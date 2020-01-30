-
SAPOtech installiert 400 kWp-Photovoltaikanlage auf dem Dach des CCH – Congress Centers Hamburg
PV-Anlage auf dem Dach des CCH in Hamburg erfolgreich in Betrieb genommen.
Hamburg, 14. November 2025_. Zum Jahresbeginn 2025 startete SAPOtech im Auftrag der HEnW KommunalEnergie GmbH (HKE), einer Tochter der Hamburger Energiewerke, ein zukunftsweisendes Projekt am CCH – Congress Center Hamburg. Auf den weitläufigen Dachflächen des Gebäudes errichtete SAPOtech eine leistungsstarke Photovoltaikanlage mit knapp 400 kWp. Dabei übernahm das Unternehmen sämtliche Schritte – von der technischen Planung über die Beschaffung der Komponenten bis hin zur Installation und erfolgreichen Inbetriebnahme im September 2025. Mit einer Gesamtleistung von 393,49 kWp wird die Anlage künftig große Teile des Strombedarfs des CCH direkt vor Ort decken. Der dort vollständig genutzte Solarstrom senkt Energiekosten und reduziert nachhaltig CO?-Emissionen.
„Projekte mit Eigenstromnutzung wie dieses setzen wir aufgrund ihrer maximalen Klimafreundlichkeit besonders gerne für unsere Kunden um“, betonen die SAPOtech-Gründer und Geschäftsführer Adam Halaburda und Patrick Schmidt.
Nach einer Projektlaufzeit von rund sechs Monaten wurde die Anlage im September erfolgreich in Betrieb genommen. Das Projekt unterstreicht die Kompetenz von SAPOtech, maßgeschneiderte Lösungen auch in komplexen innerstädtischen Gebäudestrukturen erfolgreich zu realisieren. Herausfordernd waren insbesondere die großen Arbeitshöhen, der laufende Veranstaltungsbetrieb sowie die weiten Distanzen zwischen Modulflächen und Einspeisepunkt. Die Kabelverlegung im Gebäudeinneren stellte zusätzliche Anforderungen an Planung und Ausführung. Für die Unterkonstruktion der PV-Anlage wurde der vorhandene Kies als Beschwerung genutzt.
Die Anlagedaten auf einen Blick:
* Module: 884 Stück mit je 445 Wp
* Gesamtleistung: 393,49 kWp
* Wechselrichter: 2 Stück à 110 kW, 1 Stück à 50 kW AC-Leistung
* Geplante Stromproduktion: ca. 318.000 kWh/ Jahr
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
SAPOtech GmbH
Frau Daphne Ravens
Osterbrooksweg 83
22869 Schenefeld
Deutschland
fon ..: 040 55502477
web ..: https://www.sapotech.de
email : ravens@sapotech.de
Über SAPOtech
Die SAPOtech GmbH mit Sitz in Hamburg ist spezialisiert auf Photovoltaik, Ladeinfrastruktur und Energieberatung. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Energiekonzepte, die wirtschaftliche Effizienz und Klimafreundlichkeit für Industrie- und Gewerbebetriebe verbinden.
Die Gründer und Geschäftsführer bringen ihre langjährige Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zur Effizienzsteigerung der Projekte in jedem einzelnen Schritt ein: Von der ersten Beratung bis hin zum AC-Anschluss und der Inbetriebnahme der Anlagen bietet SAPOtech alle Leistungen aus einer Hand – direkt, schnell und ohne Schnittstelle.
Pressekontakt:
SAPOtech GmbH
Frau Daphne Ravens
Osterbrooksweg 83
22869 Schenefeld
fon ..: 040 55502477
email : ravens@sapotech.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
SAPOtech installiert 400 kWp-Photovoltaikanlage auf dem Dach des CCH – Congress Centers Hamburg
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- SAPOtech installiert 400 kWp-Photovoltaikanlage auf dem Dach des CCH – Congress Centers Hamburg
- Tiemann-Preis 2025 feierlich im Marta Herford verliehen
- China Hi-Tech Fair 2025 eröffnet in Shenzhen: Innovation durch Technologie und Zusammenarbeit weltweit fördern
- Girardelli Immobilien – Ihr Immobilienmakler für Konstanz
- Von robotergestützter Neurochirurgie bis zur Krebsdiagnostik: Taiwan setzt auf KI in der Medizin
- Pulsar Helium erhöht Topaz-Potenzial weiter
- Neometals Ltd (ASX: NMT) – Finnisches Vanadiumrückgewinnungsprojekt erhält von Business Finland eine bedingte Förderung in Höhe von 48,7 Millionen EUR (ca. 86,8 Millionen AUD)
- Vertikal gedacht, Platz gespart: SuperTrak CONVEYANCE(TM) Vertical 3 definiert Maschinen-Layouts neu
- Frank Reply setzt für mehr Kundennähe im Onlineshop von TeeGschwendner auf KI
- ADV PAX bedruckt Ihre Weißblechdosen im hochauflösenden Digitaldruck
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.