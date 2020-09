Projekterfolg mit externen Ressourcen – neuer Service für Projektmanager

Sollte man einen Externen in ein wichtiges Projekt einbeziehen? Geht der Schuss nicht nach hinten los, wenn man Projektaufgaben aus der Hand gibt? Ganz und gar nicht, wie dieser Service zeigt!

Projektmanager können Projektpläne, Fortschrittsberichte und andere PM-Bausteine bei Bedarf auch extern zukaufen. Standardisierte Projektabläufe und digitale Schnittstellen machen es möglich. Bei der Planung und Durchführung von Projekten können Projektmanager zur Unterstützung bei Bedarf auf externe Ressourcen zugreifen. Gedacht ist dieser neue Service speziell für Projekte mit kurzfristigem oder temporärem Personalbedarf bei standardisierten Aufgaben. Projekt- und Teilprojektleiter können sich auf das Kerngeschäft konzentrieren und behalten die Verantwortung und die volle Einflussmöglichkeit für alle Projektaufgaben.

Vorstellen kann man sich dieses Servicemodell wie beim Cloud-Computing. Statt der IT-Dienstleistungen werden PM-Bausteine und Projektdienstleistungen bereitgestellt. Schnellere Projektabläufe, eine flexible Nutzung von Ressourcen und Skaleneffekte resultieren. Nur die tatsächlich genutzten Funktionalitäten müssen bezahlt werden. Fixkosten können reduziert werden. Dieser Support as a Service (SaaS) richtet sich an Projektmanager ohne eigene Ressourcen für standardisierte PM-Aufgaben und ohne Zugriff auf ein entsprechendes PM-Office. Eine Eignung ist auch bei kurzfristigen Kapazitätsengpässen gegeben.

Grundsätzlich ist eine Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern für alle standardisierten Bausteine im Projekt denkbar, so z. B. für Projektberichte oder Informationspakete für Stakeholder. Für die Realisierung und Qualitätssicherung sorgt eine enge Abstimmung zwischen Projektmanager und Dienstleister. Die Projektstandards und die Vorgaben an die Ausführung werden in einem Servicevertrag festgelegt. So kann dieser Service auf Abruf fallweise oder als Dauerlösung eingesetzt werden. https://subvenit.de/projekt-service/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Subvenit

Herr Christian Klöppner

Schloßwiese 6

45355 Essen

Deutschland

fon ..: 02011710175

web ..: https://subvenit.de/

email : ck@subvenit.de

Christian Klöppner berät Führungskräfte in kleinen und mittleren Unternehmen und hilft Ihnen dabei, Pläne und Vorhaben beim Projekt- und Risikomanagement erfolgreich umzusetzen.

Pressekontakt:

Subvenit

Herr Christian Klöppner

Schloßwiese 6

45355 Essen

fon ..: 02011710175

web ..: https://subvenit.de/

email : ck@subvenit.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pretty & Mindful macht Frauen glücklich