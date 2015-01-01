HTU21D – Bewährter digitaler Feuchte- und Temperatursensor für vielseitige OEM-Anwendungen

Der HTU21D ist ein bewährter digitaler Feuchte- und Temperatursensor für energieeffiziente OEM-Anwendungen. Er überzeugt durch hohe Genauigkeit, kompakte Bauform und einfache Integration.

AMSYS (www.amsys.de) bietet mit dem HTU21D einen bewährten digitalen Feuchte- und Temperatursensor für energieeffiziente und platzkritische Anwendungen, der sich seit Jahren als zuverlässiger Allrounder in einer Vielzahl von Anwendungen etabliert hat. Der kompakte OEM-Sensor kombiniert eine kapazitive Feuchtemesszelle mit einem integrierten Temperatursensor und ermöglicht präzise Messungen in anspruchsvollen Umgebungen.

Der HTU21D ist baugleich mit dem Sensirion SHT21 und stellt damit eine kompatible Alternative für bestehende Designs dar. Entwickler, die einen Ersatz für den SHT21 suchen, können den HTU21D ohne großen Anpassungsaufwand einsetzen.

Jeder Sensor ist individuell kalibriert, temperaturkompensiert und getestet. Dadurch wird eine hohe Messgenauigkeit von typ. ±2 %RH sowie eine präzise Temperaturerfassung im Bereich von -40 °C bis 125 °C erreicht. Der Feuchtemessbereich erstreckt sich von 0 bis 100 %RH.

Die digitale I²C-Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme und erlaubt die Weiterverarbeitung der Messdaten mit kostengünstigen Mikrocontrollern. Die Auflösung kann je nach Anwendung angepasst werden, wodurch ein optimaler Kompromiss zwischen Genauigkeit und Messzeit erzielt werden kann.

Dank seiner sehr geringen Verlustleistung von typ. 2,7 µW eignet sich der HTU21D besonders für batteriebetriebene Anwendungen. Zusätzlich kann der Sensor Informationen zum Akkustatus bereitstellen, was ihn für mobile und energieeffiziente Systeme prädestiniert. Für eine zuverlässige Datenübertragung sorgt eine integrierte CRC-Prüfung. Zusätzlich kann über den I²C-Bus ein elektrischer Identifizierungscode ausgelesen werden, der die Rückverfolgbarkeit des Sensors ermöglicht.

Der Sensor ist in einem kompakten, reflowfähigen DFN-Gehäuse (3 x 3 x 0,9 mm³) untergebracht und optional mit einer PTFE-Filtermembran erhältlich, die zusätzlichen Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit bietet.

Typische Einsatzbereiche des HTU21D sind insbesondere HVAC-Systeme, Medizintechnik und Gebäudeautomation sowie darüber hinaus Haushaltsgeräte und mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets.

Durch seine kompakte Bauform, die einfache digitale Anbindung und die hohe Messstabilität eignet sich der HTU21D besonders für eine schnelle und unkomplizierte Integration in bestehende Designs. Dies reduziert Entwicklungsaufwand und Time-to-Market und macht den Sensor zu einer zuverlässigen Lösung für Serienprojekte.

Top-Eigenschaften des HTU21D:

o Feuchtebereich 0 bis 100 %RH

o Temperaturbereich -40 bis 125 °C

o Typ. Genauigkeit ±2 %RH

o Digitale I²C-Schnittstelle

o Sehr geringer Energieverbrauch

Mehr Informationen unter: www.amsys.de

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AMSYS GmbH & Co. KG

Herr V. Fruci

An der Fahrt 4

55124 Mainz

Deutschland

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email : info@amsys.de

AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen an. Mehr unter www.amsys.de.

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