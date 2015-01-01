Sachsen: Handyverbot bis Klasse 8 – WardHub bietet Schulen den ersten Smartphone-Safe für den Klassenraum

Sachsen weitet das Handyverbot auf Klasse 5-8 aus. Studien zeigen: Wenn das Smartphone weg ist, sinkt der Druck – und Kinder entdecken wieder, wer sie ohne Bildschirm sind. Ein Überblick.

Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) hat angekündigt, das bestehende Handyverbot an Grundschulen ab dem kommenden Schuljahr auf alle Klassen bis zur achten auszuweiten. Was bedeutet das für Oberschulen und Gymnasien – und wie lässt sich das Verbot praktisch umsetzen?

Was hat Sachsen beschlossen?

Seit dem laufenden Schulhalbjahr gilt an sächsischen Grundschulen bereits ein Verbot privater Smartphones. Jetzt hat Kultusminister Clemens die Ausweitung auf alle Jahrgänge bis Klasse 8 angekündigt. Die neue Regel soll nach den Sommerferien in Kraft treten und betrifft ausschließlich den privaten Gebrauch – digitale Medien können im Unterricht weiterhin eingesetzt werden.

Clemens sieht das Verbot als Ergänzung zum diskutierten Social-Media-Verbot bis 14 Jahren und begründet den Schritt mit der Überforderung von Kindern bei der Selbstregulation im Umgang mit Smartphones.

Die Zahlen dahinter: Warum Schulen handeln müssen

Die Entscheidung kommt nicht aus dem Nichts. Die aktuelle Längsschnittstudie der DAK-Gesundheit und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) zeigt: Über 25 Prozent aller 10- bis 17-Jährigen in Deutschland weisen eine riskante oder pathologische Social-Media-Nutzung auf – rund 1,3 Millionen junge Menschen. Die Werte liegen trotz leichter Rückgänge noch immer deutlich über dem Vor-Pandemie-Niveau von 2019.

In der OECD-Studie „Besser leben – Kindliches Wohlergehen in einer digitalen Welt“ wird es noch deutlicher: 98 Prozent der 15-Jährigen besitzen ein eigenes Smartphone. Sechs von zehn überschreiten an Schultagen das empfohlene Zwei-Stunden-Limit für Bildschirmzeit – allein durch die Freizeitnutzung. Die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, hat sich im August 2025 in einem 70-seitigen Diskussionspapier dafür ausgesprochen, die Nutzung privater Smartphones an Schulen bis einschließlich Klasse 10 zu verbieten.

Was im Klassenzimmer wirklich passiert

Die Statistiken sind das eine. Der Schulalltag ist das andere. Hier ein paar Szenarien, die Lehrkräfte täglich erleben:

Szenario 1: Die versteckte Nutzung. Ein Schüler hält das Smartphone unter der Bank, tippt eine Nachricht. Die Lehrkraft bemerkt es, unterbricht den Unterricht, diskutiert. Drei Minuten Unterrichtszeit sind weg – für eine einzelne Situation. Hochgerechnet auf einen Schultag mit sechs Stunden kann das schnell 20 Minuten Unterrichtszeit kosten, die nie zurückkommen.

Szenario 2: Der soziale Druck. Zwischen den Stunden zücken die meisten ihr Smartphone. Wer keins hat oder es bewusst nicht nutzen will, steht plötzlich abseits. Kinder und Jugendliche berichten, dass sie sich gezwungen fühlen, ihr Handy zu benutzen, um nicht ausgeschlossen zu werden. Das Verbot nimmt diesen Druck von allen Schülern gleichzeitig – niemand muss sich rechtfertigen.

Szenario 3: Das Haftungsproblem. Eine Lehrkraft sammelt 30 Smartphones ein und legt sie in eine Kiste auf dem Pult. In der Pause verschwindet ein iPhone. Wert: über 1.000 Euro. Wer haftet? Die Lehrkraft, die eingesammelt hat? Die Schule? Der Schulträger? Diese Frage ist juristisch nicht abschließend geklärt – und genau deshalb scheuen viele Lehrkräfte das Einsammeln.

Szenario 4: Die Benachrichtigung. Ein Smartphone vibriert in der Tasche. Der Schüler weiß, dass eine Nachricht da ist. Ab diesem Moment ist seine Aufmerksamkeit nicht mehr beim Unterricht, sondern bei der Frage, was die Nachricht enthält. Studien zeigen: Allein die Anwesenheit eines Smartphones im Sichtfeld senkt die kognitive Leistungsfähigkeit – selbst wenn es ausgeschaltet ist.

Der psychologische Effekt: Wenn das Handy weg ist, kommt die Ruhe

Was passiert, wenn Smartphones konsequent aus dem Schulalltag verschwinden? Die Effekte gehen weit über weniger Ablenkung hinaus.

