SAPOtech installiert 400 kWp-Photovoltaikanlage auf dem Dach des CCH – Congress Centers Hamburg

PV-Anlage auf dem Dach des CCH in Hamburg erfolgreich in Betrieb genommen.

Hamburg, 14. November 2025_. Zum Jahresbeginn 2025 startete SAPOtech im Auftrag der HEnW KommunalEnergie GmbH (HKE), einer Tochter der Hamburger Energiewerke, ein zukunftsweisendes Projekt am CCH – Congress Center Hamburg. Auf den weitläufigen Dachflächen des Gebäudes errichtete SAPOtech eine leistungsstarke Photovoltaikanlage mit knapp 400 kWp. Dabei übernahm das Unternehmen sämtliche Schritte – von der technischen Planung über die Beschaffung der Komponenten bis hin zur Installation und erfolgreichen Inbetriebnahme im September 2025. Mit einer Gesamtleistung von 393,49 kWp wird die Anlage künftig große Teile des Strombedarfs des CCH direkt vor Ort decken. Der dort vollständig genutzte Solarstrom senkt Energiekosten und reduziert nachhaltig CO?-Emissionen.

„Projekte mit Eigenstromnutzung wie dieses setzen wir aufgrund ihrer maximalen Klimafreundlichkeit besonders gerne für unsere Kunden um“, betonen die SAPOtech-Gründer und Geschäftsführer Adam Halaburda und Patrick Schmidt.

Nach einer Projektlaufzeit von rund sechs Monaten wurde die Anlage im September erfolgreich in Betrieb genommen. Das Projekt unterstreicht die Kompetenz von SAPOtech, maßgeschneiderte Lösungen auch in komplexen innerstädtischen Gebäudestrukturen erfolgreich zu realisieren. Herausfordernd waren insbesondere die großen Arbeitshöhen, der laufende Veranstaltungsbetrieb sowie die weiten Distanzen zwischen Modulflächen und Einspeisepunkt. Die Kabelverlegung im Gebäudeinneren stellte zusätzliche Anforderungen an Planung und Ausführung. Für die Unterkonstruktion der PV-Anlage wurde der vorhandene Kies als Beschwerung genutzt.

Die Anlagedaten auf einen Blick:

* Module: 884 Stück mit je 445 Wp

* Gesamtleistung: 393,49 kWp

* Wechselrichter: 2 Stück à 110 kW, 1 Stück à 50 kW AC-Leistung

* Geplante Stromproduktion: ca. 318.000 kWh/ Jahr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SAPOtech GmbH

Frau Daphne Ravens

Osterbrooksweg 83

22869 Schenefeld

Deutschland

fon ..: 040 55502477

web ..: https://www.sapotech.de

email : ravens@sapotech.de

Über SAPOtech

Die SAPOtech GmbH mit Sitz in Hamburg ist spezialisiert auf Photovoltaik, Ladeinfrastruktur und Energieberatung. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Energiekonzepte, die wirtschaftliche Effizienz und Klimafreundlichkeit für Industrie- und Gewerbebetriebe verbinden.

Die Gründer und Geschäftsführer bringen ihre langjährige Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zur Effizienzsteigerung der Projekte in jedem einzelnen Schritt ein: Von der ersten Beratung bis hin zum AC-Anschluss und der Inbetriebnahme der Anlagen bietet SAPOtech alle Leistungen aus einer Hand – direkt, schnell und ohne Schnittstelle.

Pressekontakt:

SAPOtech GmbH

Frau Daphne Ravens

Osterbrooksweg 83

22869 Schenefeld

fon ..: 040 55502477

email : ravens@sapotech.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tiemann-Preis 2025 feierlich im Marta Herford verliehen