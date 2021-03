SAP HANA® ermöglicht schnelles Reporting auch bei sehr großen Datenmengen!

Erfahren Sie auf unserer Webseite und im kostenlosen Whitepaper alles Wissenswerte zur leistungsstarken Datenbank SAP HANA®.

SAP HANA® bietet umfassende Möglichkeiten für die Datenextraktion, die Transformation und das Laden von Daten sowohl aus SAP HANA Systemen als auch aus nicht SAP HANA Systemen. Die leistungsfähige In-Memory-Technologie ermöglicht Echtzeitreporting.

Auf unserer Webseite und in unserem Whitepaper lesen Sie, wie sich SAP HANA von einer ergänzenden Datenbank für das Reporting hin zur digitalen Plattform des Softwareriesen SAP entwickelte. Wir sprechen über Anforderungen an eine Datenbank in einer datengetriebenen Wirtschaft und die sich daraus ergebenden Entwicklungsziele für SAP HANA. Sie werden sehen, mit welchen technischen Ansätzen versucht wird, diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden und wie die technischen Möglichkeiten moderner Hardware genutzt werden. Im Detail gehen wir auf die Speicherarchitektur, die verwendete In-Memory-Technologie und die sich daraus ergebenden Vorteile ein. Darüber hinaus erörtern wir, wie mit dem Push-Down-Ansatz die Komplexität in den Applikationen reduziert wird und welche Optionen der Build-In Application Server XSA bietet.

Das Whitepaper steht Ihnen auf unserer Webseite zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Zusätzlich erfahren Sie, welche ETL- und Replikationswerkzeuge die SAP HANA Services bieten und mit welchen Editionen SAP HANA On-Premise betrieben oder SAP HANA alternativ auch über die Cloud bezogen wird. Wir vernetzen für Sie die wichtigsten technischen Komponenten und veranschaulichen diese in einer umfassenden Architekturgrafik. Dabei liegt der Fokus auf den für die Realisierung von BI Projekten relevanten Komponenten.

Besuchen Sie unsere SAP HANA Webseite.

Sie möchten SAP HANA für den Aufbau eines leistungsfähigen Reportings verwenden?

Dann kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen dabei!

Anmerkung: SAP HANA ist die Marke oder eingetragene Marke der SAP SE oder ihrer verbundenen Unternehmen in Deutschland und mehreren anderen Ländern.

consultnetwork beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit dem Thema Unternehmenssteuerung. Unsere Trainer und Berater können auf Erfahrungen aus über 100 Controlling-Einführungsprojekten in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Slowenien zurückgreifen.

Wir verbinden Controllingberatung mit hochwertigen Softwarelösungen für das Controlling und unterstützen Sie bei der Mitarbeiterentwicklung im Fachbereich Controlling! Neben unseren Beratungsleistungen bieten wir unseren Kunden auch Services und Dienstleistungen rund um das Thema Controlling an. Zielsetzung ist es Unternehmen, die einen personellen Engpass im Controlling haben oder sich für das Outsourcing des Controllings entscheiden, optimal zu unterstützen!

Durch unser Leistungsspektrum ist es uns möglich, unsere Kunden von der Entwicklung eines ganzheitlichen Controllingkonzeptes bis hin zur Umsetzung der Konzepte und deren Verwendung im betrieblichen Alltag zu unterstützen und auch entsprechende Ergebnisverantwortung in den Entwicklungsprojekten zu übernehmen.

Es würde uns freuen, auch Sie bei der Entwicklung Ihres Controllings begleiten zu dürfen!