Entlastung statt Einschränkung. Das überrascht viele Erwachsene: Kinder und Jugendliche empfinden ein klar durchgesetztes Handyverbot häufig nicht als Bestrafung, sondern als Erleichterung. Warum? Weil das Smartphone für viele längst kein Spaßgerät mehr ist – es ist eine Quelle permanenter Anspannung. Die nächste Nachricht, die nächste Story, die nächste Reaktion. Wer nicht reagiert, verpasst etwas. Wer nicht postet, wird unsichtbar. Dieser Druck läuft den ganzen Tag mit – auch im Unterricht, auch in der Pause, auch auf dem Schulhof.

Wenn das Smartphone in einem Safe liegt, fällt dieser Druck für sechs Stunden komplett weg. Nicht weil jemand es verbietet, sondern weil es schlicht nicht verfügbar ist. Kein Kind muss sich rechtfertigen, warum es nicht antwortet. Kein Kind muss sich entscheiden, ob es aufs Handy schaut oder dem Gespräch folgt. Die Entscheidung ist bereits getroffen – und das ist für viele eine echte Erleichterung.

FOMO verschwindet – für alle gleichzeitig. Fear of Missing Out, die Angst etwas zu verpassen, ist einer der stärksten psychologischen Treiber der Smartphone-Nutzung bei Jugendlichen. Was passiert gerade in der WhatsApp-Gruppe? Hat jemand eine Story gepostet? Wurde mein Bild geliked? Diese Gedanken laufen permanent im Hintergrund – auch wenn das Handy in der Tasche ist. Das Entscheidende am Handyverbot: Es wirkt nur, wenn es für alle gilt. Wenn ein einzelner Schüler sein Handy weglegt, verpasst er etwas. Wenn alle Handys im Safe liegen, verpasst niemand etwas – weil es nichts zu verpassen gibt. FOMO funktioniert nur, wenn andere online sind. Wenn keiner online ist, löst sich der Druck auf.

Der Vergleich hört auf. Instagram, TikTok, Snapchat – diese Plattformen leben davon, dass Nutzer sich vergleichen. Wer hat mehr Follower? Wessen Outfit ist besser? Wer war am Wochenende wo? Für Erwachsene ist das belastend. Für 12-Jährige, die gerade erst ihr Selbstbild entwickeln, kann es verheerend sein. Die DAK-Studie belegt den Zusammenhang zwischen Social-Media-Nutzung und Depressivität bei Jugendlichen. Ein Schultag ohne Smartphone ist ein Schultag, an dem kein Kind sich mit gefilterten Bildern anderer vergleichen muss. Sechs Stunden, in denen der eigene Wert nicht an Likes gemessen wird.

Cybermobbing stoppt an der Schultür. Eines der drängendsten Probleme an Schulen ist Cybermobbing – und es passiert oft genau dort: auf dem Schulhof, im Klassenzimmer, in der Pause. Ein Foto wird heimlich geschossen und in eine Gruppe gepostet. Ein Screenshot aus einem Chat wird herumgezeigt. Ein beleidigendes Video wird während des Unterrichts gedreht. All das erfordert ein Smartphone. Wenn die Geräte sicher verwahrt sind, fehlt das Werkzeug für diese Form der Gewalt. Das löst nicht alle Konflikte – aber es nimmt dem Mobbing das wichtigste Instrument.

Eigenverantwortung statt Fremdkontrolle. Es gibt einen großen psychologischen Unterschied zwischen „Die Lehrerin nimmt mir mein Handy weg“ und „Ich verschließe mein Handy selbst.“ Im ersten Fall entsteht Trotz. Im zweiten Fall entsteht Verantwortung. Wenn ein Schüler sein Smartphone morgens selbst in einen Safe legt und den Code selbst wählt, trifft er eine aktive Entscheidung. Er wird nicht kontrolliert – er kontrolliert sich selbst. Das ist genau die Fähigkeit zur Selbstregulation, die Kultusminister Clemens stärken will. Und es ist eine Kompetenz, die weit über die Schule hinaus wirkt: Der bewusste Umgang mit dem eigenen Medienkonsum.

Pausen werden wieder zu Pausen. Beobachten Sie einmal einen Schulhof in der großen Pause. An vielen Schulen stehen Gruppen von Jugendlichen zusammen – jeder mit dem Blick auf sein Smartphone. Gespräche finden parallel zum Scrollen statt, oft kaum mehr als ein Austausch über das, was gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ohne Smartphones reden Kinder miteinander. Sie spielen. Sie bewegen sich. Sie lernen, Konflikte im direkten Gespräch zu lösen statt per Nachricht. Was banal klingt, ist in vielen Schulen längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Die DAK-Studie zeigt: 35 Prozent der Jugendlichen fühlen sich durch die Smartphone-Nutzung anderer Personen ignoriert – ein Phänomen, das Forscher als „Phubbing“ bezeichnen. Kinder, die häufig davon betroffen sind, zeigen messbar höhere Werte bei Einsamkeit, Depressivität und Angst.

