M3200: Robuster Drucktransmitter für anspruchsvolle Medien

Der M3200 von AMSYS ist ein erprobter Drucktransmitter für Flüssigkeiten, Gase und anspruchsvolle Medien in industriellen Anwendungen.

Mainz, Juli 2026 – Für industrielle Anwendungen mit anspruchsvollen Medien bietet AMSYS mit dem M3200 einen erprobten Drucktransmitter, der robuste Bauweise mit analogen und digitalen Ausgangssignalen verbindet.

Die Serie eignet sich für die Druckmessung in Flüssigkeiten und Gasen, darunter kontaminiertes Wasser, Dampf und schwach korrosive Medien. Damit adressiert der M3200 Anwendungen, in denen Sensoren bei Feuchtigkeit, Vibrationen und wechselnden Umgebungsbedingungen zuverlässig arbeiten müssen.

Der Drucktransmitter basiert auf der Microfused-Technologie von TE Connectivity. Silizium-Dehnungsmessstreifen werden mit Hochtemperaturglas auf eine Edelstahlmembran aufgebracht. Die medienberührende Druckkammer besteht aus 17-4PH-Edelstahl und ist aus einem Stück gefertigt. Da im Druckpfad keine Schweißnähte oder organischen Materialien dem Medium ausgesetzt sind, unterstützt der Aufbau Medienverträglichkeit und Langzeitstabilität.

Flexible Integration in industrielle Systeme

Der M3200 ist für Druckbereiche von 7-700 bar erhältlich und kann je nach Ausführung als Gage- oder Compound-Variante ausgewählt werden. Für die Integration stehen mehrere Ausgangssignale zur Verfügung: 0,5 bis 4,5 V ratiometrisch, 4 bis 20 mA, 0 bis 5 V, 0 bis 10 V und 1 bis 5 V. Zusätzlich ist eine digitale I²C-Ausführung erhältlich, die Druckwerte mit 14 Bit und Temperatur mit 11 Bit ausgibt.

Bei Anschlüssen und Einbauvarianten bietet die Serie mehrere Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen Kabel-, M12-, Packard- und Form-C-Ausführungen sowie verschiedene Druckanschlüsse. Je nach Anschluss erreicht der Transmitter Schutzarten bis IP67. Damit lässt er sich in stationäre Anlagen und mobile Maschinen mit erhöhter Umgebungsbelastung integrieren.

Typische Einsatzbereiche sind Pumpen und Kompressoren, Hydraulik- und Pneumatiksysteme, Prüfstände, Energie- und Wassermanagement, medizinische Gasdruckmessung, Leckageerkennung und allgemeine industrielle Druckmessaufgaben. AMSYS unterstützt Anwender bei der Auswahl geeigneter Druckbereiche, Ausgangssignale, Druckanschlüsse und Schnittstellen – von der Musterphase bis zur Serienintegration.

Herausragende Eigenschaften

o Druckbereiche: 7 bis 700 bar

o Drucktyp: Gage / Relativdruck und Compound

o Medienberührendes Material: 17-4PH-Edelstahl

o Technologie: Microfused-Silizium-DMS auf Edelstahlmembran

o Analoge Ausgänge: 0,5-4,5 V, 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 1-5 V

o Digitale Schnittstelle: I²C mit 14 Bit Druck- und 11 Bit Temperaturausgabe

o Gesamter Fehlerbereich: TEB ±1,5 % FS

o Schutzart: je nach Anschlussausführung bis IP67

o Temperaturbereich: bis -40 bis +125 °C, abhängig von der Ausführung

o Typische Medien: Flüssigkeiten, Gase, Dampf, kontaminiertes Wasser und schwach korrosive Medien

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email : info@amsys.de

AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen an. Mehr unter www.amsys.de.

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