DIE JOBMACHER setzen im Recruiting auf KI & Zusammenhalt – für mehr Effizienz für Kandidaten und Kunden

Kandidaten sofort zu kontaktieren, direkt mit Unternehmen zu matchen, um so Kandidaten, als auch Kunden schneller zu helfen. DIE JOBMACHER machen es vor wie es geht.

Kiel, 10.03.2026 – Das fortschrittliche Personaldienstleistungsunternehmen DIE JOBMACHER führt in ihrem stetigen Bemühen um Effizienz und Servicequalität KI-gestützte Prozesse in Ihre Arbeitsabläufe ein. Dabei geht es den JOBMACHERN vor allem darum, ihre Kandidaten und (Neu-)Kunden schneller und einfacher zu betreuen.

Etabliertes Unternehmen mit neuer Vision

DIE JOBMACHER sind seit fast 16 Jahren mit ihrem breiten Spektrum an HR-Dienstleistungen – von der Arbeitnehmerüberlassung über die direkte Personalvermittlung bis hin zu Payroll-Service und Master-Vendor-Modellen – ein Vorreiter in der Personaldienstleistungsbranche. Das Unternehmen hat stets betont, dass sie sich durch Flever – Fairness, Loyalität, Eigenständigkeit, Vertrauen, Ehrlichkeit und Respekt – auszeichnen. „Wir lieben, was wir tun und sind oft Vorreiter auf dem Markt, besonders in Bezug auf das Thema KI in der Personaldienstleistungsbranche. Dabei geht es uns darum, noch schneller und besser zu werden und mit der Zeit zu gehen“, betont Carsten Löhden, Leiter Marketing bei DIE JOBMACHER.

Künstliche Intelligenz – Unterstützung ohne den persönlichen Austausch zu ersetzen

In einer Welt, in der Technologie und Digitalisierung zunehmend ihren Einfluss auf die Arbeitswelt ausüben, hat DIE JOBMACHER die Bedeutung und Möglichkeiten von KI im Recruiting erkannt und ist bereit, diesen Weg zu gehen. KI wird dabei als unterstützendes Element eingesetzt, um die Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen, während der persönliche Austausch zwischen Bewerbern, Kunden und dem Team von DIE JOBMACHER weiterhin im Vordergrund steht. „Wir haben den Wandel auf dem Recruiting-Markt erkannt und gehen voran. Wir sind #möglichmacher und drücken unserer Branche unseren ganz eigenen Stempel auf. Der persönliche Austausch bleibt aber das A und O“, so Löhden weiter. Zusammen mit dieser Botschaft betont das Unternehmen auch die Bedeutung einer gemeinschaftlichen Zusammenarbeit in der aktuellen wirtschaftlichen Lage. „Wir haben erkannt, dass es, besonders in der jetzigen wirtschaftlichen Lage, nur miteinander geht“, sagt Löhden und unterstreicht damit die Notwendigkeit von Zusammenhalt und Partnerschaft, um die Herausforderungen auf dem Markt zu meistern. Dieser Innovationsgeist, gepaart mit der Aufrechterhaltung ihres starken Engagements für ihre traditionellen Werte und Prinzipien, positioniert DIE JOBMACHER als einen zuverlässigen, zukunftsfähigen Partner in der Personaldienstleistungsbranche.

DIE JOBMACHER Holding GmbH

Herr Carsten Löhden

Sophienblatt 21a

24103 Kiel

Deutschland

fon ..: 01759365696

web ..: https://www.die-jobmacher.de/de/home.html

email : c.loehden@die-jobmacher.de

DIE JOBMACHER sind ein etablierter Personaldienstleister in Deutschland, der ein breites Spektrum an HR-Dienstleistungen anbietet. Seit fast 16 Jahren bietet das Unternehmen Arbeitnehmerüberlassung, direkte Personalvermittlung, Payroll-Service sowie Master-Vendor-Lösungen an. Mit Flever – Fairness, Loyalität, Eigenständigkeit, Vertrauen, Ehrlichkeit und Respekt – als grundlegende Werte fährt das Unternehmen fort, innovative Wege zu finden, um die aktuellen Anforderungen des Personalmarktes zu erfüllen und dabei stets einen hohen Servicelevel zu wahren.

DIE JOBMACHER Holding GmbH

Carsten Löhden

Sophienblatt 21a

24103 Kiel

fon ..: 01759365696

email : c.loehden@die-jobmacher.de

