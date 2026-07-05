  • Kunst trifft Wissen – Gesundheitsbildung über Bildsprache, Wahrnehmung und Gefühl

    Kunst trifft Wissen, ein künstlerisches Lernsystem, das wissenschaftlich fundierte Inhalte aus Ernährung, Bewegung und mentaler Gesundheit über Bildsprache, Wahrnehmung und Gefühl vermittelt.

    BildRiesa, 05.07.2026/Gesundheitsbildung bedeutet häufig, Wissen zu vermitteln. Kunst trifft Wissen erweitert diesen Ansatz um eine neue Dimension: Bildsprache, Wahrnehmung und Gefühl.

    Das künstlerische Lernsystem verbindet wissenschaftlich fundierte Inhalte aus Ernährung, Bewegung und mentaler Gesundheit mit visuell gestalteten Lernräumen. Dadurch entsteht ein Zugang, bei dem Wissen nicht nur vermittelt, sondern über Bildsprache, Wahrnehmung und Gefühl bewusst erfahrbar wird.

    Im Mittelpunkt stehen künstlerisch entwickelte Lernräume. Jeder Lernraum widmet sich einem Gesundheitsthema und verbindet Bildsprache mit Wahrnehmung, Gefühl, Reflexionsfragen und kurzen Wissensimpulsen. So entsteht ein Zusammenspiel aus persönlicher Erfahrung und fachlich fundiertem Wissen.

    Anders als klassische Lernformate, die überwiegend auf Texte und Informationsvermittlung setzen, eröffnet Kunst trifft Wissen einen neuen Zugang zum Lernen. Die Bildsprache eröffnet einen ersten Bezug zum Thema. Wahrnehmung und Gefühl schaffen eine persönliche Verbindung, während Reflexionsfragen und kurze Wissensimpulse den Lernprozess vertiefen.

    Gesundheitswissen wird dadurch nicht ersetzt, sondern erweitert. Komplexe Zusammenhänge können verständlicher, greifbarer und bewusster erlebt werden. Lernen wird zu einem Prozess des Sehens, Wahrnehmens und Entdeckens.

    Kunst trifft Wissen richtet sich insbesondere an Mentalcoaches, Neurotrainer und ganzheitlich arbeitende Gesundheitsprofis. Die digitalen Lernräume ergänzen bestehende Coaching-, Trainings- und Therapieangebote und schaffen neue Möglichkeiten, Gesundheitsbildung visuell und erfahrungsorientiert zu vermitteln.

    „Viele Menschen verfügen heute über umfangreiches Gesundheitswissen. Kunst trifft Wissen verbindet dieses Wissen mit Bildsprache, Wahrnehmung und Gefühl. So entstehen Lernräume, in denen Inhalte nicht nur verstanden, sondern bewusst erlebt werden können.“

    Nicht nur zum Verstehen. Sondern zum Wahrnehmen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Multimedia Design Studio
    Frau Mandy Just
    Str.d.Einheit 11
    01589 Riesa
    Deutschland

    fon ..: 01774305996
    web ..: https://www.multimedia-design-studio.com
    email : info@kunst-trifft-wissen.com

    Das Multimedia Design Studio entwickelt interaktive Lernwelten in den Bereichen Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit. Ziel ist es, komplexe Gesundheitsinhalte visuell zugänglich, emotional erfahrbar und nachhaltig wirksam zu vermitteln.
    Gründerin Mandy Just verbindet gestalterische Expertise mit einem besonderen Fokus auf ganzheitliche Gesundheitsbildung. Mit dem Projekt „Kunst trifft Wissen“ schafft das Studio eine innovative Schnittstelle zwischen künstlerischem Ausdruck und wissenschaftlich fundierter Wissensvermittlung.

    Pressekontakt:

    Multimedia Design Studio
    Frau Mandy Just
    Straße der Einheit 11
    01589 Riesa

    fon ..: 01774305996
    email : info@kunst-trifft-wissen.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Kunst trifft Raumakustik: freiraum Akustik vereint Ästhetik, Funktion und Handwerk
      Stilvolle Räume brauchen mehr als gute Akustik - sie brauchen Atmosphäre, Charakter und Kunst. freiraum Akustik aus Heidelberg verbindet handwerkliche Präzision mit moderner Raumgestaltung und Kunst....

    2. Kunst trifft Kulinarik – B(L)OOM Art Dinner ab März 2023 im MURAL
      Unvergessliches Dinner Erlebnis einmal im Monat ab März im Rahmen des diesjährigen Flower Power Festivals...

    3. Frühjahrsheilpflanze Löwenzahn: Traditionelles Wissen trifft moderne Kräutermedizin
      Mit dem Frühling rückt eine oft unterschätzte Heilpflanze in den Fokus: Löwenzahn. Was viele als Unkraut abtun, ist seit Jahrhunderten fester Bestandteil der Traditionellen Chinesischen Medizin....

    4. Wenn Kunst auf Korken trifft: Handbemalte Rieslingsekt-Flaschen im KIOSK KNALLPINK – Ein Hoch auf Farbe, Freud
      Ein Hoch auf das Leben. Ein Hoch auf die Kunst. Und ein Hoch auf jede einzelne Flasche....

    5. Klassik trifft Rock. Vergangenheit trifft Zukunft. Mensch trifft Maschine.
      Was, wenn Bach, Schubert oder Verdi ihre Meisterwerke mit modernen Sounds neu denken könnten? Der Schweizer Musiker, Sänger und AI-Pionier henry+ beantwortet genau diese Fragen -...

    6. KUNST – Mein Lebenselixier – Band 1 einer Reihe von Geschichten rund um Kunst
      Kunst am Zaun e. V. vereint in "KUNST - Mein Lebenselixier" verschiedene Erzählungen über Künstler und ihre Beziehung zur Kunst....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.