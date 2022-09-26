  • Safe Spirit eröffnet neue Retreat-Standorte in Spanien, Österreich und Nordmazedonien

    Wer ein Ayahuasca Retreat Österreich sucht, möchte häufig nicht nur abschalten, sondern innere Klarheit finden, persönliche Themen reflektieren und bewusst an seiner Entwicklung arbeiten.

    BildSafe Spirit erweitert sein Retreat-Angebot in Europa: Neue Standorte für Selbsterkenntnis, persönliche Entwicklung und bewusstes Leben

    Safe Spirit Retreats wachsen weiter und eröffnen neue Möglichkeiten für Menschen, die nach innerer Klarheit, persönlichem Wachstum und bewusster Selbstreflexion suchen

    Europa, 2026 – Safe Spirit gibt die Erweiterung seines europäischen Retreat-Angebots bekannt. Mit neuen Retreat-Standorten in Spanien, Österreich und Nordmazedonien baut Safe Spirit sein Netzwerk für Selbsterkenntnis, Achtsamkeit und persönliche Entwicklung weiter aus und schafft neue Räume für Menschen, die sich bewusst Zeit für sich selbst und ihre innere Entwicklung nehmen möchten.

    Die neuen Standorte ergänzen das bestehende Angebot von Safe Spirit und ermöglichen Teilnehmern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie dem übrigen Europa den Zugang zu hochwertigen Retreat-Erfahrungen in naturnahen und inspirierenden Umgebungen.

    Die wachsende Bedeutung von Retreats in Europa

    Immer mehr Menschen suchen nach Wegen, um Abstand vom Alltag zu gewinnen, Stress zu reduzieren und sich wieder stärker mit ihren persönlichen Werten, Bedürfnissen und Lebenszielen zu verbinden. Die Nachfrage nach Retreats für Selbsterkenntnis, Achtsamkeit und persönliche Entwicklung steigt seit Jahren kontinuierlich.

    In einer Welt voller Ablenkungen, hoher Anforderungen und ständiger Erreichbarkeit wächst der Wunsch nach Orten der Ruhe, Reflexion und bewussten Selbstbegegnung. Genau hier setzen die Safe Spirit Retreats an.

    Die Retreats bieten Teilnehmern die Möglichkeit, aus gewohnten Routinen auszusteigen, neue Perspektiven zu entwickeln und sich intensiv mit Fragen zu beschäftigen wie:

    Wer bin ich wirklich?

    Welche Muster prägen mein Leben?

    Was gibt meinem Leben Sinn und Richtung?

    Wie kann ich mehr innere Ruhe und Klarheit finden?

    Wie kann ich authentischer und bewusster leben?

    Neue Retreat-Standorte in Europa

    Mit der Erweiterung seines Angebots reagiert Safe Spirit auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Retreat-Erfahrungen in Europa.

    Spanien – Ganzjährige Retreats in einzigartiger Natur

    Spanien zählt zu den beliebtesten Destinationen für Retreats und bewusste Auszeiten. Besonders die Standorte auf Teneriffa und in Südspanien bieten ideale Bedingungen für Menschen, die Erholung, Natur und persönliche Entwicklung miteinander verbinden möchten.

    Das milde Klima, die Nähe zum Meer und die beeindruckenden Landschaften schaffen einen Rahmen, der Entschleunigung und innere Einkehr fördert.

    Österreich – Ruhe, Natur und bewusste Auszeiten

    Der neue Standort in Österreich richtet sich insbesondere an Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum. Die Kombination aus Bergen, Wäldern und natürlicher Stille bietet optimale Voraussetzungen für intensive Selbsterfahrungs- und Entwicklungsprozesse.

    Die gute Erreichbarkeit macht Österreich zu einem attraktiven Retreat-Standort für Menschen, die ohne lange Anreise eine tiefgehende Auszeit erleben möchten.

    Nordmazedonien – Ein neuer Geheimtipp für Retreats in Europa

    Mit Nordmazedonien erweitert Safe Spirit sein Angebot um einen Standort, der bisher nur wenigen Retreat-Interessierten bekannt ist.

    Die ursprüngliche Natur, die Ruhe der Region und die authentische Atmosphäre schaffen einen besonderen Rahmen für Menschen, die sich fernab touristischer Zentren auf persönliche Entwicklung und innere Reflexion konzentrieren möchten.

    Der Safe Spirit Ansatz

    Safe Spirit verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der moderne Methoden der Persönlichkeitsentwicklung mit bewährten Praktiken der Achtsamkeit und Selbstreflexion verbindet.

    Die Retreats beinhalten je nach Standort und Programm verschiedene Elemente:

    Geführte Meditationen

    Achtsamkeitspraktiken

    Atemarbeit und Breathwork

    Reflexions- und Integrationsgespräche

    Gemeinschaftliche Austauschformate

    Bewusstseinsfördernde Übungen

    Methoden zur emotionalen Selbstwahrnehmung

    Praktiken zur Förderung von Klarheit und Selbstvertrauen

    Im Mittelpunkt steht dabei nicht die kurzfristige Erfahrung, sondern die nachhaltige Integration der gewonnenen Erkenntnisse in den Alltag.

    Sicherheit, Verantwortung und Erfahrung

    Ein wesentlicher Bestandteil der Philosophie von Safe Spirit ist die verantwortungsvolle Begleitung der Teilnehmer.

    Das Team verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen:

    Meditation

    Retreat-Leitung

    Persönlichkeitsentwicklung

    Gruppenprozesse

    Bewusstseinsarbeit

    Integration von Selbsterfahrungen

    Besonderen Wert legt Safe Spirit auf eine sorgfältige Vorbereitung, eine achtsame Begleitung während des Retreats sowie die Unterstützung bei der Integration der Erfahrungen in das tägliche Leben.

