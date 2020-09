Pretty & Mindful macht Frauen glücklich

Das Label Pretty & Mindful hat Anfang August „Das Magnolia Tagebuch“ veröffentlicht. Ein Glückstagebuch das zum Ziel hat, das Wohlbefinden von Frauen zu fördern und ihr Selbstbewusstsein zu stärken.

Kressbronn, 01.09.2020 – Das ideale Workbook aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung kommt diesen Sommer von Verena Penzenstadler. Sie hat Anfang August unter dem Label Pretty & Mindful „Das Magnolia Tagebuch“ veröffentlicht. Ein Glückstagebuch das zum Ziel hat, das Wohlbefinden von Frauen zu fördern und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Das am Bodensee ansässige Unternehmen wurde Anfang 2020 von Verena Penzenstadler gegründet, mit dem Fokus auf persönliche und spirituelle Weiterentwicklung.

Das junge Start-up Pretty & Mindful hat ein zauberhaftes Glückstagebuch für Frauen veröffentlicht. Das Buch greift die Erkenntnisse der positiven Psychologie auf und möchte dazu beitragen, dass Menschen ihre Stärken erkennen und leben.

Die Philosophie des Unternehmens ist angelehnt an ein Zitat von Wayne W. Dyer: „Ändere deine Gedanken – und dein Leben ändert sich.“

Viele Menschen haben das Gefühl, nicht so zu leben, wie sie es sich wünschen. Immer wieder überkommt sie eine diffuse Unzufriedenheit. Negative und destruktive Glaubenssätze in ihrem Unterbewusstsein hindern sie daran, ein glückliches und erfülltes Leben zu leben. Wie können diese Glaubenssätze transformieren werden? Was hindert uns daran, ein glückliches und erfülltes Leben zu leben? Mit diesen Fragen beschäftigte sich die Gründerin und entwickelte das Magnolia Tagebuch.

Durch die tägliche Dankbarkeits- und Affirmationspraxis und kurze Meditationen werden negative Gedanken und Glaubenssätze transformiert und auf das Positive ausgerichtet. Durch das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs werden wissenschaftlich belegt der Schlaf verbessert, die Leistungsfähigkeit, das Wohlbefinden und das Immunsystem gestärkt.

Die Gründerin Verena Penzenstadler, 38, ist zertifizierte Yogalehrerin, Buchautorin, hat Kunst & Design in Bozen und Philosophie in München studiert. Seit über10 Jahren befasst sie sich mit dem Thema persönliche und spirituelle Weiterentwicklung.

Das Magnolia Tagebuch

Erscheinungsdatum: 01.08.2020

Verlag: Pretty & Mindful

256 Seiten

Hardcover, DIN A5

24,90 Euro

ISBN: 978-3000656521

Link zum Buch: https://prettyandmindful.de/product/das-magnolia-tagebuch/

Link zu Kundenstimmen: https://prettyandmindful.de/reviews/

Kontakt:

Ansprechpartner für die Presse:

Verena Penzenstadler, Gründerin

Tel: +49 175 5267930

hello@prettyandmindful.com

Über Pretty & Mindful:

Pretty & Mindful wurde 2020 gegründet und ist ein junges Start-up im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ansässig am Bodensee bietet das Unternehmen ein Glückstagebuch, Affirmationen und Meditationen an. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf prettyandmindful.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pretty & Mindful

Frau Verena Penzenstadler

Bodan-Werft 1

88079 Kressbronn

Deutschland

fon ..: 0175 5267930

web ..: http://prettyandmindful.de

email : hello@prettyandmindful.com

Pretty & Mindful wurde 2020 gegründet und ist ein junges Start-up im Bereich Persönlichkeitsentwicklung

Pressekontakt:

Pretty & Mindful

Frau Verena Penzenstadler

Bodan-Werft 1

88079 Kressbronn

fon ..: 0175 5267930

web ..: http://prettyandmindful.de

email : hello@prettyandmindful.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Weiter voll auf Kurs