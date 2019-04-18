WALLIX setzt auf souveräne KI-Cybersicherheit und starkes Partnernetzwerk

WALLIX hat auf seiner Partnerkonferenz 2026 seine Strategie für souveräne Cybersicherheit vorgestellt. Im Fokus standen die Integration vertrauenswürdiger KI sowie der Ausbau des Partnernetzwerks.

Paris, Frankreich, 6. Mai 2026 – WALLIX (Euronext: ALLIX), europäischer Anbieter von Cybersecurity-Software mit Fokus auf Identity & Access Management (IAM) und anerkannter Spezialist für Privileged Access Management (PAM), hat im Rahmen seiner vierten Partner Conference mehr als 50 strategische Partnerorganisationen aus der EMEA-Region zusammengebracht.

Die Veranstaltung am 14. und 15. April 2026 in Rom stand ganz im Zeichen souveräner Cybersicherheit und der weiteren Integration vertrauenswürdiger KI in die WALLIX-Plattform. Darüber hinaus zeichnete das Unternehmen im Rahmen der „2025 Partner Awards“ die erfolgreichsten Partner seines Netzwerks aus.

Souveräne Cybersicherheit als strategischer Fokus

In seiner Eröffnungs-Keynote unterstrich Eric Gatrio, Chief Revenue Officer von WALLIX, die Ambition des Unternehmens: „WALLIX unterstützt Organisationen dabei, ihre digitale Souveränität zu stärken – mit einer einheitlichen Cybersecurity-Plattform für das Management von Identitäten, digitalen Zugängen und privilegierten Konten in IT- und OT-Umgebungen.“

Angesichts wachsender wirtschaftlicher und regulatorischer Anforderungen positioniert sich WALLIX dabei gezielt als europäische Alternative zu außereuropäischen Cybersecurity-Anbietern. „Unser Zero-Trust-Ansatz unterstützt Unternehmen dabei, Anforderungen wie NIS2, DORA oder IEC 62443 zu erfüllen. Grundlage dafür sind Lösungen, die nach höchsten europäischen Qualitätsstandards entwickelt und von BSI sowie ANSSI zertifiziert wurden. Ziel ist es, unseren Kunden größtmögliche Handlungsfreiheit und strategische Unabhängigkeit zu ermöglichen – in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und darüber hinaus“, so Gatrio weiter.

Diese Positionierung spiegelt die strategische Ausrichtung von WALLIX wider: die Verbindung von Identitätssicherheit, digitaler Souveränität und technologischer Unabhängigkeit, um sich in der EMEA-Region als vertrauenswürdige europäische Alternative zu etablieren.

Vertrauenswürdige KI im Zentrum der WALLIX-Plattform

Im Rahmen der Veranstaltung stellte Wadiha El Batti, Product Management Director bei WALLIX, erste Einblicke in die künftige Produktstrategie des Unternehmens vor. Im Fokus stand dabei die Integration künstlicher Intelligenz in die einheitliche Plattform für Identity-, Access- und Privileged-Access-Management.

Der Ansatz von WALLIX versteht KI nicht als intransparente „Black Box“, sondern als vertrauenswürdige Technologie zur Unterstützung von Sicherheits- und Governance-Prozessen. Ziel ist es, Transparenz und Analysefähigkeiten auf Basis von Sicherheitslogs und Ereignisdaten zu verbessern, identitätsbezogene Risiken – insbesondere im Zusammenhang mit Non-Human Identities (NHIs) und privilegierten Zugriffen – frühzeitig zu erkennen sowie Governance-Mechanismen im Umgang mit Shadow AI zu stärken.

_“Die Herausforderung besteht nicht darin, einfach KI hinzuzufügen, sondern sie intelligent einzusetzen, um die Governance von Identitäten und Zugängen nachhaltig zu stärken. Für WALLIX ist KI kein abstraktes Versprechen, sondern ein praktisches Werkzeug, um Kontrolle zurückzugewinnen, Risiken zu reduzieren und Vertrauen zu schaffen – ohne Kompromisse bei Sicherheit oder digitaler Souveränität“_, erklärt Wadiha El Batti.

Partner Awards 2025 würdigen starke Leistungen im Netzwerk

Ein Höhepunkt der Veranstaltung waren die „2025 Partner Awards“, mit denen WALLIX besonders erfolgreiche und engagierte Partner aus seinem internationalen Ökosystem ausgezeichnet hat:

* _ADD D.O.O – Best Signing of the Year 2025 (CEE) _

* _Atos – Integrator Partner of the Year 2025 (Frankreich) _

* _Axeli – Rising Star Partner 2025 (Marokko) _

* _Axians – Champion of the Year 2025 – OT SaaS PAM (Spanien) _

* _Boll Engineering – Distributor of the Year 2025 (DACH) _

* _Comguard – Distributor of the Year 2025 (CEE) _

* _Controlware – Best Growth 2025 (Deutschland) _

* _Datakom – VAR of the Year 2025 (DACH) _

* _WBG – Partner of the Year 2025 (Bahrain) _

* _Glox – Partner of the Year 2025 (Türkei) _

* _Mechsoft – Best Services Partner 2025 (Vereinigte Arabische Emirate) _

* _Neverhack – Best Partner Engagement 2025 (Frankreich) _

* _NXO – Best Growth 2025 (Frankreich) _

* _SNS Security – Best MSP Growth 2025 (Frankreich) _

* _Sorint – Rising Star Partner OT 2025 (Italien) _

* _Techso Group – Partner of the Year 2025 (Afrika) _

* _Thales Cyber Solutions – Partner of the Year 2025 (Belgien/Luxemburg)_

Mit den Auszeichnungen unterstreicht WALLIX die Bedeutung seines internationalen Partnernetzwerks, das eine zentrale Rolle für das Wachstum und die strategische Entwicklung des Unternehmens spielt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WALLIX GmbH

Herr Thomas Reinhard

Prinzregentenstraße 91

81677 München

Deutschland

fon ..: +49 89 255521628

web ..: https://www.wallix.com

email : treinhard@wallix.com

Über WALLIX

Seit 2015 an der Euronext (ALLIX) notiert, ist WALLIX ein europäischer Anbieter von Cybersecurity-Software und ein anerkannter Marktführer im Bereich Privileged Access Management (PAM). Das Unternehmen unterstützt Organisationen im öffentlichen und privaten Sektor dabei, Identitäten und Zugriffe abzusichern sowie ihre operative Resilienz, regulatorische Compliance und digitale Souveränität zu stärken.

Die Plattform WALLIX One schützt heute mehr als 4.000 Organisationen weltweit. Sie sichert Identitäten, Benutzerzugänge und privilegierte Konten in IT- und OT-Umgebungen und ermöglicht es Unternehmen, sich in einer zunehmend komplexen und vernetzten digitalen Welt sicher weiterzuentwickeln.

Pressekontakt:

ACTUS Finance & Communication

Frau Déborah Schwartz

Rue de Ponthieu 52

75008 Paris

fon ..: +33 (0)6 27 09 05 73

email : dschwartz@actus.fr

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