Kunst trifft Wissen – Gesundheitsbildung über Bildsprache, Wahrnehmung und Gefühl

Kunst trifft Wissen, ein künstlerisches Lernsystem, das wissenschaftlich fundierte Inhalte aus Ernährung, Bewegung und mentaler Gesundheit über Bildsprache, Wahrnehmung und Gefühl vermittelt.

Riesa, 05.07.2026/Gesundheitsbildung bedeutet häufig, Wissen zu vermitteln. Kunst trifft Wissen erweitert diesen Ansatz um eine neue Dimension: Bildsprache, Wahrnehmung und Gefühl.

Das künstlerische Lernsystem verbindet wissenschaftlich fundierte Inhalte aus Ernährung, Bewegung und mentaler Gesundheit mit visuell gestalteten Lernräumen. Dadurch entsteht ein Zugang, bei dem Wissen nicht nur vermittelt, sondern über Bildsprache, Wahrnehmung und Gefühl bewusst erfahrbar wird.

Im Mittelpunkt stehen künstlerisch entwickelte Lernräume. Jeder Lernraum widmet sich einem Gesundheitsthema und verbindet Bildsprache mit Wahrnehmung, Gefühl, Reflexionsfragen und kurzen Wissensimpulsen. So entsteht ein Zusammenspiel aus persönlicher Erfahrung und fachlich fundiertem Wissen.

Anders als klassische Lernformate, die überwiegend auf Texte und Informationsvermittlung setzen, eröffnet Kunst trifft Wissen einen neuen Zugang zum Lernen. Die Bildsprache eröffnet einen ersten Bezug zum Thema. Wahrnehmung und Gefühl schaffen eine persönliche Verbindung, während Reflexionsfragen und kurze Wissensimpulse den Lernprozess vertiefen.

Gesundheitswissen wird dadurch nicht ersetzt, sondern erweitert. Komplexe Zusammenhänge können verständlicher, greifbarer und bewusster erlebt werden. Lernen wird zu einem Prozess des Sehens, Wahrnehmens und Entdeckens.

Kunst trifft Wissen richtet sich insbesondere an Mentalcoaches, Neurotrainer und ganzheitlich arbeitende Gesundheitsprofis. Die digitalen Lernräume ergänzen bestehende Coaching-, Trainings- und Therapieangebote und schaffen neue Möglichkeiten, Gesundheitsbildung visuell und erfahrungsorientiert zu vermitteln.

„Viele Menschen verfügen heute über umfangreiches Gesundheitswissen. Kunst trifft Wissen verbindet dieses Wissen mit Bildsprache, Wahrnehmung und Gefühl. So entstehen Lernräume, in denen Inhalte nicht nur verstanden, sondern bewusst erlebt werden können.“

Nicht nur zum Verstehen. Sondern zum Wahrnehmen.

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Frau Mandy Just

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01589 Riesa

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Das Multimedia Design Studio entwickelt interaktive Lernwelten in den Bereichen Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit. Ziel ist es, komplexe Gesundheitsinhalte visuell zugänglich, emotional erfahrbar und nachhaltig wirksam zu vermitteln.

Gründerin Mandy Just verbindet gestalterische Expertise mit einem besonderen Fokus auf ganzheitliche Gesundheitsbildung. Mit dem Projekt „Kunst trifft Wissen“ schafft das Studio eine innovative Schnittstelle zwischen künstlerischem Ausdruck und wissenschaftlich fundierter Wissensvermittlung.

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