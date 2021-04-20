WALLIX verbindet Remote Browser Isolation mit Access Governance

WALLIX erweitert seine Plattform WALLIX One um den Web Session Manager und verbindet Remote Browser Isolation mit Access Governance für sichere browserbasierte Zugriffe.

Paris, 25. Juni 2026 – WALLIX (Euronext: ALLIX), europäischer Anbieter von Cybersecurity-Lösungen mit Fokus auf Identity & Access Security und führend im Bereich Privileged Access Management (PAM), stärkt seine Strategie für eine einheitliche Access Governance mit der erfolgreichen Markteinführung von WALLIX Web Session Manager. Die Ende 2025 vorgestellte Lösung erweitert die Plattform WALLIX One um eine sichere Verwaltung und Kontrolle browserbasierter Zugriffe.

Der nativ in WALLIX One integrierte Web Session Manager nutzt die Technologie Remote Browser Isolation (RBI), um Web-Sitzungen in einer isolierten Umgebung auszuführen und so die Risiken beim Zugriff auf Webanwendungen und sensible Systeme deutlich zu reduzieren. Gleichzeitig überträgt die Lösung bewährte PAM-Funktionen wie Zugriffskontrolle, Sitzungsüberwachung und Auditierbarkeit auf browserbasierte Anwendungen und schafft damit ein durchgängiges Sicherheitsniveau für Webzugriffe.

Sichere Webzugriffe zentral verwalten

Geschäftsanwendungen, Cloud-Konsolen, Partnerportale und industrielle Bedienoberflächen werden heute überwiegend über den Webbrowser genutzt. Damit ist der Browser längst zum zentralen Zugangspunkt für geschäftskritische Ressourcen geworden. Für Unternehmen bedeutet das jedoch auch neue Herausforderungen: Häufig kommen unterschiedliche Einzellösungen zum Einsatz, die den Verwaltungsaufwand erhöhen, Sicherheitslücken entstehen lassen und die Transparenz über Zugriffe und Nutzeraktivitäten einschränken.

WALLIX Web Session Manager begegnet diesen Herausforderungen, indem die Schutzmechanismen von Remote Browser Isolation mit den bewährten Funktionen des Privileged Access Management kombiniert werden. Dazu gehören Zugriffskontrolle, starke Authentifizierung, Sitzungsüberwachung sowie die vollständige Nachvollziehbarkeit aller Aktivitäten. Jede Web-Sitzung wird in einer isolierten Browser-Umgebung ausgeführt, sodass schädliche Inhalte den Endpunkt des Benutzers nicht erreichen können und gleichzeitig sämtliche Zugriffe transparent überwacht werden.

Über die Plattform WALLIX One lassen sich sämtliche kritischen digitalen Zugriffe zentral verwalten und nach den Prinzipien von Zero Trust absichern. Gleichzeitig unterstützt die Lösung Unternehmen dabei, regulatorische Anforderungen wie NIS2, DORA und IEC 62443 zu erfüllen.

Auch der Markt bestätigt diesen Ansatz: Im aktuellen _Leadership Compass PAM 2026_ hebt das unabhängige Analystenhaus KuppingerCole den WALLIX Web Session Manager als innovative Lösung hervor, die browserbasierte Zugriffe absichert und gleichzeitig ein nahtloses Benutzererlebnis ermöglicht.

Erfolgreicher Marktstart mit namhaften Referenzen

Nur wenige Monate nach der Markteinführung wird WALLIX Web Session Manager bereits von Organisationen mit besonders hohen Anforderungen an Cybersicherheit, Compliance und operative Resilienz eingesetzt.

So hat die Pariser Feuerwehr (Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, BSPP) die Lösung in ihre bestehende WALLIX-PAM-Infrastruktur integriert, um die Governance administrativer Webportale zu stärken und browserbasierte Zugriffe detailliert zu überwachen. Auch ein führendes Unternehmen der Nuklearindustrie setzt den Web Session Manager ein, um den Zugriff auf kritische Systeme in einer besonders sensiblen Betriebsumgebung abzusichern.

Darüber hinaus nutzen unter anderem NHS Bristol (Gesundheitswesen, Großbritannien), ArcelorMittal (Stahlindustrie, Frankreich), Colas Digital (Bouygues-Gruppe, Frankreich) und France Télévisions (Medien, Frankreich) die Lösung innerhalb der Plattform WALLIX One. Sie sichern damit Cloud-Management-Konsolen, geschäftskritische SaaS-Anwendungen sowie Administrationszugänge zu kritischen Infrastrukturen.

_“Die digitale Arbeitswelt entwickelt sich schneller, als klassische Sicherheitsmodelle Schritt halten können. Unternehmen benötigen Lösungen, die Web-, Cloud- und IT-Zugriffe wirksam absichern, ohne zusätzliche Komplexität oder weitere Einzellösungen zu schaffen. Mit dem Web Session Manager integrieren wir browserbasierte Sicherheit auf Basis von Remote Browser Isolation direkt in die Access Governance. Über die Plattform WALLIX One lassen sich Identitäten, Zugriffe und Benutzeraktivitäten zentral verwalten. Das schafft die Grundlage für mehr operative Resilienz, unterstützt die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und ermöglicht eine sichere digitale Transformation“, _erklärt Wadiha El Batti, Product Management Director bei WALLIX.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WALLIX GmbH

Herr Thomas Reinhard

Prinzregentenstraße 91

81677 München

Deutschland

fon ..: +49 89 255521628

web ..: https://www.wallix.com

email : treinhard@wallix.com

WALLIX (Euronext: ALLIX, seit 2015 börsennotiert) ist ein europäischer Anbieter von Cybersecurity-Lösungen und führend im Bereich Privileged Access Management (PAM). Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, ihre Sicherheit und digitale Souveränität nachhaltig zu stärken. Verwurzelt in europäischen Werten wie Sicherheit und Freiheit und von führenden Analystenhäusern für die technologische Leistungsfähigkeit der Plattform WALLIX One anerkannt, begleitet WALLIX heute mehr als 4.000 Organisationen weltweit.

Die Mission ist klar: Identitäten, Zugriffe und privilegierte Berechtigungen in sämtlichen IT- und OT-Umgebungen zu schützen – und Unternehmen so die Freiheit zu geben, sich sicher und selbstbewusst in einer zunehmend digitalen Welt zu bewegen.

Pressekontakt:

ACTUS Finance & Communication

Frau Déborah Schwartz

Rue de Ponthieu 52

75008 Paris

fon ..: +33 (0)6 27 09 05 73

email : dschwartz@actus.fr

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