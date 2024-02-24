Sonne macht Schule: Das Lise-Meitner-Gymnasium wird zum eigenen Stromproduzenten

Installation einer 150 kWp starken Photovoltaikanlage auf dem Dach des Lise-Meitner-Gymnasiums in Hamburg

Für uns sind Schulprojekte etwas Besonderes. Schulen sind nicht nur Orte des Lernens – sie sind auch Orte, an denen die Energiewende für die nächste Generation erlebbar gemacht werden kann. So begann auch die Faszination für Solarenergie bei einem unserer Gründer, Adam Halaburda, während seiner Schulzeit.

Mit der Installation einer 150 kWp starken Photovoltaikanlage auf dem Dach des Lise-Meitner-Gymnasiums in Hamburg geht eine weitere Schule mit uns den Schritt in Richtung einer nachhaltigen und dezentralen Stromversorgung. Das Projekt im Auftrag der HEnW KommunalEnergie GmbH (HKE), einem Tochterunternehmen des städtischen Energieversorgers Hamburger Energiewerke (HEnW), sorgt dafür, dass die Schule zukünftig einen Großteil ihres Strombedarfs aus eigener Kraft deckt.

Projektdaten:

· Module: 330 Stück mit je 455 Wp

· Gesamtleistung: 150,15 kWp

· Belegte Dachfläche: ca. 660 m²

· Wechselrichter: 1 Stück

· Geplante Stromproduktion: über 120.000 kWh/Jahr

Technische Besonderheiten:

Besonders anspruchsvoll war die Umsetzung der Anlage während des laufenden Schulbetriebs. Neben hohen Anforderungen an Arbeitssicherheit und Gebäudeschutz stellte insbesondere die Netzanbindung eine technische Herausforderung dar: Der Netzanschluss musste über ein Nebengebäude unter Einbindung einer bestehenden, kleinen PV-Anlage realisiert und in die vorhandene Infrastruktur integriert werden. Dies erforderte umfangreiche Planungen sowie Anpassungen des Regelungs- und Schutzkonzepts.

SAPOtech plante und installierte die Anlage mit einer aerodynamisch optimierten Flachdach-Unterkonstruktion in Ost-West-Ausrichtung. Neben der fachgerechten AC- und DC-Installation wurde besonderer Wert auf eine langlebige und wartungsfreundliche Ausführung gelegt.

Ein herzliches Dankeschön an unseren Auftraggeber, die Hamburger Energiewerke, sowie an s:flex für die zuverlässige Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Unterkonstruktion und an die FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH für die partnerschaftliche Unterstützung im Projektverlauf.

Gemeinsam schaffen wir die Energieversorgung von morgen – dort, wo die Zukunft lernt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SAPOtech GmbH

Frau Daphne Ravens

Osterbrooksweg 83

22869 Schenefeld

Deutschland

fon ..: 040 55502477

web ..: https://sapotech.de/lise-meitner-gymnasium/

email : ravens@sapotech.de

Über SAPOtech

Die SAPOtech GmbH mit Sitz in Hamburg ist spezialisiert auf Photovoltaik, Ladeinfrastruktur und Energieberatung. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Energiekonzepte, die wirtschaftliche Effizienz und Klimafreundlichkeit für Industrie- und Gewerbebetriebe verbinden.

Die Gründer und Geschäftsführer bringen ihre langjährige Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zur Effizienzsteigerung der Projekte in jedem einzelnen Schritt ein: Von der ersten Beratung bis hin zum AC-Anschluss und der Inbetriebnahme der Anlagen bietet SAPOtech alle Leistungen mit hohem Professionalisierungsgrad aus einer Hand – direkt, schnell und ohne Schnittstelle.

Pressekontakt:

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