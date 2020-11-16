  • AMS 4711: Einbaufertiger Miniatur-Drucktransmitter für Maschinenbau, Anlagenbau und HVAC

    Der AMS 4711 ist ein kompakter Drucktransmitter mit 0-5-V-Ausgang, IP67-Gehäuse und Druckbereichen von 5 mbar bis 2 bar für industrielle Messaufgaben.

    BildMainz, 24.06.2026 – Für viele Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau werden Drucksensoren benötigt, die sich schnell integrieren lassen und zuverlässige Messwerte liefern. Der AMS 4711 von Analog Microelectronics, erhältlich bei AMSYS, ist ein kompakter Drucktransmitter mit analogem 0-5-V-Ausgangssignal und robuster Bauform für industrielle Messaufgaben.

    Die Serie ist kalibriert und über den Temperaturbereich von -25 °C bis +85 °C kompensiert. Dadurch eignet sich der AMS 4711 für Anwendungen, in denen stabile Druckmesswerte auch bei wechselnden Umgebungsbedingungen erforderlich sind. Die Versorgungsspannung von 8-36 V erleichtert die Einbindung in bestehende Mess-, Steuerungs- und Überwachungssysteme.

    Erhältlich ist der AMS 4711 in verschiedenen Varianten für Differenzdruck-, Relativdruck-, bidirektionale Differenzdruck-, Absolutdruck- und barometrische Messungen. Die Druckbereiche reichen von 0-5 mbar bis 0-2 bar. Damit deckt die Serie sowohl empfindliche Niederdruckmessungen als auch typische industrielle Druckmessaufgaben ab.

    Für den praktischen Einsatz ist der Drucktransmitter in einem kompakten Kunststoffgehäuse untergebracht. Das Gehäuse ist bei korrekt angeschlossenen Druckanschlüssen nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt. Die elektrische Verbindung erfolgt über einen M5-Rundsteckverbinder, der Druckanschluss über Schlauchstutzen. Dadurch lässt sich der Sensor einfach und schnell in pneumatische oder fluidische Systeme integrieren.

    Typische Anwendungen finden sich in der statischen und dynamischen Druckmessung, in der Vakuumüberwachung, der Füllstandsmessung, der Gasflussmessung sowie in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Durch das standardisierte Ausgangssignal eignet sich der AMS 4711 besonders für Anwendungen, bei denen ein direkt auswertbares Sensorsignal gefragt ist.

    AMSYS unterstützt Anwender bei der Auswahl des passenden Druckbereichs, der geeigneten Druckart und der technischen Bewertung für die jeweilige Anwendung. Neben dem AMS 4711 bietet AMSYS ein breites Portfolio an Drucksensoren und Drucktransmittern für unterschiedliche Bauformen, Schnittstellen und Integrationsanforderungen. Mehr unter: www.amsys.de

    Herausragende Eigenschaften
    o Einbaufertiger Miniatur-Drucktransmitter mit analogem 0-5-V-Ausgang
    o Kalibriert und temperaturkompensiert von -25 °C bis +85 °C
    o Druckbereiche von 5 mbar bis 2 bar
    o Varianten für Differenz-, Relativ-, Absolut- und barometrischen Druck
    o Bidirektionale Differenzdruckvarianten für positive und negative Druckdifferenzen
    o Versorgungsspannung von 8-36 V
    o Robustes, kompaktes Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP67
    o M5-Rundsteckverbinder und Schlauchstutzen für einfache Integration

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    AMSYS GmbH & Co. KG
    Herr V. Fruci
    An der Fahrt 4
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    web ..: https://www.amsys.de
    email : info@amsys.de

    AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen an. Mehr unter www.amsys.de.

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