Fokus kehrt zurück. Das menschliche Gehirn ist nicht für Multitasking gebaut – schon gar nicht das sich entwickelnde Gehirn eines Jugendlichen. Jede Benachrichtigung, jedes Vibrieren, schon allein das Wissen, dass das Smartphone in Reichweite ist, belegt kognitive Ressourcen. Forscher sprechen vom „Brain Drain“-Effekt: Allein die Anwesenheit eines Smartphones senkt die verfügbare Denkkapazität, selbst wenn es ausgeschaltet ist. Wenn das Gerät in einem Safe auf dem Flur liegt, ist es wirklich weg – nicht nur stumm geschaltet, nicht nur umgedreht auf dem Tisch, sondern physisch entfernt. Erst dann kann sich das Gehirn voll auf den Unterricht konzentrieren. Die Fähigkeit zur tiefen Konzentration ist trainierbar – aber nur, wenn die ständigen Unterbrechungen fehlen.

Schlaf, der am Vortag beginnt. Ein Aspekt, der oft übersehen wird: Viele Jugendliche nutzen ihr Smartphone bis spät in die Nacht. Die DAK-Studie zeigt, dass 40 Prozent der Eltern den zeitlichen Umfang der Mediennutzung nicht hinreichend regulieren. Die Folge: Kinder kommen übermüdet in die Schule. Ein Handyverbot während der Schulzeit löst das Abendproblem nicht direkt – aber es setzt ein Signal. Es zeigt Kindern, dass es Zeiten und Orte gibt, an denen das Smartphone nicht dazugehört. Diese Erfahrung kann auf den Abend übertragen werden: Wenn ich es sechs Stunden in der Schule nicht brauche, brauche ich es vielleicht auch nicht bis Mitternacht im Bett.

Was bleibt, wenn der Bildschirm dunkel ist? Vielleicht der wichtigste Effekt: Kinder entdecken wieder, wer sie ohne ihr Smartphone sind. Nicht der Follower-Count, nicht die letzte Story, nicht die Reaktionszeit auf Nachrichten – sondern das, was sie wirklich können, wirklich denken, wirklich fühlen. Ein Schultag ohne Smartphone ist kein verlorener Tag. Es ist ein Tag, an dem junge Menschen die Chance haben, sich selbst ohne digitalen Filter zu erleben.

Die Kritik: Verbot ja – aber wie umsetzen?

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat den Vorstoß scharf kritisiert. GEW-Chefin Claudia Maaß sprach von „reiner Profilierungspolitik“ und bemängelte, dass unklar bleibe, wer das Verbot im Schulalltag durchsetzen solle. Lehrkräfte stünden bereits unter hoher Belastung durch Personalmangel und Unterrichtsausfall.

Das trifft einen wunden Punkt. Denn ein Handyverbot funktioniert nur, wenn Schulen eine praktische Antwort auf eine einfache Frage haben: Wohin mit 30 Smartphones pro Klasse?

In Taschen und Rucksäcken sind die Geräte nicht sicher verwahrt – und die Versuchung, heimlich draufzuschauen, bleibt. Einsammeln durch Lehrkräfte erzeugt Haftungsfragen und zusätzlichen Aufwand. Verschließbare Schränke oder Kisten erfordern Schlüsselverwaltung. Keine dieser Lösungen ist wirklich praktikabel im Schulalltag.

WardHub: Smartphone-Safe mit automatischem Code-Reset

Genau für dieses Problem haben wir den WardHub entwickelt – einen kompakten Smartphone-Safe aus 2 mm gehärtetem Stahl, der per Wandmontage im Klassenzimmer oder Flur installiert wird.

Das Prinzip ist bewusst einfach gehalten: Jeder Schüler verschließt sein Smartphone selbst mit einem frei gewählten PIN-Code. Nach dem Unterricht öffnet er das Fach – und der Code setzt sich automatisch zurück (Public Mode). Beim nächsten Mal wählt der nächste Schüler einen neuen Code. Kein Einsammeln, kein Schlüssel, keine Verwaltung.

Für Lehrkräfte bedeutet das: null Aufwand. Ein Master-PIN ermöglicht jederzeit Notfallzugriff auf alle Fächer – ohne dass der reguläre Ablauf gestört wird.

Und für die Schüler? Sie erleben, dass sie selbst die Kontrolle haben. Sie schließen ab, sie öffnen wieder. Das ist kein Wegnehmen – das ist Verantwortung übernehmen. Genau das, was wir von jungen Menschen erwarten.

Technische Daten

* Maße: 200 × 134 × 70 mm

* Gewicht: 1,8 kg

* Material: 2 mm gehärteter Stahl, pulverbeschichtet, vandalismussicher

* Schloss: Elektronischer PIN-Code, wassergeschützt (IP65)

* Strom: 3 × AAA-Batterien + USB-C Notstrom

* Montage: 3 Wandbefestigungspunkte, Material inklusive

* Oberfläche: Pulverbeschichtet, witterungsbeständig

Kostenlos testen

Wir stellen Schulen ein Testgerät 14 Tage kostenfrei und unverbindlich zur Verfügung.

Sprechen Sie uns an:

Telefon: 030 208 483 15

Web: www.wardhub.de

