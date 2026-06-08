AMS 5915: Vielseitige I²C-Drucksensoren bis 16 bar

Die bewährte Drucksensorserie AMS 5915 bietet präzise I²C-Druckmessung, große Variantenvielfalt und flexible Integration für Industrie, HVAC und Medizintechnik.

Mainz, 08.06.2026 – Die bewährte Drucksensorserie AMS 5915 kombiniert digitale Messwertausgabe, große Variantenvielfalt und robuste Leiterplattenmontage für Industrie, HVAC und Medizintechnik.

Mit dem AMS 5915 bietet AMSYS eine erprobte digitale Drucksensorserie für präzise Messaufgaben in kompakten Geräten und elektronischen Systemen. Die Sensoren sind für Differenzdruck-, Relativdruck-, Absolutdruck- und barometrische Messungen erhältlich und decken je nach Ausführung Druckbereiche ab 2,5 mbar bis 16 bar ab.

Die Serie ist kalibriert, linearisiert und im Temperaturbereich von -25 bis +85 °C kompensiert. Für Standarddruckbereiche erreicht der AMS 5915 eine Genauigkeit von bis zu ±0,5 %FSO bei Raumtemperatur. Über die I²C-Schnittstelle stehen Druck- und Temperaturwerte digital zur Verfügung; Modelle für 3,3 V und 5 V erleichtern die Integration in unterschiedliche Elektroniksysteme.

Typische Anwendungen finden sich in der Industrie bei Pneumatik, Vakuumüberwachung und Füllstandsmessung, in der Gebäudetechnik bei HVAC-, Filter- und Gasflussmessungen sowie in der Medizintechnik bei Beatmungstechnik, Spirometrie und CPAP-Anwendungen.

Das robuste keramische DIP-8-Gehäuse ist für die Leiterplattenmontage ausgelegt und je nach Variante mit vertikalen Druckanschlüssen oder für die O-Ring-Abdichtung auf einem Manifold erhältlich. Für Entwicklung und Mustertests stehen ergänzende Evaluierungsmöglichkeiten wie USB-StarterKit und Arduino-Zubehör zur Verfügung.

Für besonders kompakte Anwendungen kann außerdem die Serie AMS 6915 interessant sein, die digitale I²C-Druckmessung in einem miniaturisierten DIL-8-Gehäuse bietet.

Weitere Informationen zur Serie AMS 5915 sowie persönliche Unterstützung bei der Auswahl der passenden Sensorvariante erhalten Interessenten unter www.amsys.de.

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AMSYS GmbH & Co. KG

V. Fruci

An der Fahrt 4

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AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen an. Mehr unter www.amsys.de.

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