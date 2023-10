Sandmalerei Team: Neuer Start in die Unabhängigkeit mit frischem Team und erweitertem Service

Sandmalerei Team ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Sandmalerei-Shows. Mit einem kreativen Team und einem breiten Spektrum an künstlerischen Fähigkeiten kreieren wir beeindruckende Sandbilde

Barcelona, 5. Oktober 2023 – Das renommierte Unternehmen Sandmalerei Team hat mit dem Sommer 2023 eine aufregende Phase der Veränderung eingeläutet. Mit einem komplett neuen Team und einem erweiterten Service startet das Unternehmen nun unabhängig durch. Dieser strategische Schritt ermöglicht es Sandmalerei Team, die Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit noch individuelleren und innovativen Sandmalerei-Shows zu begeistern.

Sandmalerei Team ist bekannt für seine kreativen und faszinierenden Sandmalerei-Shows, die eine einzigartige Mischung aus Kunst, Musik und Geschichtenerzählung bieten. Ob für Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen oder Firmenevents – das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch seine beeindruckenden Darbietungen Emotionen zu wecken und unvergessliche Momente zu schaffen.

Durch den Wechsel des gesamten Teams im Sommer 2023 hat Sandmalerei Team eine Neuausrichtung vorgenommen, um seinen Kunden noch besseren Service bieten zu können. Die neuen Teammitglieder bringen frischen Wind, kreative Ideen und langjährige Erfahrung mit in das Unternehmen. Durch ihr breites Spektrum an künstlerischen Fähigkeiten sind sie in der Lage, individuelle Wünsche der Kunden gekonnt umzusetzen und einzigartige Sandmalerei-Shows zu kreieren.

„Wir sind unglaublich aufgeregt über unseren Neustart und die vielen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Mit unserer neuen Website, dem erweiterten Team und unserem verbesserten Service können wir die Erwartungen unserer Kunden übertreffen und noch unvergesslichere Erlebnisse schaffen“, sagt Irene Goldaevich, Geschäftsführerin von Sandmalerei Team.

Das Ziel von Sandmalerei Team ist es, Kunden und Medien gleichermaßen zu begeistern. Die Sandmalerei-Shows sorgen für staunende Gesichter und berühren die Herzen der Zuschauer. Die Kunstwerke, die von Hand in den Sand gezeichnet und durch das innovative Spiel mit Licht und Schatten zum Leben erweckt werden, ziehen das Publikum in ihren Bann.

Zusätzlich zu den fesselnden Sandmalerei-Shows bietet Sandmalerei Team auch Workshops und interaktive Präsentationen an. Hier haben die Zuschauer die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen und ihre eigene Sandmalerei zu erschaffen. Dies fördert die Kreativität und schafft eine besondere Verbindung zwischen den Teilnehmern und dem Team von Sandmalerei Team.

www.sandmalerei-team.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sandmalerei Team

Herr Irene Goldaevich

C/ de Balmes 14

08007 Barcelona

Spanien

fon ..: +34672003737

web ..: https://www.sandmalerei-team.de/

email : info@sandmalerei-team.de

Pressekontakt:

Sandmalerei Team

Herr Irene Goldaevich

C/ de Balmes 14

08007 Barcelona

fon ..: +34672003737

web ..: https://www.sandmalerei-team.de/

email : info@sandmalerei-team.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