    Warum Menschen sich für Safe Spirit Retreats entscheiden

    Teilnehmer berichten häufig von dem Wunsch nach:

    Mehr innerer Ruhe

    Persönlicher Klarheit

    Emotionaler Balance

    Selbstvertrauen

    Sinnorientierung

    Persönlichem Wachstum

    Bewusster Lebensgestaltung

    Die Safe Spirit Retreats schaffen einen geschützten Raum, in dem Menschen innehalten, reflektieren und neue Perspektiven für ihr Leben entwickeln können.

    Die Zukunft von Safe Spirit in Europa

    Mit den neuen Retreat-Standorten in Spanien, Österreich und Nordmazedonien verfolgt Safe Spirit das Ziel, langfristig eines der führenden Netzwerke für Selbsterkenntnis, Bewusstseinsentwicklung und persönliche Transformation in Europa aufzubauen.

    Die Expansion ist Teil einer langfristigen Vision: Menschen in verschiedenen europäischen Ländern Zugang zu professionell begleiteten Retreat-Erfahrungen zu ermöglichen und gleichzeitig hohe Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Integrationsarbeit zu gewährleisten.

    Über Safe Spirit

    Safe Spirit ist ein europäischer Anbieter für Retreats mit Schwerpunkt auf Selbsterkenntnis, Meditation, Achtsamkeit, persönlicher Entwicklung und Bewusstseinsarbeit.

    Seit mehreren Jahren begleitet Safe Spirit Menschen aus ganz Europa auf ihrem individuellen Weg zu mehr Klarheit, Selbstverständnis und innerer Balance. Mit den neuen Standorten in Spanien, Österreich und Nordmazedonien erweitert Safe Spirit sein Angebot und schafft weitere Möglichkeiten für bewusste Auszeiten und nachhaltige persönliche Entwicklung.

    Weitere Informationen über die Safe Spirit Retreats und kommende Termine finden Interessierte auf der offiziellen Website von Safe Spirit.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Safe Spirit
    Herr Safe Spirit
    Regensburger Str. 21
    10777 Berlin
    Deutschland

    fon ..: +491527389293
    web ..: https://safe-spirit.com/
    email : info@safe-spirit.de

    Safe Spirit Retreats & School ist ein europäischer Anbieter für Retreats, Selbsterkenntnis, persönliche Entwicklung und Bewusstseinsarbeit. Das Unternehmen begleitet Menschen auf ihrem Weg zu mehr innerer Klarheit, persönlichem Wachstum und einem bewussteren Leben.

    Safe Spirit veranstaltet Retreats in Europa, darunter in Spanien (Teneriffa, Barcelona/Tarragona und Málaga), Österreich und Nordmazedonien. Die Programme verbinden Meditation, Achtsamkeit, Selbstreflexion, Gemeinschaft und persönliche Entwicklungsprozesse in einer unterstützenden Umgebung.

    Ergänzend zu den Retreats bietet die Safe Spirit School ein psychodelisch orientiertes Online-Integrations- und Mentoringprogramm an. Ziel ist es, Teilnehmer dabei zu unterstützen, Erkenntnisse aus intensiven Selbsterfahrungen nachhaltig in ihren Alltag zu integrieren und persönliches Wachstum langfristig zu fördern.

    Im Mittelpunkt stehen Sicherheit, verantwortungsvolle Begleitung, bewusste Selbstentwicklung und die nachhaltige Integration persönlicher Erfahrungen.

    Weitere Informationen:
    https://safe-spirit.com

    Pressekontakt:

    Safe Spirit
    Herr Sven K
    Regensburger 21
    10777 Berlin

    fon ..: +4915202833000
    email : info@safe-spirit.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Exklusiv auf Madeira: find your retreat bringt Retreat-Leader:innen auf die Erfolgsspur
      Gründerin Sabine Peavy lädt von 26. November bis 3. Dezember 2026 erstmals zum Intensiv-Retreat für Positionierung, Sichtbarkeit und Buchungserfolge ein...

    2. BabyMoon Retreat@Home: Neues Online-Mini-Retreat für entspannte und stärkende Wochenbettzeit
      Sanfte Stärkung fürs Wochenbett: Das BabyMoon Retreat@Home schenkt hochsensiblen Müttern 3 Tage voller Hypnosen, Rituale und Aromatherapie - flexibel und bequem von zuhause aus....

    3. Q-Energy eröffnet neue Standorte in Hamburg und Wiesbaden
      Berlin, 26. September 2022: Kurz vor dem Start der Hamburg WindEnergy gibt Q-Energy die Eröffnung weiterer Deutschland-Standorte bekannt....

    4. Hard Rock Hotel Tenerife eröffnet wieder am 30. Juli unter dem neu-eingeführten „SAFE + Sound“-Programm
      Am 30. Juli öffnet das Hard Rock Hotel Tenerife wieder seine Türen. Um die Gesundheit und Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter zu garantieren, wurde ein neues "SAFE + Sound"-Programm eingeführt....

    5. TEKA eröffnet neues Lager in Spanien
      TEKA hat jetzt ein eigenes Lager in Spanien eröffnet. Mit dem Aufbau eines eigenen Warenbestands vor Ort stellt das deutsche Unternehmen seinen Kunden Absauglösungen direkt im Land bereit....

    6. Rudkowski & Hag eröffnet neuen Standort in Bad Godesberg – Expansion auf 11 Standorte im Rheinland
      Die Expansion ermöglicht es Rudkowski & Hag, die individuelle und hochwertige Betreuung seiner Kunden im Rheinland weiter auszubauen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.