr 2016 die Firma Funke auf den Markt kam, war sie noch komplett unbekannt und klein, doch das sollte sich innerhalb weniger Monate ändern.

Heute gehören die Artikel von Funke Feuerwerk zu den weltbesten und begehrtesten Feuerwerksartikeln. Besonders durch die Idee, die hervorragenden Artikel der guten alten Zeit der 70er und 80er Jahre wieder aufleben zu lassen, war das große Erfolgskonzept des Unternehmens.

Ruhrfeuerwerk aus Bottrop hatte sofort erkannt, dass dieses grandiose Unternehmen eine erfolgreiche Zukunft haben würde. Die hervorragenden Funke Chinaböller, welcher mit einer grauen Lunten und dicken Papierlagen in Handarbeit gefertigt wurden, zeugten von unfassbar guter Qualität. In den Jahren 2016 und 2017 kamen Böller in allen bekannten Größen wie D, Super 1 und Super 2 heraus, in den Jahren danach folgten dann alle anderen jemals produzierten Größen (bis auf die Pyrocracker).

Leider gab es bei den großen, begehrten Kalibern D, Super 1 und Super2 dann keinen Nachschub mehr. Heute, 6 Jahre später, sorgt Funke mit einem Revival der besten Chinaböller für einen echten „Knaller“ zum Jahresende 2023.

Bei Ruhrfeuerwerk wird es beim diesjährigen Silvesterverkauf demnach die heiss begehrten Funke Superböller 1 und auch die Funke Superböller 2 geben, neben sämtlichen anderen Größen.

Ruhrfeuerwerk wird dieses Jahr sämtliche begehrte Böller anbieten und erwartet einen sehr großen Ansturm. Daher wird empfohlen, die Chinaböller ab sofort im Ruhrfeuerwerk Onlineshop vorzubestellen und somit zu reservieren. Die Böller können dann beim Ladenverkauf am 28.12.2023 oder 29.12.2023 bei Assindia GmbH in Bottrop abgeholt werden.

Auf einen Jahresabschied mit ordentlichem Wumms!

