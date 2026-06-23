Öffentliche Stadtführungen im Juli und August 2026

Stadtgeschichte, Natur, Technik und interaktive Familienerlebnisse in Wolfsburg erleben

Wolfsburg, 23.06.2026 – Die Sommermonate Juli und August laden dazu ein, Wolfsburg zu Fuß oder mit dem Rad zu erkunden. Ob Technik-Highlight, Fahrradtour ins Grüne oder interaktive Familienführung: Die öffentlichen Stadtführungen der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) bieten vielfältige Möglichkeiten, Stadtgeschichte, Natur und Mobilität aus neuen Perspektiven zu erleben. Die Führungen sind online unter www.wolfsburg-erleben.de oder im Wolfsburg Store inkl. Tourist-Information buchbar.

„Gerade im Sommer sind unsere Stadtführungen eine ideale Gelegenheit, Wolfsburg aktiv zu erkunden – ob mit der Familie, mit Freunden oder als kleines Ferienabenteuer“, sagt Christoph Kaufmann, Leiter Wolfsburg Store und Tourist-Information der WMG. „Von spannenden Einblicken in die Automobilproduktion bis hin zu Naturerlebnissen und besonderen Ausblicken vom Rathausdach ist für jeden Geschmack etwas dabei.“

Mit Beginn der Sommerferien findet am 3. Juli 2026 um 13:45 Uhr die beliebte „WerkTour: Volkswagen hautnah erleben“ statt. Nach einem kurzen geführten Stadtrundgang geht es mit der Besucherbahn durch die Produktionswelt von Volkswagen. Die Teilnehmenden erhalten exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Fahrzeugfertigung und erfahren, wie eng die Entwicklung Wolfsburgs mit dem Automobilbau verbunden ist. Eine weitere WerkTour findet am 21. August um 13:45 Uhr statt.

Am 12. Juli 2026 folgt um 14 Uhr die eineinhalbstündige Führung „Sülfelder Schleuse: Wunderwerk Technik erleben“. Technikbegeisterte erhalten bei diesem informativen Rundgang spannende Einblicke in die Geschichte und die Funktionsweise der Sülfelder Schleuse, die den Schiffsverkehr nach Wolfsburg brachte, sowie Wissenswertes zu den unterschiedlichen Schleusentypen. Mit etwas Glück können die Teilnehmenden sogar einen Schleusenvorgang aus nächster Nähe miterleben.

Im Rahmen des geführten zweistündigen Stadtrundgangs „Über Wolfsburgs Dächern: Stadtgeschichte mit Ausblick“ am 13. August 2026 um 16 Uhr erkunden die Teilnehmenden versteckte Innenhöfe, erfahren Spannendes über die Stadtentwicklung und genießen den Panoramablick vom Wolfsburger Rathausdach. Zum Abschluss bietet die liebevoll eingerichtete Museumswohnung der NEULAND ein Stück Wolfsburger Geschichte zum Anfassen.

Am 16. August 2026 lädt um 14 Uhr das zweistündige „Waldabenteuer – Naturerlebnis im Stadtwald“ Familien dazu ein, den Wolfsburger Stadtwald auf interaktiven Wegen zu erkunden. Auf verborgenen Pfaden lernen die Teilnehmenden Spannendes über Pflanzen und Tiere kennen und lösen abwechslungsreiche Aufgaben an Erlebnisstationen. Erfolgreiche Entdeckerinnen und Entdecker können Stempel sammeln und werden am Ende des Naturabenteuers mit dem „Wander-Wolf-Abzeichen“ belohnt.

Ein weiteres Highlight für Familien folgt am 30. August um 14 Uhr mit der eineinhalbstündigen Führung „Expedition Schleuse: Familienspaß und Technik“. Spielerisch erfahren die Teilnehmenden, wie eine Schleuse funktioniert, üben Seemannsknoten und lösen Rätsel rund um den Mittellandkanal.

Beide Führungen eignen sich für Kinder ab acht Jahren in Begleitung einer Aufsichtsperson.

Ebenfalls am 30. August lädt die zweieinhalbstündige Fahrradtour „Sieben Berge – Über Berg und Tal durch die Stadt“ dazu ein, Wolfsburg aktiv zu erkunden. Die Tour startet um 11 Uhr und eignet sich für alle, die gerne mit dem Fahrrad oder E-Bike abseits der üblichen Wege unterwegs sind. Auf abwechslungsreicher Strecke geht es mit einer Mischung aus Aktivität, geschichtlichen Infos, Anekdoten und Aussichtspunkten über Wolfsburgs „Berge“. Ein Highlight ist der Panoramablick vom Klieversberg über die Stadt.

Darüber hinaus besteht jeden Samstag und Sonntag um 11 Uhr die Möglichkeit, Wolfsburg im Rahmen der Stadtführung „Innenstadt: Wolfsburgs Zentrum zu Fuß erleben“ zu erkunden. Eineinhalb Stunden lang führt der Weg die Teilnehmenden beispielsweise zu den sogenannten Höfen, dem Kunstmuseum Wolfsburg, dem Alvar-Aalto-Kulturhaus und dem historischen Stadtteil Alt Heßlingen. Durch die kurzfristige Anmeldung bis 15 Minuten vor Tourbeginn eignen sich diese Führungen besonders für Kurzentschlossene.

Eine detaillierte Übersicht aller öffentlichen Führungen ist online unter www.wolfsburg-erleben.de/oeffentliche-stadtfuehrungen-in-wolfsburg zu finden. Tickets sind für Erwachsene ab 7 Euro erhältlich. Kinder können abhängig vom Alter und der jeweiligen Führung zu einem vergünstigten Preis oder kostenfrei teilnehmen. Für Familien gibt es attraktive Sonderkonditionen in Form von Familientickets. Alle Führungen sind auch exklusiv und individuell für Gruppen zu einem anderen Termin buchbar.

Die Führungen Juli und August 2026:

03. Juli, 13:45 Uhr WerkTour: Volkswagen hautnah erleben

12. Juli, 14 Uhr Sülfelder Schleuse: Wunderwerk Technik erleben

13. August, 16 Uhr Über Wolfsburgs Dächern: Stadtgeschichte mit Ausblick

16. August, 14 Uhr Waldabenteuer – Naturerlebnis im Stadtwald

21. August, 13:45 Uhr WerkTour: Volkswagen hautnah erleben

30. August, 11 Uhr Sieben Berge: Über Berg und Tal durch die Stadt

30. August, 14 Uhr Expedition Schleuse: Familienspaß und Technik

Jeden Samstag & Sonntag, Innenstadt: Wolfsburgs Zentrum zu Fuß erkunden

11 Uhr

Reguläre Öffnungszeiten des Wolfsburg Store inkl. Tourist-Information (Willy-Brandt-Platz 4, gegenüber dem Hauptbahnhof):

Montag bis Freitag 10:00 bis 17:00 Uhr

Samstag 10:00 bis 15:00 Uhr

Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Katharina Preihs

Porschestraße 26

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Deutschland

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email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

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