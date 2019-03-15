  • MS5849: Chlorresistenter Absolutdrucksensor für anspruchsvolle OEM-Anwendungen

    Der kompakte Absolutdrucksensor MS5849 überzeugt durch hohe Medienbeständigkeit, digitale Schnittstellen und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Sportgeräten sowie in medizinischen Anwendungen.

    BildDer MS5849 ist ein chlorresistenter OEM-Absolutdrucksensor für anspruchsvolle Anwendungen. Eine biokompatible Gelvariante ermöglicht zudem den Einsatz in Medizingeräten.

    Der digitale Sensor wurde für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Medienresistenz, kompakte Baugröße und Messgenauigkeit entwickelt. Der chlorresistente Gelüberzug schützt das Messelement in anspruchsvollen Umgebungen. In der biokompatiblen Ausführung eignet sich der Sensor darüber hinaus auch als Messelement für medizinische Anwendungen.

    Der reflowfähige MS5849 misst Absolutdruck mit einer Auflösung von 24 Bit und gibt die kalibrierten Messdaten über I²C oder SPI aus. Verfügbar ist der Sensor für Druckbereiche von 0,2 bis 2 bar, 0,2 bis 7 bar und 0,3 bis 30 bar. Zusätzlich erfasst er Temperaturen im Bereich von -40 bis +110 °C.

    Der Sensor kombiniert eine piezoresistive Druckmesszelle mit einem Verstärker-/A/D-Interface-IC auf einem Keramiksubstrat mit Abmessungen von 3,3 x 3,3 x 2,7 mm³. Ein geerdeter Metallring schützt die elektronischen Komponenten und erleichtert die O-Ring-Montage.

    Zur hochgenauen Korrektur der Druck- und Temperaturmessung sind im Modul sechs individuelle Koeffizienten hinterlegt. Mithilfe eines externen Mikroprozessors lassen sich daraus präzise Messwerte berechnen. Darüber hinaus können Oversamplingrate, Messgeschwindigkeit und Strombedarf an die jeweilige Anwendung angepasst werden.

    Dank seiner kompakten Bauform eignet sich der Sensor besonders für den Einsatz in Sportgeräten, beispielsweise in Tauchcomputern. In der biokompatiblen Gelvariante ist er darüber hinaus auch für den Einsatz in medizinischen Geräten geeignet. Der Sensor ist für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen OEM- und Serienanwendungen konzipiert.

    Besondere Merkmale:

    * Hohe Medienresistenz durch chlorresistenten Gelüberzug
    * Auch als biokompatible Variante erhältlich
    * Präzise Absolutdruckmessung mit 24-Bit-Ausgabe
    * Digitale Anbindung über I²C oder SPI
    * Sehr kompakte Abmessungen für platzkritische Anwendungen
    * Für mehrere Druckbereiche bis 30 bar verfügbar
    * Für anspruchsvolle OEM- und Serienanwendungen konzipiert

    Mehr Informationen zu diesem Sensor finden Sie unter: www.amsys.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    AMSYS GmbH & Co. KG
    Herr V. Fruci
    An der Fahrt 4
    55124 Mainz
    Deutschland

    fon ..: 061314698750
    web ..: https://www.amsys.de
    email : info@amsys.de

    AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen an. Mehr unter www.amsys.de.

    Pressekontakt:

    AMSYS GmbH & Co. KG
    Herr V. Fruci
    An der Fahrt 4
    55124 Mainz

    fon ..: 061314698750
    email : info@amsys.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Mit herstellerneutraler Beratung zur optimalen Klebstoff-Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
      Mit dem Ziel, stets die "beste Klebstoff-Lösung für industrielle und handwerkliche Anforderungen" zu finden, geht für die RUDERER KLEBETECHNIK eine herstellerunabhängige Beratung einher....

    2. RUDERER KLEBETECHNIK: Klebstoff-Expertise von Profis für Profis für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
      Dank der neutralen und unabhängigen Produktempfehlung der Experten ist RUDERER-Kunden eines sicher: Für jedes Klebeprojekt und jede noch so komplexe Anwendung erhalten sie den richtigen Klebstoff. ...

    3. Effiziente Kraftübertragung: Spindeltechnologie für anspruchsvolle Hebeprozesse
      Ob im Maschinenbau oder in industriellen Anlagen - Spindeln übernehmen zentrale Aufgaben beim Heben von Lasten....

    4. Hochwertige Fertiggaragen für anspruchsvolle Fahrzeughalter
      Fertiggaragen sind gerade heutzutage eine ideale Möglichkeit, um das eigene Fahrzeug angemessen unterzubringen und sowohl auf kompakte als auch groß angelegte Lösungen zurückzugreifen....

    5. Hochleistung nach Maß: Performance-Planen für anspruchsvolle Einsatzzwecke
      Individuelle Lösungen mit technischer Präzision - Performance-Planen sichern Verlässlichkeit und Langlebigkeit....

    6. Der FPZ Seitenkanalverdichter K04MS-0.75 – 0.90-3ph-: Höchste Leistung und Effizienz für anspruchsvolle Anwend
      Ob in der Industrie, in der Forschung oder in zahlreichen anderen Anwendungsgebieten - der FPZ Seitenkanalverdichter K04MS-0.75 - 0.90-3ph- setzt neue Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit und Leistung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.