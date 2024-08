Rundum-Service für Verkäufer, Vermieter und Kaufinteressenten

Geschäftsführer Florian Maskus informiert über das umfassende Angebot der Monika Hamacher Immobilien GmbH

In der Region Bergisch Gladbach, Köln und dem Rheinisch-Bergischen Kreis hat sich die Monika Hamacher Immobilien GmbH als Immobilienunternehmen etabliert. Geschäftsführer Florian Maskus erläutert: „Unsere Kunden stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir bieten einen umfassenden Service, der sämtliche Aspekte des Immobiliengeschäfts abdeckt und unseren Kunden den größtmöglichen Nutzen verspricht.“

Für Verkäufer bieten die Immobilienmakler aus Bergisch Gladbach ein 7-Punkte-Servicepaket an, das von der Wertermittlung bis hin zur After-Sales-Betreuung reicht. „Wir ermitteln den optimalen Marktpreis, kümmern uns um die Beschaffung und Prüfung aller erforderlichen Unterlagen und übernehmen die komplette Vermarktung der Immobilie. So gewährleisten wir einen reibungslosen Verkaufsprozess“, erklärt Florian Maskus.

Auch Vermieter profitieren von einem umfassenden Angebot. „Wir finden schnell und zuverlässig passende Mieter, prüfen deren Bonität und stellen eine mietrechtlich korrekte Abwicklung sicher“, so der Geschäftsführer. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem die Erstellung professioneller Exposés, zielgruppenorientiertes Marketing und eine umfassende Betreuung während und nach der Vermietung.

Kauf- und Mietinteressenten, die nach Immobilien in Bergisch Gladbach oder der Umgebung suchen, werden ebenfalls umfassend betreut – von der Bedarfsanalyse über Objektbesichtigungen bis hin zur Finanzierungsvermittlung.

Die Makler aus Bergisch Gladbach legen großen Wert auf Kundenzufriedenheit und eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Dabei bieten wir stets einen Ansprechpartner, der unseren Kunden bei allen Fragen zur Seite steht“, unterstreicht Florian Maskus.

Mehr Wissenswertes zum Leistungsspektrum der Monika Hamacher Immobilien GmbH erhalten Interessenten auf https://www.immobilien-hamacher.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Monika Hamacher Immobilien GmbH

Herr Florian Maskus

Dolmanstraße 14

51427 Bergisch Gladbach

Deutschland

fon ..: 02204 – 76 755 – 0

fax ..: 02204 – 76 755 – 29

web ..: https://www.immobilien-hamacher.de/

email : info@immobilien-hamacher.de

Die Monika Hamacher Immobilien GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach wurde in den 1980er Jahren von Monika Hamacher gegründet. Das Unternehmen hat sie 2016 an Florian Maskus übergeben. Neben dem Immobilienverkauf und der Immobilienvermietung sind die Immobilienmakler aus Bergisch Gladbach auch auf die Verwaltung von Immobilien in der Stadt, in Köln sowie im Rheinisch-Bergischen Kreis spezialisiert.

