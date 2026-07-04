Jazz & more geht in die zweite Runde 2026

Nach dem erfolgreichen Auftakt geht die Musikreihe Jazz & more der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) mit den Excelsior Jazzmen am Samstag, 11. Juli 2026, in die zweite Runde.

Die Excelsior Jazzmen spielen in der Wolfsburger Innenstadt

Wolfsburg, 07.07.2026 – Nach den erfolgreichen Auftakt-Konzerten geht die traditionsreiche Musikreihe Jazz & more der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) mit den Excelsior Jazzmen am Samstag, 11. Juli 2026, in die zweite Runde. Die Besucherinnen und Besucher erwartet von 11 bis 14 Uhr erstklassiger Oldtime-Jazz auf dem Hugo-Bork-Platz. Das Konzert wird von Elektro Germey präsentiert. Der Eintritt ist kostenfrei.

„Nach dem großartigen Start der Konzertreihe am vergangenen Samstag geht es auch in den kommenden Wochen musikalisch weiter“, erklärt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Wir freuen uns am nächsten Samstag auf die Excelsior Jazzmen, die mit ihrem vielseitigen Repertoire immer wieder eine Bereicherung für Jazz & more sind.“

Die Excelsior Jazzmen treten bereits das siebte Mal in Folge bei Jazz & more auf und nehmen das Publikum musikalisch mit in die 1920er und 1930er Jahre. Die 1992 in Schwülper gegründete sechsköpfige Band tritt seitdem regelmäßig in der Harz-Heide-Region auf. In Wolfsburg ist die Formation außerdem durch Auftritte bei den Jazz-Freunden Nordsteimke bekannt. Ihr Repertoire umfasst Dixieland, Swing, Blues, Gospel und Ragtime mit Jazz-Klassikern wie „Sweet Georgia Brown“ und „All Of Me“, Gospelsongs wie „Down By The Riverside“ und „Just A Closer Walk“, alten deutschen Schlagern wie „Hallo kleines Fräulein“ sowie einer eigenen Version von „Honky Tonk Women“ der Rolling Stones. und die Kooperation mit dem Maritimen Chor bekannt.

„Ein bunte Mischung, dafür stehen die Excelsior Jazzmen“, erklärt Bernd Siemens, Banjo, Gitarre und Gesang. „Auch für diesen Sommer haben wir ein abwechslungsreiches Programm, bestehend aus Jazz-Standards, alten deutschen Schlagern und Gospelsongs, vorbereitet. Wir haben in unserer langjährigen Bandgeschichte schon so viele Orte bespielt – aber in der Porschestraße, unter dem Glasdach, herrscht stets eine einmalige Atmosphäre.“

„Musik kann entspannen, animieren oder elektrisieren. Damit kennen wir uns aus“, freut sich Rolf Berheide, Geschäftsführer von Elektro Germey. „Die traditionelle Konzertreihe Jazz & more gehört zum Wolfsburger Sommerprogramm wie der Spannungsprüfer in den Werkzeugkoffer. Unser Unternehmen präsentiert am 11. Juli das Konzert der Excelsior Jazzmen, die das Publikum auf eine Zeitreise durch verschiedene Ären des Jazz führen werden.“

Die traditionsreiche Konzertreihe Jazz & more wird von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert und findet bereits zum 27. Mal in der Wolfsburger Innenstadt statt. Vom 4. Juli bis zum 15. August 2026 präsentieren jeden Samstag verschiedene Jazz- und Bluesbands ihr musikalisches Können. Ein ergänzendes gastronomisches Angebot rundet das eintrittsfreie Konzerterlebnis unter freiem Himmel ab. Für den Besuch der Jazz & more-Konzerte ist keine Voranmeldung oder Reservierung notwendig. Es gilt freier Zugang und freie Platzwahl. Ein barrierefreier Zugang ist ebenfalls sichergestellt.

Die Konzertreihe Jazz & more im Überblick:

04. Juli 2026: Brazzo Brazzone

04. Juli 2026: Lucia Fodde Quartett (Sonderkonzert, ab 16:30 Uhr)

11. Juli 2026: Excelsior Jazzmen

18. Juli 2026: Red Onion Jazz Company

25. Juli 2026: Jazz2Jazz

01. August 2026: Saratoga Seven Jazzband

08. August 2026: Traditional Old Merry Tale Jazzband

15. August 2026: Orchester der Stadtwerke Wolfsburg (Sonderkonzert, 10:00 bis 12:00 Uhr)

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Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

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